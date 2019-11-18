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"Он не мучился, просто закрыл глазки, и всё": В детсаду воспитательница спокойно подметала, а ребёнок умирал с температурой 39

Он не мучился, просто закрыл глазки, и всё: В детсаду воспитательница спокойно подметала, а ребёнок умирал с температурой 39

 
Фото: Victor Lisitsyn/Globallookpress

В Екатеринбурге произошел ужасающий случай: малыш, которому не исполнилось и двух лет, умер от менингококковой инфекции. Признаки заболевания были отмечены ещё в детском саду. У ребёнка поднялась температура выше 39 градусов. Малышу было плохо, а в это время воспитательница неторопливо подметала пол.

Ребёнок умер в больнице. "Он не мучился, просто закрыл глазки, и всё", - сообщили врачи родителям.

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту смерти ребёнка из-за менингококковой инфекции после посещения частного детского сада. Все решения будут приниматься позднее, возможно, определят, кто виноват в трагедии, в результате которой оборвалась жизнь малыша, которому не было и двух лет.

Малыш скончался в больнице в ночь с 12 на 13 ноября. Сюда его привезла бригада скорой помощи, второй из приехавших на вызов к мальчику. Тогда же и прозвучал страшный диагноз - менингококковая инфекция.

 

То, что ребёнку плохо, его мама увидела, когда пришла забирать малыша из частного детского садика. Обычно мальчик радостно встречал маму, а в этот раз он сидел в стороне от других ребятишек, весь красный. Воспитатели списали состояние ребенка на то, что он якобы "просто утомился, потому что не спал днём". Но ребёнок "горел" от высокой температуры.

Дома мальчику вызвали скорую, обнаружив на теле малыша ещё и непонятные пятна. Первая бригада, которая приехала на вызов только спустя 2,5 часа, просто сбила температуру, но никаких признаков серьёзного заболевания не отметила.

Странные пятна на теле беспокойства у приехавших на вызов врачей, судя по словам Юлии, не вызвали.

От госпитализации она в тот момент отказалась. А позже услышала, как стонет её спящий сын. И снова вызвала медиков.

На этот раз на вызов приехали в считаные минуты. К тому моменту мальчику стало хуже.

"У него холодные руки, ноги, синие губы, он задыхается", - рассказала мама малыша, отметив, что тогда-то и прозвучал диагноз "менингококковая инфекция".

"Только потом оказалось, что это молниеносная форма", - вспоминает мама ребёнка, добавив, что под небольшой процент, заканчивающийся смертельным исходом, и попал её сынишка.

Мальчика увезли в реанимацию. Позже родителям сообщили, что он впал в кому. Ещё через некоторое время ребёнок умер.

"Муж умолял дать хоть один процент, что он будет жить. Но обнадёживать нас они не стали. Затем врач перезвонил, сказал, что зафиксировали время смерти. Он не мучился, просто закрыл глазки, и всё", - сообщила Юлия.

 
 
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