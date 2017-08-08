Я сам! Как воспитать самостоятельность в ребенке

Самостоятельность – это не только возможность действовать по собственному усмотрению. Более важный её аспект – умение человека брать на себя ответственность за свои действия и их последствия.

Наш эксперт – психолог Ольга Сапожникова.

Долгий процесс

Кто-то может спросить: а разве самостоятельность не приходит к человеку сама собой в ходе взросления? К сожалению, так думают многие родители и ошибаются. В результате к подростковому возрасту ребёнок оказывается либо слишком беспомощным для своих лет, либо начинает чересчур активно утверждать свою волю, «воюя» с родителями изо всех молодых сил и подчас становясь совершенно неуправляемым. И там и там о какой бы то ни было самостоятельности речь не идёт. В первом случае это очевидно, а во втором – это не самостоятельность, а самоутверждение, первый всплеск которого обычно приходится на трёхлетний возраст, а потом может повториться у подростка.

Чтобы избежать подобного развития событий, надо заранее начинать понемногу передавать своему чаду посильную долю ответственности. Приучение к самостоятельности – процесс долгий, неспешный и поэтапный.

Этапы такие

Годам к четырём малышу необходимо приобрести элементарные навыки самообслуживания: одеваться-раздеваться, самостоятельно есть, умываться, пользоваться туалетом.

Старший дошкольный возраст (4–6 лет) – самое подходящее время для того, чтобы начать обучать ребёнка правилам, существующим в семье, и учить его поддерживать принятый в доме порядок. В этом возрасте дети наиболее восприимчивы к теме порядка, интересуются правилами и хотят следовать им. При этом недостаточно рассказать о правилах один раз – этот разговор необходимо возобновлять всякий раз, когда порядок нарушается. Самостоятельность ребёнка будет проявляться в соблюдении правил без напоминания о них.

Младший школьник учится самостоятельно организовывать своё личное пространство, размещая по своему усмотрению игрушки и школьные принадлежности, ведя дневник и тетради. Ближе к средней школе к этому добавляется ответственность за выполнение уроков и каких-то обязанностей по дому.

Подросток продвигается в самостоятельности дальше, учась распределять время между различными занятиями и увлечениями. Если он получает от родителей карманные деньги, то также учится планировать свои расходы.

Задачи родителей

В это время родители должны всячески поддерживать ребёнка, хвалить за успехи, отмечать его достижения.

Передавать опыт по следующей схеме: показываем – делаем вместе с ребёнком – контролируем – передаём ответственность. В случае сбоя следует вернуться на шаг назад.

При каждом нарушении заведённых в доме правил указываем на ошибку. (Беспорядок в вещах, нежелание брать посильную ответственность за что-то – обычно результат незнания правила или его отсутствия.)

Регулярно проводите с ребёнком «разбор полётов»: что у него получилось, что – нет и почему. Завершение каждого этапа обучения может стать маленьким «праздником взросления». Например, в день рождения, в Новый год или в конце учебного года можно отметить, чему ребёнок научился за этот год, что он теперь умеет и что родители ему отныне могут доверить.

Чаще беседуйте с ребёнком о том, как человек становится взрослым, чем взрослые отличаются от детей, как получается, что человек сначала чего-то не умеет, а потом уже может это сделать…

Читая вместе книжки и смотря фильмы, обсуждайте ситуации, где герои развиваются, растут, чему-то учатся.

Объясняйте ребёнку, что «взрослость» – это возможность выбора своих действий и несение ответственности за свой выбор.

Первый читатель Олег Рой:

– Когда ребёнок на примере мамы и папы видит, что самостоятельному человеку жить лучше, чем тому, кто боится ответственности, когда он с детства знает, что нужно самому принимать решения и отвечать за них, без страха и оглядки на кого-то со стороны, вряд ли он вырастет несамостоятельным. Очень важно, какой пример вы подаёте детям.