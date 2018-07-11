Творожный "Наполеон"

Ингредиенты на форму 20,5 см:

Сахар — 170 г

Сливочное масло — 100 г

Творог — 400 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 10 г

Ванильный сахар — 8 г

Мука — 500 г

Для крема:

Молоко — 1,5 л

Сахар — 240 г

Яйца — 6 шт.

Сливочное масло — 300 г

Ванильный сахар — 12 г

Мука — 4,5 ст. л. с горкой

Крахмал — 3 ст. л. Новости СМИ2

Приготовление.

1. В миску высыпать творог (крупнозернистый перетереть через сито), добавить ванильный сахар, сахар, яйца и добавить размягченное (не растопленное) сливочное масло. Размять массу руками, чтобы масло разошлось по всей массе.

2. Добавить разрыхлитель и муку до получения мягкого, не липнущего к рукам теста (460–500 г).

3. Тесто разделить на равные части, скатать шарики и отправить в холодильник на 30 минут.

4. Охлажденные шарики раскатать очень тонко на пергаментной бумаге, положить тарелку нужного диаметра и обрезать края ножом.

5. Выпекать при 180 ºC минут 7 до лёгкого румянца. Выпечь все коржи, а остатки теста выпечь и измельчить в крошку.

6. Для крема: молоко разделить на 300 мл и 1200 мл. Большую часть молока поставить на огонь и довести до кипения.

7. В отдельной миске смешать оставшееся молоко, сахар, ванильный сахар, яйца, муку и крахмал. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

8. В кипящее молоко тонкой струйкой ввести яичную смесь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Крем снять с огня и охладить при комнатной температуре.

9. Взбить добела размягченное сливочное масло и ввести частями заварной крем, взбить вместе.

10. Собрать торт: корж – крем – корж. Собранный торт убрать в холодильник на 12 часов. Достать,

обсыпать вверх и бока крошкой.

Приятного аппетита!

Автор: @elena_photofood (instagram)