Блины из кукурузной муки на сыворотке

Ингредиенты
Молоко или сыворотка - 2,5 стакана
Мука кукурузная - 1 стакан
Мука рисовая или пшеничная - около 0,5 стакана
Яйца - 2 шт.
Сахар - по вкусу
Специи - по вкусу
Соль - 1 щепотка
Растительное масло - 1,5-2 ст.л.
- 139 кКал
- 25 мин.
- Б: 3.93
- Ж: 3.92
- У: 21.61
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для блинов из кукурузного теста подготовьте ингредиенты по списку. Желательно, чтобы все ингредиенты были примерно одной температуры, например комнатной.
Первым делом взбейте до пышности яйца с сахаром и солью.
Влейте сыворотку (или молоко) и перемешайте.
Просейте кукурузную и другую муку. Добавьте выбранные специи, например ванильный сахар в количестве 1,5 ч.л. Перемешайте до однородного состояния и слегка взбейте. Если не планируете смазывать сковороду перед каждым блином, то растительное масло добавьте сразу в тесто.
Жарьте блины из кукурузной муки на сковороде с двух сторон.
Блины из кукурузной муки готовы.
Приятного аппетита!
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