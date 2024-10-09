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Блины из кукурузной муки на сыворотке

Блины из кукурузной муки на сыворотке получаются аппетитного солнечного цвета. Сразу оговорюсь, что тесто для показываемых блинов приготовлено с кукурузной мукой тонкого помола, а если будет другого сорта или от другого производителя, то количество жидкости может отличаться. Также количество жидкости зависит от того, какой толщины блинчики вы хотите испечь. Мне больше всего нравятся тонкие нежные блинчики на молоке или на сыворотке.

Ингредиенты

Молоко или сыворотка - 2,5 стакана

Мука кукурузная - 1 стакан

Мука рисовая или пшеничная - около 0,5 стакана

Яйца - 2 шт.

Сахар - по вкусу

Специи - по вкусу

Соль - 1 щепотка

Растительное масло - 1,5-2 ст.л.

  • 139 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 3.93
  • Ж: 3.92
  • У: 21.61

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для блинов из кукурузного теста подготовьте ингредиенты по списку. Желательно, чтобы все ингредиенты были примерно одной температуры, например комнатной.

 

Ингредиенты для блинов из кукурузной муки
Фото 1

 

 

Первым делом взбейте до пышности яйца с сахаром и солью.

 

Взбить яйца с сахаром
Фото 2

 

 

Влейте сыворотку (или молоко) и перемешайте.

 

Влить сыворотку
Фото 3

 

 

Просейте кукурузную и другую муку. Добавьте выбранные специи, например ванильный сахар в количестве 1,5 ч.л. Перемешайте до однородного состояния и слегка взбейте. Если не планируете смазывать сковороду перед каждым блином, то растительное масло добавьте сразу в тесто.

 

Всыпать муку
Фото 4

 

 

Жарьте блины из кукурузной муки на сковороде с двух сторон.

 

Пожарить блины
Фото 5

 

 

Блины из кукурузной муки готовы.

 

Фото блинов из кукурузной муки
Фото 6

 

Приятного аппетита!

 

Блины из кукурузной муки на сыворотке, рецепт с фото
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