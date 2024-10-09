Блины из кукурузной муки на сыворотке

Для блинов из кукурузного теста подготовьте ингредиенты по списку. Желательно, чтобы все ингредиенты были примерно одной температуры, например комнатной.

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Первым делом взбейте до пышности яйца с сахаром и солью.

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Влейте сыворотку (или молоко) и перемешайте.

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Просейте кукурузную и другую муку. Добавьте выбранные специи, например ванильный сахар в количестве 1,5 ч.л. Перемешайте до однородного состояния и слегка взбейте. Если не планируете смазывать сковороду перед каждым блином, то растительное масло добавьте сразу в тесто.

Фото 4

Жарьте блины из кукурузной муки на сковороде с двух сторон.

Фото 5

Блины из кукурузной муки готовы.

Фото 6

Приятного аппетита!