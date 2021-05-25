Российская школа выходит из сферы услуг

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В России будет сформирована единая система работы с молодым поколением, где молодежная политика будет рассматриваться как часть глобальной задачи - воспитания и просветительской деятельности. Причем воспитание будет начинаться уже в школе и не ограничиваться официальными возрастными рамками для молодежи в 35 лет, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, реализацией новой программы займутся Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), где недавно сменился руководитель (структуру возглавила Ксения Разуваева, возглавлявшая до этого департамент АП по молодежной политике и волонтерским инициативам), Российское движение школьников и советники директоров школ по воспитательной работе. Координироваться процесс будет Администрацией президента, для чего там может быть создано новое подразделение, отвечающее за воспитательную работу.

Комментируя «Ъ» новый акцент на воспитании в молодежной политике, Разуваева отметила, что делаться это будет «не назидательно», а путем диалога и ответа на формирующийся запрос молодежи. Кроме того, как она выразилась, нужно «масштабировать» все текущие проекты и создавать новые, чтобы охватить тех, кто раньше находился «за контуром».

Термин «воспитание» появился в законе об образовании в прошлом году с подачи президента Владимира Путина. Определяется он как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения». Внедрить воспитательные процессы в свои программы должны все образовательные учреждения с 1 сентября.

Государство, как рассказал изданию первый замглавы АП Сергей Кириенко, возвращается к тому, чтобы у образовательных учреждений была ответственность за воспитание, передачу традиций, культурных кодов и ценностей, которые свойственны нашей стране и каждому региону: «Это наша общая задача — государства, школы и семьи».

Вряд ли с этим можно спорить. Но почему этот вопрос стали решать только сейчас? Столько лет все было пущено на самотек — школа предоставляла только образовательные услуги. И вот теперь тот же Кириенко признает, что «слово „воспитание“ правильное и от него напрасно отказывались». Что задача школы не должна сводиться к банальной передаче некой суммы знаний. Что педагог должен формировать у молодежи определенное отношение к жизни: пояснять, как устроен мир, что такое хорошо и что такое плохо.

— О том, что школа должна воспитывать, я говорю лет двадцать, — комментирует ситуацию доцент кафедры истории России РУДН Борис Якеменко. — И рад, что в руководстве страны на это тоже, наконец, обратили внимание. Но в том и дело, что это — аксиома. Получается, громадное количество времени просто потеряно невозвратно. Опять же, мы должны понимать, что декларировать можно какие угодно цели.

Наверху поняли, что улица проиграна. Потому что на улицу сейчас выходят только сторонники Навального и проч. политические маргиналы. А нормальных адекватных людей на улицах не бывает. В то время, когда существовало движение «Наши», они там были еженедельно. И все прекрасно понимали: если не к Навальному, то — сюда. У людей был выбор. Сейчас этого выбора практически не существует.

Я как-то у себя в стриме обратился к родительской аудитории с вопросом, знают ли их дети о существовании Росмолодежи и, самое главное, в каких программах Росмолодежи они участвовали. Все написали, что «первый раз слышим».

То есть, очевидно, есть какой-то процент молодых людей, которые в этих программах участвуют. Но они по крайней мере ни на что не влияют. Вот в чем проблема.

Главный вопрос, где взять этих людей — убежденных, ярких, харизматичных. Которые будут говорить то, во что верят сами, а не то, что им положено сказать. Этих людей просто так не наберешь. Для этого надо организовать какой-то масштабный поиск и каждого беречь, как великую драгоценность.

Понимаете, долгое время считалось, что, если выделить большие деньги, все будет решено.

«СП»: — Вы другого мнения?

— Деньги ничего не решают, в том все и дело. Росмолодежь, которая устраивала форум «Селигер» и действительно будоражила молодежь, имела в десятки раз меньше денег, чем все эти структуры, которые сегодня за это отвечают.

Деньги развращают. Поэтому в движении «Наши» был принцип — за выход на акции, за работу в движении ты не получаешь ничего, кроме каких-то возможностей. Ты можешь участвовать в конкурсах, можешь войти в кадровый резерв, еще что-то. Но никаких денег. Никаких премий. Потому что все это мгновенно превращается, понятно во что.

Это, мне кажется, главная проблема. Но не будет очередную декларацию отвергать. Давайте дождемся каких-то результатов. Причем они должны быть очень быстро. Времени просто нет.

«СП»: — А разве воспитание может быть без идеологии? И как тут быть, если в нашей Конституции установлен запрет на государственную идеологию?

— Идеология определяет цели и задачи. Понимаете, когда человеку говорят, что «ты должен хорошо учиться», то встречный вопрос, который сразу же у него возникает — для чего?

То есть как только появляется цель, все становится ясно. Хорошо то, что к цели ведет. Плохо то, что задерживает движение к цели.

Но когда цели нет, все становится неважно. А зачем? Все превращается, условно говоря, в какое-то развлечение, проведение времени.

Поэтому, безусловно, цели должны быть определены.

Я часто спрашиваю у людей, с которыми общаюсь, куда идет страна? Существуют ли у нее глобальные цели и ближайшие (какие угодно), которые должны быть достигнуты в течение пяти-шести-десяти-двадцати лет. Что мы строим — капитализм, коммунизм, социализм, демократию? Ни на один из этих вопросов нет внятного ответа.

А молодые люди амбициозны, им нужны цели и задачи. Они с огромным удовольствием подхватывают какие-то инициативы, которые им, к примеру, предлагаются.

Но этого ничего нет. Им говорят: «Вы свободны, у вас есть все, поэтому ищите сами». Ну, они и ищут. А потом мы кричим, а нам не нравится то, что они нашли.

Поэтому срочно необходимо этот вопрос каким-то образом менять. Боязнь идеологии всех наших либералов сразу отсылает к Сталину, к Брежневу — это какой-то рудиментарный страх. Нужно наконец перестать валять дурака.

Я в 90-е работал в школе и хорошо помню эти крики: «Информируйте, не надо воспитывать! Информируйте, ребенок сам разберется!» Почему-то мало кто задумывался тогда о том, что, если ребенка вы не воспитываете, его воспитывает кто-то другой.

Поэтому нужно обязательно возвращать идеологию в воспитательный процесс. Но, мне кажется, есть какая-то боязнь решительных действий в этом отношении — мол, что скажут либералы и проч.

«СП»: — При этом неофициально, как пишет «Ъ», в структурах власти признают, что тема воспитания так или иначе связана с симпатиями молодежи к оппозиции и с участием в несанкционированных акциях.

— Именно, что неофициально. Хотя говорить об этом надо с трибуны и, как можно, громче. Но когда Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, в эфире Соловьёв LIVE, сказала недавно о том, что стране нужна идеология, бог знает, что началось. Как на нее набросились со всех сторон…

Политолог-публицист Наталия Елисеева в свою очередь уточнила, что про молодежь вспомнили еще в прошлом году, когда вносили поправки в Конституцию страны:

— В тексте Основного Закона у нас впервые появилось упоминание о молодежной политике. Это, если не ошибаюсь, статья 72, где теперь есть положение о том, что вопросы молодежной политики находится в совместном ведении федеральной власти и субъектов РФ. То есть уже было основание полагать, что ситуация начнет меняться, и «молодежкой» у нас вновь начнут заниматься на самом высоком уровне. В основном так и получилось.

Мы на самом деле столкнулись с тем, что молодежь у нас какое-то время оказалась несколько потерянной, ненужной именно в плане морального просвещения. Образования, с точки зрения, морали и этики.

Потому что у нас действительно предоставляются знания, но этим как бы все ограничивается. Дальше — каждый сам по себе.

Как следствие участились случаи неподобающего поведения со стороны молодых людей и подростков, чему есть множество документальных подтверждений и в интернете, и в СМИ. Иногда от того, как они ведут себя, извините, волосы на голове шевелятся.

Хотя, конечно, это больше относится к семье. Но все-таки ребенка формирует социум. А социум — это в том числе и школа, и его одноклассники, и учителя — все те, кто его окружает. Здесь не только важна роль родителей, но еще и роль школы. Она тоже играет огромную роль в становлении человека.

Поэтому так или иначе, но все сейчас привело к тому, что молодежью вновь стали заниматься. По крайней мере начинают формировать какое-то новое восприятие молодежи.

«СП»: — Не поздно спохватились?

— В середине 2000-х у нас было огромное количество молодежных организаций. И ими плотно занимались. Это те же «Наши», «Россия молодая» и другие объединения.

Поэтому в какой-то момент эта молодежь была при деле, хотя бы часть ее. Во всяком случае кто-то чем-то занимался. Но с 2012—2013 гг. этот общественный пласт отодвинули на второй план, к сожалению.

Сейчас спустя столько лет наконец осознали, что молодежная политика — это очень важно, и без молодежи сложно говорить вообще о развитии как таковом нашей страны. Потому что они вырастают, потом занимают руководящие должности, и именно от них, от их мировоззрения, от того, как они воспринимают себя и окружающее государство, зависит то, как мы будем двигаться — вперед или назад.

Часть молодежи занимается протестной деятельностью, потому что это альтернатива. В связи с тем, что пласт молодежной политики был в какой-то момент потерян, другой альтернативы у молодых людей просто не было. Мы видели непонятное АУЕ*, навальнистов, еще какие-то группы…

А нужна альтернатива именно здоровая. Без вовлечения подростков в какую-то преступную или незаконную деятельность. Потому что Навальный, так или иначе, вовлекал подростков именно в незаконную деятельность, а АУЕ — это преступная деятельность. Нужно создавать позитивную повестку. И сейчас наконец-то этим занялись.

* Неформальное криминальное движение, деятельность которого с 17 августа 2020 года запрещена на территории России. Верховный суд признал ее экстремистской