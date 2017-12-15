Уполномоченные мирового правительства

Кириенко хочет вывести детского омбудсмена из подчинения российскому Президенту



Информация РИА Катюша о планах дальнейшего повышения по службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой получила еще одно подтверждение. В минувшую среду первый замглавы администрации Президента (АП) Сергей Кириенко на семинаре для омбудсменов заявил о необходимости принятия закона об Уполномоченном по правам ребенка. Зачем это делается, не секрет: буквально накануне «старшая» омбудсвумен, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за закон о криминализации семейного насилия—чего давно добиваются от России представители западных элит



Как сообщает «Коммерсант», уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова передала в Совет федерации концепцию некоего законопроекта «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» который закрепляет их независимость от региональных властей, обеспечивает аппаратом и финансированием, а также правом законодательной инициативы и рядом процессуальных полномочий в судах. Текст законопроекта пока не опубликован –но его уже одобрил замглавы администрации Президента Сергей Кириенко. Выступая в университете Сбербанка (площадка глобалиста и внедрителя «электронного концлагеря» в России Германа Грефа и Стэнфордского университета), Кириенко заявил что считает необходимым укреплять институт омбудсменов. Также Кириенко рекомендовал омбудсменам наладить взаимодействие с волонтерами и НКО.



По сведениям СМИ, Москалькова в начале осени «провела консультации с обеими палатами парламента и Кремлем» перед внесением проекта закона в СФ, так что он предварительно согласован и не должен встретить большого сопротивления при обсуждении депутатами.



Но омбудсмены под руководством системных либералов решили пойти еще дальше и на семинаре в университете Сбербанка потребовали прописать в проекте закона гарантии собственной неприкосновенности и право занимать должность без ограничения сроков (!). Т.е, практически как судьи или Патриарх..



Накануне этот законопроект должны были обсуждать сенаторы, а один из них – ярый лоббист законов «о шлепках» и о «Контингенте обучающихся» Андрей Клишас ( подробнее об этом персонаже тут ) подтвердил, что разработанный сенаторами документ «находится в высокой степени готовности» и даже не исключил «его внесения лично Президентом, так как здесь речь идет о конституционных правах граждан».



Клишас затруднился сказать, «стоит ли объединять в одном законе уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, поскольку второй институт имеет статус «при президенте», а не конституционный, как институт омбудсменов по правам человека». Первой «по старшинству» должна повысить свой статус «взрослый» омбудсмен Москалькова, а уже потом и ее «младшая» коллега по правозащите Кузнецова.



В том, что такие законопроекты вскоре будут приняты, не сомневается и глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, считающий, что «оба института достойны того, чтобы их полномочия были закреплены и унифицированы законодательно». «Пообщавшись с ними (Москальковой и Кузнецовой – прим. ред.), я ушел с четырьмя готовыми поправками к законодательству», – заявил Рязанский.



В качестве небольшой ответной «услуги» перед получением финансирования и неприкосновенности омбудсменам предлагается усиленно поработать на грядущих президентских выборах, защищая избирательные права инвалидов и обеспечивая их голосование на избирательных участках. В общем, им надо совсем немного потрудиться для получения полного карт-бланша на любые свои инициативы и пожизненное нахождение в должности. Имея «за спиной» соответствующий законопроект и поддержку АП, той же г-же Кузнецовой будет куда проще организовывать детские телефоны доверия и всячески лоббировать новые меры наказания за «домашнее насилие», как она рассказывала об этом в интервью с Владимиром Познером на Первом канале.



По факту, новые полномочия позволят омбудсменам чувствовать себя «министрами без портфелей», подобно Михаилу Абызову – руководителю «открытого правительства», т.е. смотрящего за плавным уходом государства от управления страной и передачей своих функций на аутсорсинг частникам (в том числе – и глобальным). В дальнейшем же омбудсмены будут по факту вообще выведены из под юрисдикции российской власти, превратившись в элемент глобальной системы управления «рынком детей». О том, что именно это является конечной целью реформы от Кириенко, говорят и недавние заявления Москальковой—которая в открытую выступила на стороне глобалистов, предложив участницам международной конференции "Женщины против насилия» потребовать от Думы принять закон о противодействии семейному насилию . Этот законопроект, рассмотрение которого сейчас приостановлено в Думе после волны родительских протестов, активно лоббируют западные элиты ( см например наш материал «Шлепок по суверенитету России ) Кроме того Москалькова призвала участниц конференции обратиться к властям РФ с просьбой подписать Стамбульскую конвенцию против семейного насилия 2011 года".



В общем, все маски сорваны. С одной стороны, подавляющее большинство родителей в России и Президент говорят о том, что никакой ювенальной юстиции в России быть не должно - с другой, Кириенко и К вместе с социальным блоком правительства последовательно выполняют инструкции заокеанского обкома, реализуя все новые и новые механизмы по разрушению института семьи.



РИА Катюша