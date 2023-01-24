Можно ли бить детей в целях воспитания?

Многие задаются вопросом: «Нужно ли наказывать ребенка?». Разумеется, наказывать нужно, но не «бить», насилие порождает страх, недоверие, если родители не могут повлиять на ребенка мирным путем, то разве проблема в их чаде? Большинство психологов сводят мнение к тому, что пороть – это не выход, чтобы воспитать, нужно стать лучшим другом для ребенка, который будет понимать и прислушиваться, он должен чувствовать, что нужен и его судьба небезразлична родителям. Результатом таких доверительных отношений станет открытость, честность и любовь. Ребенок не будет бояться идти домой из-за плохой отметки в школе, из-за порванных брюк или разбитой коленки, потому что знает, что родители – его опора и поддержка, они вместе решат все проблемы и забудут о неудачах. Страх порождает замкнутость в себе, чем чаще пугать побоями, тем больше будет отстраняться ребенок и делать по-своему. Важно начать воспитывать детей с рождения, а не тогда, когда личность сформировалась и пытаться это исправить бесполезно, ведь такое отношение только усугубит ситуацию.



Стоит рассмотреть причины, по которым применяют силу в целях воспитания:



•Детские обиды – возможно, родитель и сам в детстве получал ремнем за провинность, и, сам того не осознавая он считает это правильным, ведь его воспитывали так, и ничего страшного не произошло. У этого человека нет других понятий, как воспитывать своего ребенка, не применив силу, потому что его приучили к насилию с детства, и теперь нынешний родитель считает это правильным.



•Вторая причина, это собственная несостоятельность. Когда родитель выплескивает свои эмоции, неудачи, трудности на работе на ребенка, независимо от того, провинился он или нет, просто попался «под горячую руку».



•Некоторые прибегают к такому способу «воспитания», как рукоприкладство из-за того, что нет времени или желания обсуждать и решать проблемы с ребенком, ведь это занимает много усилий и времени, легче шлепнуть, чтоб ребенок сам все понял и привыкал самостоятельно преодолевать трудности.



Никто не спорит, что детей можно, и даже нужно, наказывать, но последствия наказания могут влечь за собой сопутствующие факторы, такие как обида, злоба, ненависть, стоит быть предельно осторожными, воспитывая ребенка, чтобы не оттолкнуть его и не вызвать ненависть.



Прежде чем наказывать ребенка физически, нужно задуматься о последствиях, к которым это приведет. Во-первых, как правило, дети, которые подвергаются насилию, вырастают безынициативными и покорными, следствием этого ребенок запросто поддается влиянию окружающих, может связаться с плохой компанией. Побои могут сказаться на психическом здоровье, так как это унижает ребенка и делает его незащищенным, постоянный страх получить ремня будет его преследовать. Во-вторых, сила, которая применяется родителями, порождает стресс, малыш может с детства испытывать страх перед всеми, кто крупнее его и выше, итог – неуверенность в себе, комплексы, замкнутость. Детские обиды могут глубоко залечь у ребенка в сердце и, возможно, он будет применять силу против пожилых родителей, отплатив им за все годы боязни быть наказанным. То есть, унижая своего ребенка подобным образом и травмируя его психику с детства, он может вырасти угнетенным и неуравновешенным.



Стоит заметить, что существуют другие, более разумные, способы воспитания, такие как:



• В качестве наказания можно лишить малыша игр на компьютере или просмотра мультфильмов на некоторое время.



• Дать возможность ребенку самому выбрать для себя наказание, а потом это обсудить и вместе принять решение, учитывая его мнение. Для детей очень важны беседы, особенно, когда интересуются его точкой зрения, подобными разговорами можно сблизиться, добиться искренности и раскаяния ребенка, а это лучше, чем применение розги.



• Не стоит кричать, нужно выбрать для тебя подходящий тон. Можно говорить строго, уверенно и громко, либо тихо, но чтобы ребенок осознавал, кто главный и у кого власть. Интонация играет немалую роль в наказании.



• Поставить малыша в угол, убрав от него все посторонние вещи – игрушки, гаджеты. Оставаясь наедине с самим собой, ребенок будет думать о проступке и раскается, но оставлять одного часто и надолго не стоит. Еще хороший способ – перестать разговаривать и замечать ребенка ненадолго, пускай подумает над своим поведением.



Нужно помнить, что перед наказанием обязательно необходимо поговорить с ребенком и доходчиво объяснить как нужно себя вести и в чем его ошибки. Это стоит обсуждать не на эмоциях, а спокойно, чтобы ребенок шел на контакт, а не замыкался в себе. Чтобы предотвратить психические расстройства, которые могут проявляться вследствие рукоприкладства, необходимо следовать другим методам и способам воспитания. Они действительно помогут решить проблему с воспитанием и наладить отношения между родителями и ребенком, добившись взаимопонимания.



Малыши чувствуют любовь своих родителей, и если им уделять больше внимания и времени, то дети, безусловно, это оценят. Ребенку необходимы разговоры по душам, чем больше и чаще такие разговоры будут присутствовать в семье, тем больше любви и понимания будет между членами этой семьи.