7 продуктов, которые нельзя есть детям до 5 лет

Когда ребенок совсем маленький, родители стараются включать в его рацион только диетические продукты. Супчики и каши, мясо и творожки – все это проходит тщательный отбор, варится и парится, печется и перетирается. Когда ребенок становится старше и садится за общий стол, родители испытывают облегчение. Теперь не нужно целый день стоять у плиты и готовить каждому отдельный завтрак, обед и ужин. Но остается открытым вопрос: все ли на общем столе можно без опаски предлагать попробовать ребенку? Существует ряд продуктов, которые не нужно предлагать ребенку, как минимум, до 5 лет.

Газированные напитки

Бутылка газированной воды объемом 360 мл содержит примерно 10 чайных ложек сахара. Это очень много для маленького ребенка. Кроме того, в газировке содержится много кофеина. Вы же не станете предлагать малышу чашечку эспрессо? Употребление кофеина в детском возрасте избыточно стимулирует центральную нервную систему, может привести к нервозности, сложности с концентрацией внимания, повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, вызвать тошноту и нарушить сон.

Орехи

Все орехи – очень сильный аллерген. Поэтому нужно предлагать их ребенку с осторожностью. Особенно, если кто-то из членов семьи уже страдает аллергией. У детей слизистая оболочка кишечника более проницаема, чем у взрослых. Поэтому все высокоаллергенные продукты с большей вероятностью вызовут у детей нежелательную реакцию. Вдобавок, дети до 4 – 5 лет еще плохо пережевывают пищу. Поэтому твердые орехи легко могут привести к удушью, если ребенок будет невнимательным и поперхнется. Особенно, если кто-то из членов семьи уже страдает аллергией. У детей слизистая оболочка кишечника более проницаема, чем у взрослых. Поэтому все высокоаллергенные продукты с большей вероятностью вызовут у детей нежелательную реакцию. Вдобавок, дети до 4 – 5 лет еще плохо пережевывают пищу. Поэтому твердые орехи легко могут привести к удушью, если ребенок будет невнимательным и поперхнется.

Копченая рыба

В состав дыма входят деготь и смола, опасные для здоровья ребенка. При изготовлении копченой рыбы в промышленности используют жидкий дым. Этот ароматизатор содержит ряд вредных веществ. Например, пирогаллол, который также находится в сигаретном дыме и красках для волос. Под влиянием пирогаллола повреждается ДНК клеток. Аналогичное действие оказывают препараты, используемые при химиотерапии опухолей. Рыба, «копченая» жидким дымом, имеет яркий оранжевый или золотистый цвет. Кроме того, что такие продукты с большой вероятностью вызовут аллергическую реакцию у ребенка, они могут иметь отрицательные последствия для здоровья в целом.

Колбасы и консервы

Эти продукты всегда «грешат» повышенным содержанием соли. Её избыток в пище может привести к потере кальция,что очень вредно для растущего организма. Кроме того, частое употребление соленых блюд – фактор риска развития артериальной гипертензии и гастрита у ребенка во взрослой жизни.

Грибы

Грибы содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Но из-за наличия в клеточной стенке грибов хитина они практически не перевариваются, и все это разнообразие «полезностей» не всасывается в кишечнике человека. При этом грибы, как губка, могут впитывать в себя другие питательные вещества. С этой целью они рекомендуются диетологами для снижения веса. К тому же, грибы впитывают в себя все вредные вещества из окружающей среды, в которой они произрастают. Всех эти причин достаточно для того, чтобы не спешить включать их в рацион ребенка.

Морские моллюски

Креветки, крабы, мидии, устрицы являются прекрасным источником белка и многих микроэлементов. В то же время, они не подходят для детского питания по ряду причин. Во-первых, моллюски – это сильные аллергены. Во-вторых, все моллюски – придонные обитатели, которые накапливают в своем организме токсины и вредные вещества из морской воды. Известны случаи отравления ртутью после употребления в пищу морепродуктов. В-третьих, многие моллюски переносят различные инфекции (например, сальмонеллез). Обычно эти продукты проходят кратковременную тепловую обработку, недостаточную для обезвреживания возбудителей заболевания.

Виноград

При грудном вскармливании к винограду следует относиться с осторожностью, потому что он способствует повышенному газообразованию. В меню детей постарше виноград опасен тем, что его ягоды могут полностью перекрыть дыхательные пути. Поэтому до 5 лет лучше ребенку подавать на стол виноградины, порезанные на тонкие ломтики.