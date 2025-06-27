Растущий организм. Врач Бережанский перечислил ошибки в рационе подростка

Какие витамины и микроэлементы чаще всего недополучает организм подростка? Как избежать этих дефицитных состояний? Какова суточная калорийность рациона ребенка и как правильно наполнять его тарелку?

Подростковый возраст — самый сложный. В это время организм ребенка растет колоссальными темпами.

Чтобы резкие психические и физические изменения не привели к проблемам, нужно помочь ребенку пережить этот период. В том числе с помощью

На что обратить внимание в рационе подростка, aif.ru рассказал врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский.

Не кусочничать

— Есть несколько важных правил. Прежде всего, родителям стоит проконтролировать, чтобы питание ребенка было регулярным. Не пельмени или бутерброды, булка с соком, а три полноценных приема пищи — завтрак, обед и ужин.

Большая проблема, особенно у подростков, в том, что они постоянно заглядывают в холодильник, кусочничают, перекусывают. Это может приводить к нарушению пищеварения, набору лишнего веса, который в свою очередь является фактором риска таких заболеваний в будущем, как сахарный диабет, гипертония, инфаркт, потому что нарушается обмен жиров. Также при избыточной массе повышается вероятность развития аллергии. Дело в том, что в жировых клетках накапливаются женские гормоны. А женские гормоны — это иммуномодуляторы, они стимулируют иммунитет, то есть когда в организм попадает аллерген, то он реагирует сильнее, вплоть до бронхообструкции (затруднение дыхания).

Следующее важное правило — питание должно полностью закрывать суточные потребности в белках, жирах и углеводах. Мальчикам надо около 2500 ккал, девочкам — около 2200 ккал в сутки. Если ребенок мало двигается, не занимается спортом, количество калорий можно уменьшить, но добавить витамины, микроэлементы. Если ребенок активно занимается спортом, количество калорий можно увеличить примерно на 800, то есть около 3000 ккал ребенок может смело получать.

Не хватает железа, витамина D и йода

Необходимо следить за тем, чтобы не было дефицитных состояний по каким-то пищевым веществам. Среди населения России распространено три дефицитных состояния.

Первое — латентный дефицит железа, это преданемия. Железодефицитная анемия может быть в этот период у 60–70% подростков.

Второе — дефицит витамина D. К сожалению, по данным больших исследований, которые недавно проведены, около 80% населения России, а, следовательно, более 500 тыс. людей, живут в сильном дефиците витамина D.

Третье — йододефицит.

Эти три дефицитных состояния можно и нужно корректировать с помощью витаминно-минеральных комплексов, биологически активных добавок, лекарств.

Если обнаружили такой дефицит, обязательно следует посоветоваться с врачом.

Правильная тарелка

Каким должно быть правильное питание? Если мы представим тарелку, то половину должны занимать овощи, фрукты, чуть побольше половины углеводы и остальное — белки. Для детей тарелка вообще должна быть разноцветная как радуга. Чем больше цветов, тем полезнее для ребенка. Стоит учитывать, что соки — это неполезный напиток, потому что это одни углеводы, которые быстро всасываются. Даже свежевыжатого сока нужно давать ребенку максимум полстакана в день.