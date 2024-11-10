Икра из свеклы на сковороде: рецепт, как в садике, на каждый день

Приготовить свеклу для икры.

В детском саду свеклу обычно отваривают в большом количестве воды. Честно признаюсь, у меня обычно нет достаточного количества времени на это. Обычно этот процесс я стараюсь упростить и запекаю свеклу.

Для этого свеклу нужно помыть и завернуть в фольгу. Затем выложить свеклу в форму для запекания и готовить в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Время запекания может меняться в зависимости от размера свеклы и мощности духовки. Готовность свеклы можно проверить с помощью ножа. Он должен легко входить до середины свеклы. Фольга предотвращает высыхание и пригорание свеклы, а также позволяет ей быстрее приготовиться.

Таким образом, нет необходимости следить за свеклой на плите. Завернул, убрал в духовку и занимайся своими делами. Приготовить свеклу можно заранее и сразу побольше.