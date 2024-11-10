Икра из свеклы на сковороде: рецепт, как в садике, на каждый день

Признайтесь честно, вы тоже любите икру из свеклы, как в детском саду? Нежная, сочная и очень ароматная. Её можно подать вместо салата, гарнира или намазать на бутерброд. Сегодня я расскажу вам, как приготовить такую икру, затратив минимум активного времени. Теперь её можно готовить хоть каждый день, ведь это не только вкусно, но и очень полезно.
- Общ.\актив. время готовки:1 час 10 минут\20 минут
Как приготовить икру из свеклы на сковороде, как в садике, на каждый день
Ингредиенты:
- Свекла – 600 г
- Лук репчатый – 80 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Уксус яблочный – 1 ст.л. 6%
- Соль – 1 ч.л.
Приготовление: Шаг 1
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Видео-рецепт икры из свеклы на сковороде, как в садике, на каждый день
https://vk.com/video-35533118_456279909
Рецепт икры из свеклы на сковороде, как в садике, на каждый день с пошаговыми фото
Подготовить все ингредиенты для приготовления икры из свеклы на сковороде.
Я использовала две большие свеклы общим весом 600 грамм.
В рецепте используется яблочный уксус. Его можно заменить на две столовые ложки лимонного сока или сока лайма.
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Шаг 2
Приготовить свеклу для икры.
В детском саду свеклу обычно отваривают в большом количестве воды. Честно признаюсь, у меня обычно нет достаточного количества времени на это. Обычно этот процесс я стараюсь упростить и запекаю свеклу.
Для этого свеклу нужно помыть и завернуть в фольгу. Затем выложить свеклу в форму для запекания и готовить в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Время запекания может меняться в зависимости от размера свеклы и мощности духовки. Готовность свеклы можно проверить с помощью ножа. Он должен легко входить до середины свеклы. Фольга предотвращает высыхание и пригорание свеклы, а также позволяет ей быстрее приготовиться.
Таким образом, нет необходимости следить за свеклой на плите. Завернул, убрал в духовку и занимайся своими делами. Приготовить свеклу можно заранее и сразу побольше.
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Шаг 3
Охладить готовую свеклу предварительно раскрыв фольгу.
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Шаг 4
Очистить свеклу от кожуры и натереть её на мелкой тёрке. В детском саду обычно перекручивают свеклу через мясорубку. Это обоснованно большими объёмами. А для рецепта на каждый день можно использовать обычную тёрку. Получается не менее вкусно и при этом очень быстро.
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Шаг 5
Подготовить лук для икры из свеклы.
Очистить лук от шелухи и очень мелко нарезать.
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Шаг 6
Влить в сковороду растительное масло и нагреть его на среднем огне. Выложить лук в сковороду.
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Шаг 7
Обжаривать лук на умеренном огне. Он должен скорее тушиться, чем жариться.
Лук должен стать полностью прозрачным и готовым. В среднем, на это уходит около 5 минут при периодическом перемешивании.
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Шаг 8
Добавить к луку измельчённую свеклу. Всыпать соль, сахар и влить яблочный уксус.
Очень рекомендую не исключать сахар из свекольной икры. Он не даст лишней калорийности и вреда на такое большое количество овощей. Но при этом отлично гармонизирует вкус готовой икры из свеклы. Сахар здесь используется именно не как подсластитель, а как усилитель вкуса. Поверьте, детки такую икру едят с наибольшим удовольствием.
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Шаг 9
Тушить икру из свеклы на сковороде, как в садике, на умеренном огне около 15 минут. Необходимо периодически перемешивать икру, чтобы она равномерно готовилась и не пригорела.
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Шаг 10
Подавать икру из свеклы, как в детском саду, можно сразу или предварительно охладив. При охлаждении свекла станет ещё более яркого и насыщенного вкуса. Такую икру можно намазывать на хлеб, подавать с мясными и рыбными блюдами или даже в виде самостоятельного блюда.
Икра отлично хранится в холодильнике около одной недели, за счёт длительного приготовления и добавления в неё яблочного уксуса. Главное, чтобы уксус был с чистым составом и натурального брожения.
Приятного аппетита!
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