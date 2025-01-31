Ингредиенты
Кокосовая стружка - 240 г
Сахар - 150 г
Яйца - 3 шт.
Крахмал - 2 ч. л.
- 431 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления печенья нам понадобится кокосовая стружка, сахар, яйца и немного крахмала.
В миску вбить 3 яйца, добавить сахар. Хорошо размешать венчиком.
Всыпать в яичную массу кокосовую стружку, размешать ложкой.
Добавить немного картофельного крахмала и снова размешать.
Противень застелить пергаментом. Руки немного смачивать водой и формировать конусы.
Разогреть духовку до 200 градусов и печь печенье до золотистого цвета.
Печенье Кокосанка остудить и можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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