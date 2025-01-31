Для приготовления печенья нам понадобится кокосовая стружка, сахар, яйца и немного крахмала.

Фото 1

В миску вбить 3 яйца, добавить сахар. Хорошо размешать венчиком.

Фото 2

Всыпать в яичную массу кокосовую стружку, размешать ложкой.

Фото 3

Добавить немного картофельного крахмала и снова размешать.

Фото 4

Противень застелить пергаментом. Руки немного смачивать водой и формировать конусы.

Фото 5

Разогреть духовку до 200 градусов и печь печенье до золотистого цвета.

Фото 6

Печенье Кокосанка остудить и можно подавать на стол. Приятного аппетита!