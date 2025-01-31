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Печенье «Кокосанка»

В новогодние и рождественские праздники принято дарить подарки, в том числе и сладкие. Одним из сладких подарков может стать печенье "Кокосанка", которое непременно понравится всем любителям кокоса. Такое печенье готовится совсем просто и быстро. Его также можно подать в качестве угощения к чаю или кофе на рождественский или новогодний стол.

Ингредиенты

Кокосовая стружка - 240 г

Сахар - 150 г

Яйца - 3 шт.

Крахмал - 2 ч. л.

  • 431 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления печенья нам понадобится кокосовая стружка, сахар, яйца и немного крахмала.

 

Ингредиенты для печенья Кокосанка
Фото 1

 

 

В миску вбить 3 яйца, добавить сахар. Хорошо размешать венчиком.

 

Сахар с яйцом
Фото 2

 

 

Всыпать в яичную массу кокосовую стружку, размешать ложкой.

 

Добавить кокосовую стружку
Фото 3

 

 

Добавить немного картофельного крахмала и снова размешать.

 

Добавить крахмал
Фото 4

 

 

Противень застелить пергаментом. Руки немного смачивать водой и формировать конусы.

 

Вылепить печенье
Фото 5

 

 

Разогреть духовку до 200 градусов и печь печенье до золотистого цвета.

 

Запеченное печенье Кокосанка
Фото 6

 

 

Печенье Кокосанка остудить и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

 

Фото печенья Кокосанка
Фото 7

 

 

Печенье «Кокосанка», рецепт с фото
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