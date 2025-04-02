Чем для детей полезны занятия в театральной студии

Разбираемся по случаю Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

На занятиях по актерскому мастерству детей учат чувствовать партнеров — и впоследствии они переносят это в обычную жизнь, что облегчает общение в коллективе. Ведь если ты способен поставить себя на место соседа по парте, сопереживаешь ему, ты смотришь на мир его глазами и тебе проще с ним общаться.

Одно из популярных упражнений, направленных на концентрацию внимания на другом человеке, — «Зеркало». Дети в парах «отзеркаливают» действия друг друга: один показывает, второй — повторяет, и наоборот. Важно воспроизводить движения партнера с минимальной задержкой, а для этого нужно направить все внимание на него и не отвлекаться, мысленно стать человеком, на которого смотришь. И это не только про эмпатию, но и про умение сосредоточиться — навык, которого часто не хватает детям в условиях доступности гаджетов и информационного шума.