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Чем для детей полезны занятия в театральной студии

Разбираемся по случаю Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.
Актёр театра и кино, лауреат премии «Золотая Маска», основатель школы мюзикла OVATION
Детский театр
Источник: пресс-служба

Развивают эмпатию и воображение

Эмпатия, или умение сопереживать, — это базовый навык актера, без которого перевоплощение на сцене становится невозможным.

На занятиях по актерскому мастерству детей учат чувствовать партнеров — и впоследствии они переносят это в обычную жизнь, что облегчает общение в коллективе. Ведь если ты способен поставить себя на место соседа по парте, сопереживаешь ему, ты смотришь на мир его глазами и тебе проще с ним общаться.

Одно из популярных упражнений, направленных на концентрацию внимания на другом человеке, — «Зеркало». Дети в парах «отзеркаливают» действия друг друга: один показывает, второй — повторяет, и наоборот. Важно воспроизводить движения партнера с минимальной задержкой, а для этого нужно направить все внимание на него и не отвлекаться, мысленно стать человеком, на которого смотришь. И это не только про эмпатию, но и про умение сосредоточиться — навык, которого часто не хватает детям в условиях доступности гаджетов и информационного шума.
Процесс перевоплощения у актеров запускает воображение.

 Поэтому на занятиях по актерскому мастерству его тренировке уделяют большое внимание — детей учат представлять своих персонажей в предлагаемых обстоятельствах.

Развитое воображение дает возможность смотреть на жизненные ситуации с разных сторон, анализировать последствия тех или иных поступков, чтобы принимать взвешенные решения.

Помогают выступать на публике

театр
Источник: пресс-служба
Тот, кто в детстве посещал занятия по сценической речи, в будущем не станет тратить деньги на курсы ораторского искусства. 

На этих занятиях детей учат говорить четко и грамотно, правильно ставить интонационные акценты и захватывать внимание слушателей с первых секунд выступления. Иными словами, им «ставят голос». А это пригодится и для чтения докладов в школе, и для сдачи экзаменов в университете, и для выступления на конференциях.

Вокал развивает речевой аппарат, тренирует память и укрепляет иммунитет

В мире, где у каждого ребенка с раннего возраста есть свой смартфон или планшет, дети разговаривают меньше, чем их сверстники 20 лет назад. Это тормозит развитие речевого аппарата. Занятия по вокалу включают в себя дыхательные и артикуляционные упражнения. Если выполнять их регулярно, речь становится более четкой и очищается от дефектов. 

Еще один важный элемент занятий по вокалу — распевки. Их основная функция — подготовить голосовые связки к работе. Но вместе с этим они выступают отличной тренировкой памяти. Распевка — это последовательность нот, которую ребенок должен запомнить и повторить. Умение делать это быстро — навык, который пригодится в изучении любого школьного предмета.

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Связь вокала с иммунитетом может показаться удивительной, но только на первый взгляд. На самом деле ее легко объяснить. В обычной жизни дети не дышат так глубоко, как на занятиях по вокалу, а глубокое дыхание обеспечивает насыщение организма кислородом. И второй факт: вокальные упражнения и распевки — это тренировки органов речевого аппарата. Их постоянная работа способствует укреплению местного иммунитета — дети, которые занимаются вокалом, реже болеют. 

Занятия в театральной школе нужны не только тем, кто мечтает о сцене

Те навыки, которые детям дают занятия по актерскому мастерству, сценической речи и вокалу, будут актуальны и в их взрослой жизни, какую бы профессию они ни выбрали. 

К примеру, адвокату необходимы грамотная и четкая речь, а также умение быть убедительным. А при изучении материалов дел важно замечать мельчайшие детали, что невозможно сделать без концентрации внимания.

Дизайнер постоянно находится в поиске творческих идей и вряд ли сможет быть успешным без развитого воображения.

PR-менеджер много общается с разными людьми — и, чтобы располагать их к себе, должен уметь считывать невербальные сигналы и быть эмпатичным.

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И даже IT-специалисту могут пригодиться навыки публичных выступлений. Ведь успешные представители этой профессии активно участвуют в отраслевых конференциях.

Всем этим дети овладевают на занятиях в театральной школе. Часто — в формате игры, так что сами даже не замечают, что в этот момент они учатся и получают навыки, которые будут использовать всегда.

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ул. Марии Корецкой
г. Новотроицк
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