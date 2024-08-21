Пожалуй, в каждой стране мира есть свое рецепт блинов или оладий из картофеля. В Ирландии это боксти, в Белоруссии - знаменитые драники, а в украинской кухне – деруны.
Незатейливые в приготовлении и очень бюджетные по составу, деруны из картофеля - невероятно аппетитное, питательное и очень вкусное блюдо.
Сегодня хочу поделиться с вами простыми секретами и тонкостями приготовления этого блюда, для того чтобы ваши картофельные деруны были всегда самыми красивыми, сочными и вкусными. Начнем?!
Ингредиенты
Картофель – 6-7 шт.
Репчатый лук – 1 шт. (среднего размера)
Яйцо куриное – 1 шт.
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Свежая зелень – 0.5 пучка
Растительное масло – для жарки (по необходимости)Сметанный соус:
Сметана – 200 г
Зелень – 0.5 пучка
Чеснок – по вкусу
Соль/перец – по вкусу
Картофельный крахмал - по необходимости
- 196 кКал
- 25 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты по списку.
Очистите репчатый лук и натрите его на мелкой терке. У вас должно получиться практически луковое пюре.
Самые вкусные деруны получаются из картофеля с высоким содержанием крахмала.
Для того чтобы проверить, достаточно ли крахмала в вашем картофеле, разрежьте 1 клубень пополам и потрите половинки друг об друга в течение 30 секунд. Отпустите нижнюю половинку картофеля. Если половинки клубня «приклеились» друг к другу - крахмала в картофеле достаточно. Если половинка упадет - крахмала не хватает, и в этом случае нужно дополнительно добавить в тесто 1-2 ч.л. картофельного крахмала.
Порциями, по 1-2 клубня очистите картофель. Не очищайте весь картофель сразу, поскольку в этом случае, для того чтобы он не потемнел, вам придется замочить его в воде, а это нежелательно, ведь в воде картофель потеряет часть столь ценного для этого рецепта крахмала.
Ополосните очищенный картофель холодной водой и натрите на терке с самой мелкой ячейкой. Если у вас достаточно мощный блендер – можно воспользоваться им и измельчить картофель до состояния пюре.
Натертый картофель сразу же смешайте с луковой кашицей – так он не потемнеет.
К смеси картофеля и лука добавьте куриное яйцо, молотый черный перец, соль и половину мелко нарезанной зелени. Тщательно все перемешайте.
Если картофель очень сочный и тесто получилось жидковатым - процедите его, но не добавляйте муку, поскольку она сделает деруны «резиновыми» на вкус.
На среднем огне разогрейте растительное масло. Масло добавьте в таком количестве, чтобы оно покрыло дно емкости слоем высотой в 2-3 мм. Небольшими порциями добавьте картофельную смесь.
В процессе приготовления, перед добавлением каждой новой порции дерунов в сковороду картофельную смесь необходимо тщательно перемешивать, поскольку содержащийся в нем крахмал склонен оседать на дно, и если этого не делать, деруны будут плохо держать форму.
Обжаривайте деруны 2-3 минуты с одной стороны, а затем переверните и обжарьте еще 2 минуты с другой стороны - до золотистого цвета.
Готовые деруны поместите на несколько секунд на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла, а затем сразу подавайте к столу.
Для соуса: соедините сметану и оставшуюся половину нарезанной зелени. Добавьте мелко нарезанный чеснок, молотый черный перец и соль по вкусу и тщательно все перемешайте.
Нежные и румяные картофельные деруны готовы! Приятного аппетита!
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