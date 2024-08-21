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Деруны

Пожалуй, в каждой стране мира есть свое рецепт блинов или оладий из картофеля. В Ирландии это боксти, в Белоруссии - знаменитые драники, а в украинской кухне – деруны.

Незатейливые в приготовлении и очень бюджетные по составу, деруны из картофеля - невероятно аппетитное, питательное и очень вкусное блюдо.

Дополненные освежающим сметанными соусом, в меру пряные, нежные и румяные деруны - отличный перекус в течение дня, питательный завтрак, сытный обед или ужин.

Сегодня хочу поделиться с вами простыми секретами и тонкостями приготовления этого блюда, для того чтобы ваши картофельные деруны были всегда самыми красивыми, сочными и вкусными. Начнем?!

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Ингредиенты

Картофель – 6-7 шт.

Репчатый лук – 1 шт. (среднего размера)

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Свежая зелень – 0.5 пучка

Растительное масло – для жарки (по необходимости)

Сметанный соус:

Сметана – 200 г

Зелень – 0.5 пучка

Чеснок – по вкусу

Соль/перец – по вкусу

Картофельный крахмал - по необходимости

  • 196 кКал
  • 25 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для картофельных дерунов
Фото 1

 

 

Очистите репчатый лук и натрите его на мелкой терке. У вас должно получиться практически луковое пюре.

 

Натереть лук
Фото 2

 

 

Самые вкусные деруны получаются из картофеля с высоким содержанием крахмала.

 

Для того чтобы проверить, достаточно ли крахмала в вашем картофеле, разрежьте 1 клубень пополам и потрите половинки друг об друга в течение 30 секунд. Отпустите нижнюю половинку картофеля. Если половинки клубня «приклеились» друг к другу - крахмала в картофеле достаточно. Если половинка упадет - крахмала не хватает, и в этом случае нужно дополнительно добавить в тесто 1-2 ч.л. картофельного крахмала.

 

Проверить картофель на крахмалистость
Фото 3

 

 

Порциями, по 1-2 клубня очистите картофель. Не очищайте весь картофель сразу, поскольку в этом случае, для того чтобы он не потемнел, вам придется замочить его в воде, а это нежелательно, ведь в воде картофель потеряет часть столь ценного для этого рецепта крахмала.

 

Ополосните очищенный картофель холодной водой и натрите на терке с самой мелкой ячейкой. Если у вас достаточно мощный блендер – можно воспользоваться им и измельчить картофель до состояния пюре.

 

Натертый картофель сразу же смешайте с луковой кашицей – так он не потемнеет.

 

Натереть картофель на терке
Фото 4

 

 

К смеси картофеля и лука добавьте куриное яйцо, молотый черный перец, соль и половину мелко нарезанной зелени. Тщательно все перемешайте.

 

Добавить яйцо, зелень, соль и перец
Фото 5

 

 

Если картофель очень сочный и тесто получилось жидковатым - процедите его, но не добавляйте муку, поскольку она сделает деруны «резиновыми» на вкус.

 

На среднем огне разогрейте растительное масло. Масло добавьте в таком количестве, чтобы оно покрыло дно емкости слоем высотой в 2-3 мм. Небольшими порциями добавьте картофельную смесь.

 

В процессе приготовления, перед добавлением каждой новой порции дерунов в сковороду картофельную смесь необходимо тщательно перемешивать, поскольку содержащийся в нем крахмал склонен оседать на дно, и если этого не делать, деруны будут плохо держать форму.

 

Выложить картофельную массу на сковороду
Фото 6

 

 

Обжаривайте деруны 2-3 минуты с одной стороны, а затем переверните и обжарьте еще 2 минуты с другой стороны - до золотистого цвета.

 

Готовые деруны поместите на несколько секунд на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла, а затем сразу подавайте к столу.

 

Пожарить драники
Фото 7

 

 

Для соуса: соедините сметану и оставшуюся половину нарезанной зелени. Добавьте мелко нарезанный чеснок, молотый черный перец и соль по вкусу и тщательно все перемешайте.

 

Соединить ингредиенты для соуса
Фото 8

 

 

Нежные и румяные картофельные деруны готовы! Приятного аппетита!

 

Рецепт картофельных дерунов
Фото 9

 

 

Деруны, рецепт с фото
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