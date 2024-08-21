Пожалуй, в каждой стране мира есть свое рецепт блинов или оладий из картофеля. В Ирландии это боксти, в Белоруссии - знаменитые драники, а в украинской кухне – деруны.

Незатейливые в приготовлении и очень бюджетные по составу, деруны из картофеля - невероятно аппетитное, питательное и очень вкусное блюдо.

Дополненные освежающим сметанными соусом, в меру пряные, нежные и румяные деруны - отличный перекус в течение дня, питательный завтрак, сытный обед или ужин.

Сегодня хочу поделиться с вами простыми секретами и тонкостями приготовления этого блюда, для того чтобы ваши картофельные деруны были всегда самыми красивыми, сочными и вкусными. Начнем?!