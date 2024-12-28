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Есть вопрос. С какого возраста можно давать ребенку фастфуд?

Отвечает Елена Мотова, врач-диетолог, автор книг «Еда для радости» и «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей».

Врач-диетолог
Источник: unsplash.com

Чем позже произойдет встреча ребенка с фастфудом, тем лучше. «Нежелательная еда» — очень правильное определение, когда речь идет о продуктах и блюдах, которые содержат вместе или по отдельности много калорий, насыщенных жиров и трансжиров, добавленных сахаров и соли.

При этом витамины, клетчатка, некоторые минералы, фитонутриенты в них в дефиците.

Конечно, рано или поздно ребенок все равно познакомится с заведениями фастфуда, поэтому важно научить его делать лучший пищевой выбор из возможного.

Особо отмечу, что для дошкольников не рекомендуются блюда, приготовленные во фритюре.

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