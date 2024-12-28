Есть вопрос. С какого возраста можно давать ребенку фастфуд?

Чем позже произойдет встреча ребенка с фастфудом, тем лучше. «Нежелательная еда» — очень правильное определение, когда речь идет о продуктах и блюдах, которые содержат вместе или по отдельности много калорий, насыщенных жиров и трансжиров, добавленных сахаров и соли.

При этом витамины, клетчатка, некоторые минералы, фитонутриенты в них в дефиците.