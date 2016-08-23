«Мам, пап, можно, она у нас переночует?». Как вести себя родителям?

Влюбленный подросток рано или поздно стремится привести свою «половину» домой с ночевкой. Как делить пространство и общаться с таким, прямо скажем, не слишком желанным гостем?

Кто в доме хозяин?

В каждой семье складывается свой стиль воспитания детей, который может быть более или менее демократичным. Однако даже самым «продвинутым» родителям не стоит пренебрегать собственными правами, поскольку они непосредственно связаны с ответственностью за ребенка. Если мы так внимательно следим за его питанием, внешним видом и оценками, почему иногда пасуем перед ситуациями, касающимися личной жизни подростка? Как бы взросло ни выглядел подросток, он сохраняет свою зависимость от родителей, поскольку сам может лишь пригласить в гости свою «пассию», а все остальное – от чайных пакетиков и торта до постельного белья и кровати – обеспечивают взрослые. Поэтому лучше предложить подростку и его гостье (или гостю) играть по вашим правилам:

Установите контакт с родителями девушки (или парня), которая/который у вас гостит. Это сделает ситуацию прозрачной и лучше контролируемой, а также поможет избежать всевозможных недоразумений. Например, если родители вашей гостьи уверены, что она ночует «у подружки», вас могут обвинить в потворстве «разврату».

Обозначьте территорию, на которой вы не хотели бы видеть гостя. Например, вы можете попросить «молодых» не есть на диване в гостиной, не занимать надолго ванную, не включать телевизор на кухне и т. д.

Постарайтесь заранее договориться с подростком о том, что он будет сам убирать за своим гостем: помоет посуду после ужина, соберет использованные полотенца и постельное белье.

Улыбаемся и машем

При озвучивании «молодым» значимых для вас правил важно не переборщить и удержаться в образе гостеприимных хозяев. Постарайтесь подобрать понятное объяснение к каждому из выдвигаемых условий. В то же время позаботьтесь о том, чтобы требований было не слишком много. Поскольку неудобство из-за присутствия в доме постороннего человека неизбежно, лучше не игнорировать его, а постараться установить теплые отношения.

Расспросите подростка и его гостя или гостью о ближайших планах. Вряд ли они собираются все время находиться у вас дома. Обсуждение намеченных мероприятий – нейтральная, и в то же время очень удобная тема для непринужденной беседы.

Попробуйте обращаться с гостем своего ребенка так, как будто это его брат или сестра. Так будет комфортнее и вам, и гостю, который займет привычную нишу ребенка и не станет претендовать на какие-то особые привилегии. Например, вам не придется предлагать на выбор несколько блюд. Можно будет просто сказать: «Яичница готова!».

Никто не может предсказать, как в дальнейшем сложатся отношения у вашего ребенка с его «половиной». Их нынешнее общение может как перерасти в ту самую любовь на всю жизнь, так и оказаться коротким и ничем не примечательным романом. Однако ради душевного комфорта вашего ребенка лучше вести себя так, чтобы гость не сомневался в том, что вся семья симпатизирует ему.

Интим не предлагать

В отношении родителей к подростковому сексу можно увидеть две противоположные тенденции. Одна выражается в виде категорического неприятия: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!». Именно по этой причине, а вовсе не из-за каких-то бытовых сложностей, девушка сына или парень дочери могут оказаться нежеланными гостями. Противоположная тенденция отличается излишней либеральностью, граничащей с популизмом: «Вот вам, деточки, контрацептивы. Спокойной ночи!». Как и во многих других случаях, здесь очень сложно найти золотую середину. Однако необходимо заставить себя выработать последовательную позицию к личной жизни подростка, поскольку от нее во многом зависит его стратегия поведения.