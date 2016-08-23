«Мам, пап, можно, она у нас переночует?». Как вести себя родителям?

Мария Баулина
Влюбленный подросток рано или поздно стремится привести свою «половину» домой с ночевкой. Как делить пространство и общаться с таким, прямо скажем, не слишком желанным гостем?
Кто в доме хозяин?
В каждой семье складывается свой стиль воспитания детей, который может быть более или менее демократичным. Однако даже самым «продвинутым» родителям не стоит пренебрегать собственными правами, поскольку они непосредственно связаны с ответственностью за ребенка. Если мы так внимательно следим за его питанием, внешним видом и оценками, почему иногда пасуем перед ситуациями, касающимися личной жизни подростка? Как бы взросло ни выглядел подросток, он сохраняет свою зависимость от родителей, поскольку сам может лишь пригласить в гости свою «пассию», а все остальное – от чайных пакетиков и торта до постельного белья и кровати – обеспечивают взрослые. Поэтому лучше предложить подростку и его гостье (или гостю) играть по вашим правилам:
- Установите контакт с родителями девушки (или парня), которая/который у вас гостит. Это сделает ситуацию прозрачной и лучше контролируемой, а также поможет избежать всевозможных недоразумений. Например, если родители вашей гостьи уверены, что она ночует «у подружки», вас могут обвинить в потворстве «разврату».
- Обозначьте территорию, на которой вы не хотели бы видеть гостя. Например, вы можете попросить «молодых» не есть на диване в гостиной, не занимать надолго ванную, не включать телевизор на кухне и т. д.
- Постарайтесь заранее договориться с подростком о том, что он будет сам убирать за своим гостем: помоет посуду после ужина, соберет использованные полотенца и постельное белье.
Улыбаемся и машем
При озвучивании «молодым» значимых для вас правил важно не переборщить и удержаться в образе гостеприимных хозяев. Постарайтесь подобрать понятное объяснение к каждому из выдвигаемых условий. В то же время позаботьтесь о том, чтобы требований было не слишком много. Поскольку неудобство из-за присутствия в доме постороннего человека неизбежно, лучше не игнорировать его, а постараться установить теплые отношения.
- Расспросите подростка и его гостя или гостью о ближайших планах. Вряд ли они собираются все время находиться у вас дома. Обсуждение намеченных мероприятий – нейтральная, и в то же время очень удобная тема для непринужденной беседы.
- Попробуйте обращаться с гостем своего ребенка так, как будто это его брат или сестра. Так будет комфортнее и вам, и гостю, который займет привычную нишу ребенка и не станет претендовать на какие-то особые привилегии. Например, вам не придется предлагать на выбор несколько блюд. Можно будет просто сказать: «Яичница готова!».
- Никто не может предсказать, как в дальнейшем сложатся отношения у вашего ребенка с его «половиной». Их нынешнее общение может как перерасти в ту самую любовь на всю жизнь, так и оказаться коротким и ничем не примечательным романом. Однако ради душевного комфорта вашего ребенка лучше вести себя так, чтобы гость не сомневался в том, что вся семья симпатизирует ему.
Интим не предлагать
В отношении родителей к подростковому сексу можно увидеть две противоположные тенденции. Одна выражается в виде категорического неприятия: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!». Именно по этой причине, а вовсе не из-за каких-то бытовых сложностей, девушка сына или парень дочери могут оказаться нежеланными гостями. Противоположная тенденция отличается излишней либеральностью, граничащей с популизмом: «Вот вам, деточки, контрацептивы. Спокойной ночи!». Как и во многих других случаях, здесь очень сложно найти золотую середину. Однако необходимо заставить себя выработать последовательную позицию к личной жизни подростка, поскольку от нее во многом зависит его стратегия поведения.
- Осторожность в первую очередь. Статистика подростковых абортов, заболеваемости ВИЧ, гепатитом и другими «болячками», передающимися половым путем, показывает, что это не просто страшилки для телевизионных ток-шоу, а вполне рутинные проблемы, случающиеся в каждой пятой семье. Данные специалистов ужасают: подростковая беременность в период от 16 лет по сравнению с периодом до 16 лет возрастает в 3-3,5 раза, при этом увеличивается и число абортов. Иными словами, после 16 лет подростки считают себя уже вполне взрослыми и разумными, полагая, что они сумеют защититься от нежелательной беременности. А уж получая контрацептивы из рук родителей, тем более уверены, что им ничего не грозит. Однако если рассуждать с позиции взрослого и без эмоций, подростковый секс не дает ничего полезного ребенку, и при этом добавляет в его жизнь массу высоких рисков. Поэтому необходимо создать для подростка препятствия, по возможности избегая конфликтов с ребенком. Так, ночному гостю можно постелить на кухне или в комнате ребенка, временно подселив последнего к бабушке или младшему брату.
- Посоветуйте воздержаться. Поговорите с подростком наедине о цели ночевки гостя. Прямо скажите о том, что понимаете их желание уединиться, однако считаете, что со взрослыми отношениями стоит еще немного подождать. Естественно, если подростки захотят «пошалить», они найдут для этого возможность. Тем не менее, для многих из них четкая позиция родителей является веской причиной для отказа от задуманного.
- Нарушайте уединение. Постарайтесь создать атмосферу, не располагающую к интиму. Например, если подростки надолго закрылись в комнате, найдите предлог, под которым вам или кому-то другому из членов семьи нужно будет туда зайти.
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