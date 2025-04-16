Подготовка к ОГЭ по информатике в 2025 году: как все успеть в сжатые сроки

Как известно, девятиклассники должны сдавать в конце учебного года четыре предмета — два обязательных и два по желанию. Но в 2025 году учащиеся Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в качестве эксперимента получили возможность сдавать только два основных экзамена — по русскому языку и математике. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным 1 апреля 2025 года. Новые правила распространяются на тех ребят, кто собирается продолжать свое образование в техникумах и колледжах. Те же учащиеся, что переходят в 10-й класс, по-прежнему сдают четыре экзамена. Если вы не живете в одном их этих трех регионов, то сдавать дополнительные предметы по выбору придется также, как раньше.