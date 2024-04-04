Как помочь старшему ребенку полюбить младшего, и чего делать нельзя

О том, как подготовить ребенка к тому, что он станет старшим, нам рассказала Наталья Ремиш — писатель, автор проекта «Про Миру и Гошу».
Отношения братьев и сестер начинаются с мамы и папы. Именно мы формируем ожидания старшего ребенка от нового члена семьи и транслируем младшему отношение к старшему.
Когда мы принесли младшую дочь из роддома, старшей было четыре. Она была безмерно рада, но через час стала вести себя дико. Она вдруг резко кричала, залезала на стол посреди обеда, пыталась сесть мне на шею, когда я кормила, падала на пол посреди комнаты, просилась на ручки.
В общем, вела себя как пьяная женщина на корпоративе, — ее было много и она была шумной. Она как будто доказывала всем, что она все еще существует. Это продолжалось две недели и окончательно прошло через месяц.
Если вспомнить основные фразы, которые родители говорят детям, то они все достаточно похожи и одинаково сильно раздражают обе стороны процесса.
- Он же младший, отдай. Тебе что жалко?
- Он старший. Ты должен слушаться.
- Кто умный, тот уступит.
- Она же девочка. Уступи.
- Он же мальчик. Что с него взять.
- Вы же родные. Мы умрем, вы останетесь.
Ни одна из этих фраз не помогает детям договориться, стать ближе или понять друг друга. Но начинается все, как мне кажется, со слов: «Будет у тебя брат/сестра. Будете с ней играть». Звучит многообещающе.
Ребенок, если это первый его брат или сестра, искренне ждет, что дома появится партнер по играм, компаньон в поездках, соучастник преступлений и сосед по кроватям. Но реальность предстает достаточно быстро и жестко.
Играть не с кем: малыш абсолютно беспомощно лежит на коврике и его даже потаскать особо нельзя, потому что каждые две минуты мама говорит: «Осторожно! Не трогай. Не хватай. Отойди».
Чтобы отношения братьев и сестер начались с позитивной ноты, важно учитывать некоторые особенности. Я узнала о них, когда готовила сценарий нового мультика о братьях и сестрах «Про Миру и Гошу».
Начните управлять ожиданиями старшего, еще когда вы беременны
Не обещайте бесконечные игры с малышом, а говорить, что сначала он будет лежать. И это будет долго. «Давай подумаем, как мы будем действовать, если ты захочешь на ручки, а я буду кормить малыша?» Важно дать ребенку почувствовать, что он для вас так же важен.
Посмотрите, как понять, что ваш ребенок готов стать старшим — советы психологов:
Например, я говорила, что смогу «докормить сестру и взять тебя на ручки» или «отдать ее папе (если речь о бутылочке) и побыть с тобой» или «ты сможешь сесть рядом и посмотреть, как я ее кормлю».
Будьте готовым к тому, что первое время ребенку будет сложно
Он будет вести себя совершенно непривычным образом и будет вас сильно раздражать. Это время важно перетерпеть. Мы старались минимизировать запреты и окрики, реже одергивать и чаще переключать внимание. Приходилось усилием воли сдерживать себя, когда инстинкт говорил: «Спасай самого слабого».
Создавайте моменты бондинга между детьми
Английское слово bonding означает процесс, во время которого развивается эмоциональная связь. По сути, любое приятное совместное времяпрепровождение, которое ребенок будет запоминать как теплое, доброе, приятное, при этом ассоциирующееся с малышом. Мы предлагали Мире самой выбрать новую соску для Каи, отрезать ярлыки у новой одежды, застелить постель.
Когда мы понимали, что младшей особенно нравится какая-то игра (допустим, смотря на себя в зеркало, она громко смеется), мы всегда просили именно старшую поиграть с ней в эту игру.
Тогда мы могли сказать: «Как ей нравится играть с тобой в это!» Можно доверить ребенку что-то очень значимое в заботе о новорожденном.
Например, выбрать, какие овощи сегодня будет есть малыш, какой слюнявчик на него надеть, какого цвета комбинезон и шапочку. Мы договорились, что подгузник мы меняем только вместе. Дочь взяла на себя самую приятную часть — принести подгузник. Остальное — забота родителей.
Доходчиво объясняйте старшему трудности с младшим
Все сложности с младенцем можно попытаться объяснить старшему, но не абстрактной фразой «он еще маленький», а так, чтобы ребенок понял суть. Малыш плачет по ночам? Он еще не умеет сам засыпать, как ты. Малыш хватает тебя за волосы? У него пока еще так работают рефлексы. Он не понимает, что делает тебе больно, а хватает то, что видит.
Уважайте чувства старшего
Продолжая тему «неприятно», важно помнить, что старший ребенок имеет полное право на весь спектр чувств к малышу. Это же сохраняется для детей старше. Можно злиться на брата и сестру, но нельзя бить. Можно обижаться, но нельзя оскорблять.
Когда мы понимали, что Мира устала от крика младенца, мы озвучивали ее чувства и разделяли их: «Тебе не нравится, как Кая плачет? Понимаю. Мне тоже тяжело это слышать».
И наоборот, саркастические фразы на то, когда ребенок морщит нос на грязный памперс, по сути транслируют запрет на честные чувства. А такие запреты приводят к подводным камням в отношениях детей.
Обязательно сохраняйте привычные ритуалы со старшим ребенком
Если вы ходили вместе в парк каждую субботу, важно продолжать ходить. В противном случае, от появления малыша у ребенка будут лишь потери. А у него должно быть ощущение, что он приобрел что-то ценное. Если, конечно, вы хотите добрых отношений.
Мы оставили совместный поход за круассанами, чтение книг на ночь. Я отвожу ребенка в школу и забираю. В выходной мы пару часов проводим без малыша.
Не провоцируйте у старшего чувство вины
Старшие дети иногда могут случайно задеть малыша. Если на это среагировать резко и жестко, ребенок скорее всего разозлится в ответ. Чувство вины будет давить на него, и через злость на вас он попытается от него избавиться, навредив малышу. Однако если проявить эмпатию, сказав, что у вас тоже бывают такие неловкие моменты, это вызовет у ребенка скорее сожаление, чем злость.
Когда я впервые увидела у дочери маску вины на лице, я сразу же попыталась ее успокоить: «У меня тоже так было».
Давайте детям самим выстроить отношения
Важно дать детям пространство для выстраивания своих отношений: только они, без вас. С каждым взаимодействием братьев и сестер формируются их связь.
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