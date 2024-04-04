Как помочь старшему ребенку полюбить младшего, и чего делать нельзя

Все сложности с младенцем можно попытаться объяснить старшему, но не абстрактной фразой «он еще маленький», а так, чтобы ребенок понял суть. Малыш плачет по ночам? Он еще не умеет сам засыпать, как ты. Малыш хватает тебя за волосы? У него пока еще так работают рефлексы. Он не понимает, что делает тебе больно, а хватает то, что видит.