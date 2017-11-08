Детский день рождения: как это было в СССР

День рождения ребенка в советской семье был настоящим событием, и готовиться к нему начинали заранее. И не только потому, что в условиях дефицита раздобыть те или иные продукты или вещи зачастую было проблематично. Просто родители даже с самым скромным достатком старались сделать этот день незабываемым для своих детей.

Как украшали и что доставали

Понятия «праздничная индустрия» в СССР не существовало. Так что родителям приходилось выкручиваться, чтобы хоть как-то украсить квартиру к торжеству.

Универсальной палочкой-выручалочкой служили воздушные шарики, которые обычно продавались в киосках «Союзпечать». Правда, они не всегда бывали в наличии, да и продавщица могла отказаться «отпустить товар больше трех штук в одни руки». Но всеми правдами-неправдами шары в нужном количестве все же добывали.

Потом приходила пора их надувать – к этому обычно привлекали всех членов семьи, ведь для того чтобы надуть даже пару шариков, приходилось прилагать значительные усилия – такими тугими они были. Зато как преображалась комната именинника!

© Retro / Фотобанк Лори

Кроме того, во многих семьях к знаменательной дате выпускалась домашняя стенгазета. Как правило, ее рисовали на большом листе ватмана и украшали фотографией именинника или его портретом, стихами и поздравлениями собственного сочинения, смешными картинками и пожеланиями.

Еще в ходу были самодельные гирлянды все из того же ватмана. Например, в форме треугольников, на которых писали большие разноцветные буквы из слов «Поздравляем» или «С Днем рождения». Нередко использовали и новогодние конфетти, и серпантин, которые не были дефицитом. Вот только запасать их нужно было непременно зимой: во все остальное время на прилавках этого товара было не найти.

Особым же шиком еще с 1970-х годов ко дню рождения подростка было подвесить под потолком зеркальный дискотечный шар. Он был настоящей редкостью, которую часто одалживали у знакомых. Но рукодельники-папы могли сделать это чудо и самостоятельно из фольги – на радость имениннику и его гостям.

Кого приглашали и как рассаживали

Советские родители не задумывались о том, что детский праздник потому так и называется, что детей на нем должно быть минимум в два раза больше, чем взрослых. На день рождения ребенка созывались и друзья семьи, и коллеги родителей, и соседи, и, конечно же, родственники. Правда, многие из них приводили с собой собственных детей, так что виновник торжества не чувствовал себя обделенным.

То же правило действовало и в отношении застолья. Обычно в комнате накрывался один большой стол, куда усаживались все-все-все: и пионеры, и пенсионеры. И только к середине вечера дети выбирались из-за стола и принимались бегать и играть в том же помещении. А взрослые продолжали застолье. Что удивительно, никто никому не мешал, и все оставались довольны друг другом.

В СССР существовал еще один феномен, который современному ребенку уже непонятен – незваные гости. Не было ничего необычного в том, что на день рождения ребенка внезапно заявится полкласса или полдвора. Хозяева в таком случае действовали по принципу «мы вас не ждали, но мы вам рады». Для пришедших находилось и место за столом, и кусок пирога.

Кстати, скрыть информацию о такой важной дате как день рождения было невозможно. В советских школах и детских садиках неписаным законом было угощать в этот день своих сверстников и педагогов. Родители с утра принаряжали ребенка и отправляли в класс или группу с кульком конфет, печенья или домашних пирожков.

© A Челмодеев / Фотобанк Лори

А в пионерских лагерях для детей, родившихся летом, устраивали «день июнят, июлят и августят». Уже из названия понятно, что ни один именинник, даже оказавшийся вдали от дома, не обходился без поздравлений и угощения. Недовольными оказывались только те «летние» дети, которых по каким-то причинам не отправили в пионерский лагерь или к бабушке в деревню: вот им собрать друзей действительно было сложно, ведь мало кто из детей в Советском Союзе проводил летние каникулы в городе.

Чем угощали

Даже в самые скудные перестроечные времена побаловать своего ребенка и гостей чем-то вкусным считалось делом чести. Так что рассыпчатая отварная картошка с колбасой или жареной курицей на дне рождения бывали всегда.

Помимо всенародно любимого оливье очень популярен был рыбный салат с отварным рисом. Дело в том, что его ингредиенты можно легко заменить: лосось из банки – скумбрией или дешевой речной рыбой, жареные грибы с луком – отварными яйцами, а про тертые грецкие орехи хозяйки в случае необходимости просто «забывали».

Советские люди вообще изобрели немало оригинальных рецептов на торжественные случаи из недорогих полезных продуктов. Например, такой шедевр как «печеночный торт» – блюдо из больших печеночных оладий, приправленное овощной начинкой и украшенное «грибком» из половинки яблока и вареного яйца.

Такой же принцип действовал и со сладким. Например, банка сгущенки стоила всего 55 копеек, а сколько интересных рецептов с ней было изобретено! Кто не помнит знаменитый зефирный торт, который неизменно вызывал восторг у маленьких сладкоежек? Сгущенку варили в банке, приправляли цедрой лимона и размазывали по большой тарелке. А сверху располагали половинки зефира в несколько слоев, пропитывая все той же сгущенкой. Совсем немного усилий и затрат – и незабываемый десерт готов.

Как развлекали

Советским детям не требовалось каких-либо сценариев, аниматоров и навороченных гаджетов, чтобы весело проводить время. Общие игры и развлечения как будто «распространялись по воздуху». Например, когда в 1968 году вышел мультфильм «Малыш и Карлсон», по всей стране в моду вошла игра «в привидения». Причем ее можно было устраивать даже в тесном пространстве советских квартир.

© Евгений Мухортов / Фотобанк Лори

Когда в конце 1970-х годов из-за рубежа начала проникать жвачка, повсюду развернулись настоящие сражения «в фантики»: и во дворах, и в школах, и дома. Повальное увлечение Кубиком Рубика в начале 1980-х вызвало волну «турниров» по сбору этой головоломки, и редкий день рождения обходился без новомодной забавы. Что уж говорить о прятках в шкафу и даже на шкафу, играх в «колечко», «садовника» или «колдунчики». Там, где собиралось более двух детей, сразу начиналось бурное веселье, причем без подсказок взрослых.

Конечно, существовали развлечения, которые без родительской помощи реализовать было бы сложно. Например, очень популярная в советские годы «срезалка». Суть игры заключалась в том, чтобы ни один из маленьких гостей не ушел с праздника без приятного сувенира. На веревку или ленту на нитках подвешивали сладости или небольшие игрушки, и каждый ребенок с завязанными глазами должен был срезать себе подарок. Апофеоз веселья наступал тогда, когда кто-то из участников перерезал саму веревку.

На детских днях рождения были и другие развлечения: разыгрывали сценки, танцевали под пластинки или магнитофонные записи, водили хороводы. И непременно тянули за уши виновника торжества столько раз, сколько ему исполнилось лет. А все собравшиеся громко считали вслух, а потом долго аплодировали…

И самая приятная для именинника часть – торжественное вручение подарков и открыток. В то время ценился любой презент – от зачитанного томика Александра Дюма до шоколадки «Аленка», от фломастеров до набора ковбоев. Неизбалованные советские дети искренне радовались даже очень скромным подаркам, берегли их, и многие хранят эти вещественные доказательства своего счастливого детства до сих пор.

А как вы справляли в детстве свой день рождения? Расскажите нам об этом.

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