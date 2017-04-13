Авгиевы конюшни науки и образования

Накануне состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования и науки, в ходе которого ожидалось озвучивание своего рода доктрины дальнейших изменений в образовании. Ожидание связано, в том числе, и с тем, что за последние годы изменений в образовательной и научной сферах – вагон и маленькая (или немаленькая) тележка, а вот куда эти изменения ведут, - не может вразумительно и доходчиво пояснить ни один из тех госчиновников, которые за эффективность изменений призваны отвечать.

Заседание коллегии вызывало существенный интерес ещё и по той причине, что проходило на фоне грандиозного скандала в отечественной научной среде, разгоревшегося в связи с тем, что для Российской Академии наук, многократно «отреформированной» за последние годы, никак не могут найти достойного руководителя. На недавнем мартовском заседании три кандидата свои кандидатуры с голосования на пост президента РАН неожиданно сняли, что автоматически поставило под угрозу как хозяйственную, координационную, так и научную сферы деятельности РАН. А если разброд и шатание царит даже в рядах учёных мужей, которые по определению должны являться маяком не только науки, но и системы образования, то и в образовательной сфере, как принято говорить, не всё так однозначно.

В общем, выступления министра ожидали с повышенным интересом, тем более что с именем Ольги Васильевой пока ещё связываются определённые надежды на то, что в образовании и науке здравый смысл возьмёт верх над «эффективным менеджментом», и что будет хотя бы в общих чертах обрисована модель образования для её реализации в интересах страны.



Одна из тем, которая в ходе коллегии Минобрнауки была поднята, касалась действительно наболевшего. Речь ведётся о том, подготовка по каким профессиям на данном этапе является приоритетной для государства. Ведь давно не является секретом тот факт, что в стране на бюджетные средства в десятках образовательных учреждений (или, как сейчас говорят «организаций») готовятся бог весть кто – лишь бы больше громких и красивых слов в стиле «магистр в области макроэкономики и международного кредитования». Тот факт, что немалый процент таких «магистров» после получения диплома о высшем образовании с трудом представляют себе, что такое «макроэкономика», а кредит рассматривают исключительно через призму банковской ссуды, истраченной родителями на образования чада, даёт понять, что дальше тянуть – ну, уж совсем негоже.

Итак, какие же приоритетные профессиональные направления выделяет Ольга Васильева?

Инженерно-техническое – раз. Педагогическое – два. И медицинское – три.

По словам министра, госфинансирование подготовки по этим профессиональным направлениям снижаться не будет в 2017-2018 годах.

Из заявления Ольги Васильевой, сделанном на коллегии министерства:

В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественнонаучных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017–2018 годы эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране.

Заявление имеет определённую незавершённость. Тот факт, что госфинансирование по этим важнейшим направлениями профессиональной подготовки «практически останется без изменения», судя по посылу министра, нужно расценивать как позитив. Но в целом озвученный цифры – это 64,3%. Получается, что остальные (более трети) проценты государство всё ещё собирается размазывать, в том числе и по тем направлениям, которые продолжают обучать «мёртвых душ» вместо востребованных экономикой специалистов. Пустые аудитории, нацеленность образовательного учреждения в первую очередь на соответствие контрольным цифрам набора даже для бюджетных факультетов (групп) – это зияющая дыра, которая уже сейчас норовит, простите, сожрать не только государственные средства, но и всю реальную систему подготовки квалифицированного специалиста. Ну, а уж о продолжении «подготовки» десятками вузов страны юристов и экономистов, тысячи из которых автоматически превращаются в безработных, и говорить не приходится.

Из заявления Ольги Васильевой:

80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу.

Это замечательно! Но с остальными-то как быть? Их, вроде бы, тоже обучали, и на них государство тоже делало определённую экономическую ставку. Были ли они студентами или упомянутыми «мёртвыми душами» - отдельный вопрос...

А ведь это очередное доказательство того, что на данный момент система «вуз - гарантированное рабочее место» фактически разрушена. Даже исходя из этих цифр, можно судить о том, что существенный процент выпускников вузов в стране уходит в никуда. Пятая часть выпускников даже по столь престижному направлению как медицина, не в состоянии найти для себя рабочее место. И это при наличии многочисленных вакансий в медучреждениях каждого региона.

Примеров – множество, вот пара таких:

центральная районная больница города Старый Оскол (Белгородская область) – вакансий больше 30: от фельдшера до заведующего отделением. Заявленные заработные платы: от 9 тыс. рублей без надбавок (фельдшерские) до 40-46 тыс. руб. (врачи-педиатры, физиотерапевты, врачи направления ЛОР и др.)

Муромская городская больница №3 (Владимирская область) – вакансий 6: врач-хирург, врач-патологоанатом, по две – невролог и терапевт. Заработные платы – до 50 тыс. рублей.

А это из списка льгот, если верить предоставленной информации:

1. При поступлении на работу впервые молодым специалистам выплачивается единовременное пособие 100 тыс. руб. (Постановление Губернатора Владимирской области от 02.04.2014 г. № 321).

2. Молодым специалистам не старше 35 лет гарантируется оплата найма жилья до 6 тыс. руб. ежемесячно (Постановление Губернатора Владимирской области от 12.11.2012 г. № 1257).

3. Медицинским работникам предоставляются меры социальной поддержки, при ипотечном жилищном кредитовании (Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2014 г. № 1392).

4. Медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в сельских поселениях, выплачивается компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, на условиях согласно статье 15 Закона Владимирской области от 2.10.2007 г. № 120-ОЗ.

5. Медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населённый пункт предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. руб. (Постановление Губернатора Владимирской области от 9 февраля 2012 года № 124).

6. Фельдшерам и акушерам фельдшерско-акушерских пунктов, в возрасте до 35 лет предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. руб. (Постановление Губернатора Владимирской области от 29.09. 2014г. № 1014).

Если всё так, то почему же каждый пятый выпускник медицинского вуза после получения диплома остаётся без работы? Это так называемый юношеский максимализм, когда «в провинцию не поеду и 30-40 – это не зарплата», или всё-таки что-то ещё, когда обещания – одно, а реальность – другое?

Аналогичная ситуация складывается и в технической сфере – когда молодые инженеры на предприятиях, что называется, позарез, но как только молодой специалист приходит, то ему - 15 тысяч «в зубы – и не возникай!» Да – вопрос реальной подготовленности современных молодых специалистов тоже не праздный. Но в том-то и дело, что нужен подход комплексный. Одним разрешением сдавать письменный экзамен как альтернативу ЕГЭ в избранных вузах тут точно не обойтись. Ну а чтобы комплексно – то ж чиновников надо заставить работать на местах, а не только давать возможность сочинительствовать в личных кабинетах.

Да – в своё время начали бить кувалдой по фундаменту и образования, и науки; да – кувалда на отдельных направлениях продолжает добивать систему профессионального образования и сейчас (когда бумага – вещь первостепенной важности, а сам процесс «вторичен»). Но пора же уже, наконец, остановиться, оглянуться вокруг и начать созидать, закопав кувалду поглубже (возможно, вместе с теми, кто её продолжает упорно применять...). Или у меня, как и у миллионов соотечественников, от министра образования и науки чересчур завышенные ожидания? Ведь министр – одно, а есть уже заматеревшая неповоротливая чиновничья система, которая лишний раз не желает шевелиться и сдвигаться с места, действуя по принципу – «нас всё устраивает»...