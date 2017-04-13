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Авгиевы конюшни науки и образования

Накануне состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования и науки, в ходе которого ожидалось озвучивание своего рода доктрины дальнейших изменений в образовании. Ожидание связано, в том числе, и с тем, что за последние годы изменений в образовательной и научной сферах – вагон и маленькая (или немаленькая) тележка, а вот куда эти изменения ведут, - не может вразумительно и доходчиво пояснить ни один из тех госчиновников, которые за эффективность изменений призваны отвечать.


Заседание коллегии вызывало существенный интерес ещё и по той причине, что проходило на фоне грандиозного скандала в отечественной научной среде, разгоревшегося в связи с тем, что для Российской Академии наук, многократно «отреформированной» за последние годы, никак не могут найти достойного руководителя. На недавнем мартовском заседании три кандидата свои кандидатуры с голосования на пост президента РАН неожиданно сняли, что автоматически поставило под угрозу как хозяйственную, координационную, так и научную сферы деятельности РАН. А если разброд и шатание царит даже в рядах учёных мужей, которые по определению должны являться маяком не только науки, но и системы образования, то и в образовательной сфере, как принято говорить, не всё так однозначно.

В общем, выступления министра ожидали с повышенным интересом, тем более что с именем Ольги Васильевой пока ещё связываются определённые надежды на то, что в образовании и науке здравый смысл возьмёт верх над «эффективным менеджментом», и что будет хотя бы в общих чертах обрисована модель образования для её реализации в интересах страны.
Одна из тем, которая в ходе коллегии Минобрнауки была поднята, касалась действительно наболевшего. Речь ведётся о том, подготовка по каким профессиям на данном этапе является приоритетной для государства. Ведь давно не является секретом тот факт, что в стране на бюджетные средства в десятках образовательных учреждений (или, как сейчас говорят «организаций») готовятся бог весть кто – лишь бы больше громких и красивых слов в стиле «магистр в области макроэкономики и международного кредитования». Тот факт, что немалый процент таких «магистров» после получения диплома о высшем образовании с трудом представляют себе, что такое «макроэкономика», а кредит рассматривают исключительно через призму банковской ссуды, истраченной родителями на образования чада, даёт понять, что дальше тянуть – ну, уж совсем негоже.

Итак, какие же приоритетные профессиональные направления выделяет Ольга Васильева?

Инженерно-техническое – раз. Педагогическое – два. И медицинское – три.

По словам министра, госфинансирование подготовки по этим профессиональным направлениям снижаться не будет в 2017-2018 годах.
Из заявления Ольги Васильевой, сделанном на коллегии министерства:
В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественнонаучных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017–2018 годы эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране.


Авгиевы конюшни науки и образования


Заявление имеет определённую незавершённость. Тот факт, что госфинансирование по этим важнейшим направлениями профессиональной подготовки «практически останется без изменения», судя по посылу министра, нужно расценивать как позитив. Но в целом озвученный цифры – это 64,3%. Получается, что остальные (более трети) проценты государство всё ещё собирается размазывать, в том числе и по тем направлениям, которые продолжают обучать «мёртвых душ» вместо востребованных экономикой специалистов. Пустые аудитории, нацеленность образовательного учреждения в первую очередь на соответствие контрольным цифрам набора даже для бюджетных факультетов (групп) – это зияющая дыра, которая уже сейчас норовит, простите, сожрать не только государственные средства, но и всю реальную систему подготовки квалифицированного специалиста. Ну, а уж о продолжении «подготовки» десятками вузов страны юристов и экономистов, тысячи из которых автоматически превращаются в безработных, и говорить не приходится.

Из заявления Ольги Васильевой:
80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу.


Это замечательно! Но с остальными-то как быть? Их, вроде бы, тоже обучали, и на них государство тоже делало определённую экономическую ставку. Были ли они студентами или упомянутыми «мёртвыми душами» - отдельный вопрос...

А ведь это очередное доказательство того, что на данный момент система «вуз - гарантированное рабочее место» фактически разрушена. Даже исходя из этих цифр, можно судить о том, что существенный процент выпускников вузов в стране уходит в никуда. Пятая часть выпускников даже по столь престижному направлению как медицина, не в состоянии найти для себя рабочее место. И это при наличии многочисленных вакансий в медучреждениях каждого региона.

Примеров – множество, вот пара таких:

центральная районная больница города Старый Оскол (Белгородская область) – вакансий больше 30: от фельдшера до заведующего отделением. Заявленные заработные платы: от 9 тыс. рублей без надбавок (фельдшерские) до 40-46 тыс. руб. (врачи-педиатры, физиотерапевты, врачи направления ЛОР и др.)

Муромская городская больница №3 (Владимирская область) – вакансий 6: врач-хирург, врач-патологоанатом, по две – невролог и терапевт. Заработные платы – до 50 тыс. рублей.

А это из списка льгот, если верить предоставленной информации:

1. При поступлении на работу впервые молодым специалистам выплачивается единовременное пособие 100 тыс. руб. (Постановление Губернатора Владимирской области от 02.04.2014 г. № 321).
2. Молодым специалистам не старше 35 лет гарантируется оплата найма жилья до 6 тыс. руб. ежемесячно (Постановление Губернатора Владимирской области от 12.11.2012 г. № 1257).
3. Медицинским работникам предоставляются меры социальной поддержки, при ипотечном жилищном кредитовании (Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2014 г. № 1392).
4. Медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в сельских поселениях, выплачивается компенсация по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения, на условиях согласно статье 15 Закона Владимирской области от 2.10.2007 г. № 120-ОЗ.
5. Медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населённый пункт предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. руб. (Постановление Губернатора Владимирской области от 9 февраля 2012 года № 124).
6. Фельдшерам и акушерам фельдшерско-акушерских пунктов, в возрасте до 35 лет предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. руб. (Постановление Губернатора Владимирской области от 29.09. 2014г. № 1014).

Если всё так, то почему же каждый пятый выпускник медицинского вуза после получения диплома остаётся без работы? Это так называемый юношеский максимализм, когда «в провинцию не поеду и 30-40 – это не зарплата», или всё-таки что-то ещё, когда обещания – одно, а реальность – другое?

Аналогичная ситуация складывается и в технической сфере – когда молодые инженеры на предприятиях, что называется, позарез, но как только молодой специалист приходит, то ему - 15 тысяч «в зубы – и не возникай!» Да – вопрос реальной подготовленности современных молодых специалистов тоже не праздный. Но в том-то и дело, что нужен подход комплексный. Одним разрешением сдавать письменный экзамен как альтернативу ЕГЭ в избранных вузах тут точно не обойтись. Ну а чтобы комплексно – то ж чиновников надо заставить работать на местах, а не только давать возможность сочинительствовать в личных кабинетах.

Да – в своё время начали бить кувалдой по фундаменту и образования, и науки; да – кувалда на отдельных направлениях продолжает добивать систему профессионального образования и сейчас (когда бумага – вещь первостепенной важности, а сам процесс «вторичен»). Но пора же уже, наконец, остановиться, оглянуться вокруг и начать созидать, закопав кувалду поглубже (возможно, вместе с теми, кто её продолжает упорно применять...). Или у меня, как и у миллионов соотечественников, от министра образования и науки чересчур завышенные ожидания? Ведь министр – одно, а есть уже заматеревшая неповоротливая чиновничья система, которая лишний раз не желает шевелиться и сдвигаться с места, действуя по принципу – «нас всё устраивает»...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: РИА Новости
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