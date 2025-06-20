«Золотой час». Почему первые 60 минут после рождения — самые важные

Хотя важность и польза «золотого часа» доказана, и во многих странах практика выкладывания новорожденного на мамин живот стала обыденностью, в России чаще всего все бывает совсем иначе. У новорожденного перерезают пуповину, затем его уносят, начинают мыть и взвешивать — встреча мамы с малышом произойдет еще не скоро.
Тем не менее, если роды прошли нормально, и состояние новорожденного не внушает опасений, можно попробовать договориться с медперсоналом роддома о «золотом» — пусть — не часе, но хотя бы десяти минутах. Даже эти минуты бесценны. И вот почему.
Что происходит с младенцем в первый час после рождения
Новорожденному нужно быстро адаптироваться к жизни в совершенно новых условиях — научиться самостоятельно дышать, приспособить свои органы зрения и слуха к яркому освещению и громким звукам, начать сосать грудь. Все это происходит благодаря запуску инстинктивной физиологической программы, включающей в себя девять стадий. Они сменяют друг друга, пока малыш лежит на маме.
Стадия 1 — плач. Легкие новорожденного наполняются воздухом, его голосовые связки впервые начинают работать, и он отмечает свое вхождение в новую среду громким плачем. Но когда его кладут на теплый мамин живот или грудь и накрывают сверху пеленкой, плач постепенно стихает.
Стадия 2 — расслабление. Ротик приоткрыт, глазки закрыты, кулачки мягкие и раскрытые. Малыш тихо дышит, он отдыхает после всего того, что ему пришлось преодолеть.
Стадия 3 — пробуждение. Обычно спустя примерно пять минут после рождения младенец начинает двигать головкой и плечиками, открывает глазки и ротик, издает тихие звуки, раскрывает и закрывает ладошки.
Стадия 4 — активность. Движения малыша становятся все более заметными. Включается сосательный инстинкт — ребенок может начать сосать свой кулачок. Он готовится к тому, чтобы начать сосать грудь.
Стадия 5 — отдых. После всплеска активности новорожденный на некоторое время замирает, чтобы набраться сил для следующего важного этапа.
Стадия 6 — ползком до соска. Ребенок рождается с так называемым «рефлексом автоматической ходьбы», который нужен ему, чтобы добраться до материнского соска. Потихоньку перебирая конечностями, он инстинктивно пытается самостоятельно дотянуться до соска. Очень важно дать ему возможность выполнить эту природой заложенную программу — это повышает шансы на то, что в дальнейшем ребенок будет правильно захватывать сосок.
Стадия 7 — «общение» с грудью. Прикосновение новорожденного к материнской груди вызывает всплеск уровня «гормона любви и привязанности» окситоцина и у мамы, и у малыша, что обеспечивает возникновение неразрывной эмоциональной близости между ними. В молочных железах активизируется выработка полезной для новорожденного жидкости — молозива.
Стадия 8 — сосание. Примерно через 45-60 минут после рождения малыш впервые берет грудь.
Стадия 9 — сон. И мама, и новорожденный погружаются в сон, чтобы восстановиться после родов.
Чем полезен «золотой час»
Регулирование работы всех систем организма новорожденного, прежде всего функций дыхания, сердцебиения и поддержания стабильной температуры тела.
У новорожденных, в отличие от детей постарше и взрослых, нет жировой прослойки, поэтому их организм в первое время не способен подстраивать температуру тела к температуре окружающей среды. Если малыш начнет замерзать, его организму придется тратить слишком много энергии для того, чтобы стабилизировать температуру тела.
Контакт «кожа к коже» сразу после рождения также помогает не только согреть малыша, но и нормализовать работу его органов дыхания, которые только-только начали функционировать.
Кроме того, когда ребенок сразу после родов оказывается на материнской груди, и у мамы, и у малыша стабилизируется частота сердцебиения. Также, когда новорожденный находится в тесном контакте с мамой и может сосать молозиво из груди, у него снижается риск развития гипогликемии (низкого уровня сахара в крови).
Момент перерезания пуповины откладывается.
Это очень важный момент, польза которого для здоровья новорожденных доказана результатами исследований. Пока пуповина пульсирует, новорожденный продолжает получать кислород из плаценты, что дает ему возможность спокойно учиться дышать с помощью легких. Кроме того, пока малыш лежит на маме, он получает через пуповину дополнительные красные кровяные клетки, что снижает риск развития у него железодефицитной анемии.
Естественная активизация иммунной системы новорожденного.
Когда ребенок рождается, он попадает из почти стерильной среды, в которой он развивался в матке, в совершенно нестерильную среду родовых путей, полную материнских бактерий. Это очень важный момент, который необходим для запуска иммунитета и тренировки иммунных клеток. Даже если роды были не вагинальными, а с помощью кесарева сечения, контакт «кожа к коже» и раннее грудное вскармливание все равно дают возможность встретиться иммунной системе малыша с бактериями мамы.
Снижение стресса и предотвращение эффекта сепарации.
Новорожденные появляются на свет с уже заложенным в них стремлением всегда быть рядом с мамой, не разлучаться с ней, так как это — залог выживания. Во время «золотого часа» они запоминают запах матери, звук ее голоса, ощущение прикосновения ее кожи, то есть происходит некий аналог импринтинга, встречающегося у животных. Быть с мамой — значит быть в безопасности, тепле и рядом с источником пищи. А разлука означает угрозу жизни младенца.
Когда новорожденный разлучен с мамой, он громко протестует, плачем привлекая мамино внимание. Если, несмотря на крик, воссоединения с мамой не происходит, у ребенка проявляется так называемый эффект сепарации.
Эта врожденная программа включается для того, чтобы не привлекать внимания хищников и повысить шансы на выживание — новорожденный в отчаянии затихает, все системы его организма начинают работать медленнее, чтобы экономить энергию.
Контакт «кожа к коже» также снижает физиологические последствия родового стресса и у мамы, и у малыша. Прижимаясь к материнскому телу, новорожденный успокаивается.
Повышаются шансы на успех грудного вскармливания.
Наладить грудное вскармливание бывает нелегко, и от того, как все начнется, в большой степени зависит как все пойдет дальше. У малышей, которым дали возможность самостоятельно приложиться к груди в первый час после рождения, чаще бывает правильное положение языка при захвате соска, поэтому мамы испытывают меньше боли во время кормления, а значит, больше шансов на то, что младенца будут кормить грудью по меньшей мере до года.
Легче отходит плацента.
Пока новорожденный лежит у вас на груди, роды продолжаются — нужно, чтобы отошла плацента. Контакт с малышом вызывает всплеск гормона окситоцина в материнской крови. Он оказывает стимулирующее действие на матку, которая быстро избавляется от плаценты.
Формирование привязанности. Причем не только между новорожденным и его мамой, но и папой.
В головном мозге женщины во время беременности увеличивается количество окситоциновых рецепторов, поэтому после родов она становится очень чувствительной к действию этого гормона, обеспечивающего пробуждение материнского инстинкта. В моменты контакта с кожей новорожденного и грудного вскармливания выработка окситоцина резко усиливается, поэтому «золотой час» гарантирует, что между малышом и его мамой сформируется крепкая привязанность.
Близкий контакт с новорожденным сразу после его появления на свет помогает маме лучше его почувствовать, и позже она яснее понимает, чего он хочет. Замечено, что мамы, пережившие «золотой час», в последующей жизни с ребенком чаще его целуют и обнимают.
Но все преимущества «золотого часа» касаются не только мамы, но и папы. Папа может поддерживать маму во время родов, вместе с ней любоваться на малыша, держать его на руках. А если мама перенесла кесарево сечение или ей потребовались другие медицинские вмешательства, из-за которых немедленный контакт «кожа к коже» невозможен, тут как раз может очень пригодиться папа.
В конце концов, новорожденному в первый час после появления на свет необходимо прижиматься к кому-то, кто его любит, и это совсем не обязательно мама. Поэтому папа точно так же может положить малыша к себе на грудь, и между ними установится та близость, которая останется на всю жизнь.
По материалам сайтов news.sanfordhealth.org, bellybelly.com.au, mybabysheartbeatbear.com, babygaga.com
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