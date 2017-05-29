Как научить ребенка обращаться с деньгами

Без сомнения, все родители хотят, чтобы дети с раннего возраста осваивали навыки сбережения денег и управления капиталом. Однако давление общественности — рекламы, сверстников — принуждает их к обратному. Свободный доступ к кредитным картам и умелые рекламные кампании, направленные на детскую аудиторию, разжигают желание тратить деньги и приобретать вещи. Что могут сделать родители, чтобы приучить ребенка к мысли, что деньги необходимо сберегать и откладывать?

Разумеется, интерес ребенка к деньгам и желание узнавать о них что-то новое зависят от возраста. Однако малыша любого возраста можно каждый день ненавязчиво учить обращаться с деньгами — от покупки овощей в магазине до получения денег через банкомат.

Вот несколько советов, которые помогут вам развить у детей ответственное отношение к деньгам.

Будьте сами хорошим примером.

Дети учатся обращаться с деньгами, наблюдая за тем, как это делаете вы. Часто ли вы берет кредиты, потому что хотите купить что-либо прямо сейчас, не дожидаясь, пока накопите нужную сумму? Или вначале решаете, что вам действительно необходимо купить, тщательно прицениваетесь в магазинах и ждете распродаж? Тратите ли вы деньги продуманно и расчетливо или же покупаете вещи, не задумываясь о бюджете?

Объясните разницу между «необходимо» и «хочется».

Можно показать детям, что деньги нужны для того, чтобы приобрести необходимое — крышу над головой, машину, лекарства, одежду и еду Мы также используем деньги, чтобы купить то, что нам нравится, например новую видеоигру или модные джинсы. Однако не всегда возможно и разумно удовлетворять все без исключения наши желания, поскольку деньги — ресурс исчерпываемый и их нужно тратить продуманно.

Ограничьте количество покупок.

Даже если у вас есть финансовая возможность покупать детям все, что они захотят, не делайте этого. Многие родители не выдерживают и поддаются на истерики и рыдания. Умейте сказать твердое «нет», это поможет ребенку понять, что, если он хочет что-либо приобрести, вначале необходимо накопить денег, и еще неизвестно, действительно ли эта вещь ему необходима.

Научите детей правильно относиться к рекламе.

Каждый день огромное количество рекламной информации обрушивается на ребенка с экранов телевизоров, рекламных щитов, радио, Интернета, газет и журналов. Защитить их от этого потока невозможно, но можно научить относиться к рекламе со здоровым скептицизмом. Когда вы вечером вместе с ребенком смотрите телевизор, обсудите, какие хитрости применяют производители рекламных роликов и действительно ли товар обладает теми свойствами и способностями, какие обещают продавцы. Не умалчивают ли они о чем-то? Не показывают ли они, предположим, игрушки привлекательнее, чем те есть на самом деле? Возможно, реклама скрывает негативные качества товара и выпячивает положительные? Разумна ли запрашиваемая цена? Нет ли других товаров, которые стоят дешевле и при этом работают лучше? Напомните детям, что, если информация о товаре выглядит слишком уж привлекательной, скорее всего, здесь что-то не так.

Информацию о деньгах необходимо давать детям с учетом их возраста и уровня развития. Ниже мы приводим несколько советов, как научить детей разного возраста обращаться с деньгами разумно.

Дошкольники и деньги

Дети в этом возрасте еще не понимают абстрактной идеи денег. Тем не менее можно давать им иногда немного мелочи, чтобы они могли купить сластей в магазине. Это поможет им понять, что деньги — средство обмена. Также можно научить их различать монеты, раскладывая их в кучки или столбики и обсуждая их стоимость. Купите ребенку копилку и хвалите, когда он кидает туда монетки. Разумеется, дети такого возраста любят использовать монетки для домашней игры в «магазин» или «банк».

Расскажите детям, зачем родители ходят на работу: деньги, которые они получают, тратятся на покупку еды, одежды, игрушек и других необходимых для дома вещей. Можно взять малыша с собой в банк и показать ему, что это место, где вы храните деньги и откуда можете их взять, если они понадобятся.

Одним из первых опытов обращения с деньгами для ребенка может стать прогулка вместе с родителями в продуктовый магазин. Чтобы избежать вероятности неадекватного поведения ребенка в магазине, следует заранее обсудить с ним правила покупки и продажи товаров. Если малыш в магазине начинает просить что-нибудь ему купить, напомните ему о том, что вы обсуждали дома. Также можно заранее составить и показать ребенку список покупок, который помогает вам покупать только то, что действительно необходимо. Позвольте ребенку самому собрать купоны и объясните, что они дают право на скидку при покупке еды или других товаров. Покажите малышу еженедельные буклеты местного продуктового магазина и расскажите, как можно сэкономить деньги, покупая те товары, на которые сейчас действует скидка.

Дети школьного возраста и деньги

К школьному возрасту дети начинают понимать многие детали обращения с деньгами: как их тратить и сберегать. Чтобы поощрять каждое из этих начинаний, заведите для малыша специальный ящичек с двумя отделениями или два небольших ящичка. Затем объясните, какая часть из еженедельно получаемых на карманные расходы или заработанных денег должна быть сохранена (обычно это треть или половица суммы), а оставшаяся сумма помещена в отделение «на траты».

Если у ребенка еще нет своего счета в местном отделении банка, самое время его открыть. Научите ребенка заполнять квитанции, чтобы пополнять счет, и следить за балансом. Ваша цель — приучить ребенка откладывать часть тех денег, которые он получает. Это может стать хорошей привычкой при обращении с деньгами во взрослой жизни.

Разумеется, ваши дети захотят сразу же потратить часть заработанных или полученных денег. Позвольте малышам потратить эту часть на то, что им захочется купить, даже если вы сами не одобряете их выбор. Иногда ребенок гораздо лучше усваивает урок, приняв неверное решение и ощутив его последствия, чем послушав наставления родителей.

Преимущества процентов

Еще один способ заинтересовать ребенка накоплением денег — рассказать ему о преимуществах, которые дает вкладывание денег на накопительный счет с процентной ставкой.

Конечно, большинство процентных ставок не настолько прибыльны, тем не менее этот пример поможет ребенку осознать, что отложенные деньги тоже могут приносить доход. Просматривайте вместе с детьми условия банковских программ, чтобы они могли следить, сколько процентов прибавляется к их деньгам каждый месяц.

Сбалансированные накопления

Некоторым родителям легче заинтересовать детей накоплениями, когда они предлагают открыть сбалансированный вклад. Например, если на счет вашего ребенка ежемесячно добавляется три доллара процентной ставки, родители могут удваивать эту сумму. Некоторые родители удваивают суммы, которые ребенок кладет на счет: например, если малыш положил пять долларов, родители добавляют еще пять.

Подростки и деньги

В подростковом возрасте у детей возникает сильное искушение то и дело пользоваться средствами, находящимися на их счете. Всего за несколько лет ребенок открывает для себя взрослую жизнь. Если его к этому времени не научили сберегать заработанное и планировать расходы, он вряд ли будет способен распоряжаться деньгами разумно.

Сначала подумать, потом потратить

Многие подростки (и даже взрослые) могли бы сэкономить кучу денег, если бы дали себе труд подумать, прежде чем совершать покупки. Приучите детей, прежде чем покупать что-либо, ответить на следующие вопросы:

Достаточно ли у меня накопленных денег, чтобы это купить? Действительно ли эта вещь мне нужна? Могу ли я купить это где-нибудь дешевле?

Дети часто могут убедить себя отказаться от покупки, если они понимают, что у них недостаточно денег, или вещь им в действительности не нужна. В других случаях они убеждают себя поискать тот же товар в других магазинах подешевле или дождаться распродажи. Научите детей сверять стоимость в Интернете, газетах и каталогах, пройтись по нескольким магазинам и сравнить цены, прежде чем совершать покупку.

Понятие о налогах

Вступая во взрослую жизнь, дети должны четко представлять себе, что такое налоги. Если у ребенка есть работа, обсудите вместе, какие налоги отчисляются на социальное обеспечение, государственные и федеральные нужды. Объясните, почему необходимо платить налоги; рассмотрите те сферы, где налоги идут на благо общества и государства.

Осторожность при обращении с информацией

В наше опасное время важным жизненным уроком для ребенка становится умение надежно хранить личную и финансовую информацию, например данные кредитной карты и сберегательного счета и паспортные данные. Объясните, что банковские расписки и другие финансовые документы лучше уничтожать, а не просто выбрасывать в мусорную корзину.

Давать ли детям кредитные карты

Прежде чем давать ребенку в руки кредитную карту, стоит научить его грамотно и ответственно ею пользоваться. Многие дети рассматривают карты как средство получения неограниченных денежных сумм и часто влезают в огромные долги.

Расскажите, какую выгоду извлекают компании, распространяющие кредитные карты. Объясните, что во время обучения в колледже и университете разные банки наверняка не раз предложат вашим детям стать владельцами кредитных карт. Объясните, что произойдет, если они не смогут погасить кредит, взятый по карте. Какие финансовые выплаты они будут обязаны делать в таком случае? Как это повлияет на их кредитный статус?

Когда вам покажется, что ребенок уже достаточно взрослый и ответственный, заведите ему кредитную карту такого типа, который позволяет ограничивать предел расходования средств. Некоторые компании также предлагают карты с предоплатой, которые родители или сами дети могут пополнять электронными деньгами. В таком случае ребенок сможет пользоваться картой до тех пор, пока не исчерпает сумму кредита. В конце каждого месяца, просматривая выписку по счету, обсудите с ребенком сделанные покупки и еще раз подчеркните, как важно следить за балансом и вовремя погашать задолженность.

Если ваши дети, несмотря на все ваши старания научить их разумно тратить деньги, все же влезли в долги, не торопитесь выручать их. Пусть они почувствуют, какими могут быть последствия неверно принятых финансовых решений: приостановка возможности пользования кредитной картой, регулярные вычеты из заработанных и карманных денег на погашение задолженности. Выбравшись из долгов самостоятельно, ребенок в следующий раз подумает дважды, прежде чем неразумно тратить деньги и влезать в новые долги.

Навыки обращения с деньгами для взрослой жизни

У детей, как и у взрослых, неограниченные желания часто сочетаются с ограниченными возможностями. Вы как родители можете значительно повлиять на формирование отношения ребенка к деньгам и умения с ними грамотно обращаться. Дети, которые разумно подходят к покупкам, вероятнее всего, в будущем смогут придерживаться тех же правил, что поможет им стать состоятельными людьми.