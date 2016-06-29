ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31 

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ВОТ ПОДРАСТЕШЬ...
Мама, беседуя с сыном, укладывает его спать:
— Вот осенью в садик пойдёшь, научишься там дружить, рисовать... А потом ещё подрастёшь и пойдёшь в школу — там научишься читать, писать... А потом ещё подрастёшь и поступишь в институт, там ещё много интересного узнаешь!
— Мам, а потом я стану совсем большим и буду водителем глейдела!
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ПОЛОЖИ, ГДЕ ВЗЯЛ!
Сын уснул на диване.
Отец решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сынуля сквозь сон:
— Положи, где взял!
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ГЛУПАЯ, НО КРАСИВАЯ!
Катя 5-ти лет приходит из сада расстроенная: первый раз пыталась читать, и у нее не получилось.
— Глупая я, глупая! — почти рыдает малышка, стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит:
— Но красивая!..
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МАМА, ПОЧЕМУ???
Маленькая девочка удивленно спрашивает у мамы:
— Мама! Почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала?!?
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ЧТО ЗА ПРЕДМЕТ?
Сына сидит с завязанными глазами. Родители дают ему в руки различные предметы, а он угадывает.
— Карандаш.
— Правильно.
— Мяч.
— Правильно.
— Машинка.
— Правильно.
Потом папа сунул ему в руки носок. Сын долго думал, а потом и говорит:
— Носок.
Ещё немного поразмыслив, понюхал и добавил:
— ...Папин.
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— А у меня под окном коты раньше времени распелись - такой концерт устроили!
— Хороший?
— Да так, попса всякая.
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Батюшка спрашивает у Лешика:
— Скажи, а ты молишься перед едой?
— Нет. Моя мама хорошо готовит!
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Одна курица говорит другой:
— Я могу на тебя в суп подать!
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***
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— Вовочка! Когда ты, наконец, исправишь плохие отметки?
— Папа, я каждый день стараюсь это сделать! Но учительница, как на зло, ни на минуту не оставляет журнал без присмотра...
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Вечером котенок с мамой гуляют по лесу. Мимо них пролетает летучая мышь. Котенок останавливается и восторженно смотрит ей в след:
— Мама, смотри, ангел полетел!
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