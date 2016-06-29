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ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31

ВОТ ПОДРАСТЕШЬ...
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31Мама, беседуя с сыном, укладывает его спать: 
— Вот осенью в садик пойдёшь, научишься там дружить, рисовать... А потом ещё подрастёшь и пойдёшь в школу — там научишься читать, писать... А потом ещё подрастёшь и поступишь в институт, там ещё много интересного узнаешь! 
— Мам, а потом я стану совсем большим и буду водителем глейдела!

***

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31 
ПОЛОЖИ, ГДЕ ВЗЯЛ!
Сын уснул на диване.
Отец решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сынуля сквозь сон: 
— Положи, где взял!
***
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31 
ГЛУПАЯ, НО КРАСИВАЯ!
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31Катя 5-ти лет приходит из сада расстроенная: первый раз пыталась читать, и у нее не получилось. 
— Глупая я, глупая! — почти рыдает малышка, стоя перед зеркалом. 
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит: 
— Но красивая!.. 
***
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31 
МАМА, ПОЧЕМУ???
Маленькая девочка удивленно спрашивает у мамы: 
— Мама! Почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и молчала?!? 
***
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31 
ЧТО ЗА ПРЕДМЕТ?
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31Сына сидит с завязанными глазами. Родители дают ему в руки различные предметы, а он угадывает. 
— Карандаш. 
— Правильно. 
— Мяч. 
— Правильно. 
— Машинка. 
— Правильно. 
Потом папа сунул ему в руки носок. Сын долго думал, а потом и говорит: 
— Носок. 
Ещё немного поразмыслив, понюхал и добавил: 
— ...Папин.
***
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31
— А у меня под окном коты раньше времени распелись - такой концерт устроили!
 
— Хороший? 
— Да так, попса всякая. 
***

Батюшка спрашивает у Лешика: 
— Скажи, а ты молишься перед едой? 
— Нет. Моя мама хорошо готовит! 
***
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31

Одна курица говорит другой: 
— Я могу на тебя в суп подать! 

***

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31

— Вовочка! Когда ты, наконец, исправишь плохие отметки? 
— Папа, я каждый день стараюсь это сделать! Но учительница, как на зло, ни на минуту не оставляет журнал без присмотра...
***
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31
Вечером котенок с мамой гуляют по лесу. Мимо них пролетает летучая мышь. Котенок останавливается и восторженно смотрит ей в след: 
— Мама, смотри, ангел полетел! 
***
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