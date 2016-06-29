ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 31 

ВОТ ПОДРАСТЕШЬ...

Мама, беседуя с сыном, укладывает его спать: Мама, беседуя с сыном, укладывает его спать:

— Вот осенью в садик пойдёшь, научишься там дружить, рисовать... А потом ещё подрастёшь и пойдёшь в школу — там научишься читать, писать... А потом ещё подрастёшь и поступишь в институт, там ещё много интересного узнаешь!

— Мам, а потом я стану совсем большим и буду водителем глейдела!