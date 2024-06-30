Это вам не пеленки. Как правильно выбрать детское постельное белье?

Покупка постельного белья для малыша — ответственное мероприятие. И желательно найти на него время до родов, чтобы мама могла походить и найти подходящие ей варианты, все тщательно взвесить и оценить пользу для малыша. Сегодня принято закупать в детскую кровать целый комплект — балдахин, бортики, одеяло и подушку.

Все, что нужно

Однако не все эти покупки целесообразны и необходимы. О том, что действительно может понадобиться младенцу, что станет для него лишним предметом декора, а что и вовсе окажется опасным для здоровья и жизни, АиФ.ru рассказала

Покупкой чего надо озадачиться в первую очередь — это матрас для малыша. Тут важно учитывать, что он должен быть довольно жестким, чтобы сохранять ровную спину ребенка и не заставлять его выгибаться в кроватке. В идеале на матрасе должен быть съемный чехол или наматрасник, которые будут выполнены из натуральных тканей. Сегодня есть много разных матрасов — с различными наполнителями, разной толщины и т.д. Выбирать его надо обязательно по размерам кроватки, чтобы не было никаких зазоров и просветов между ним и бортами кровати.

Также крохе потребуется одеяло. Причем желательно взять сразу два — одно легкое и тонкое, а другое поплотнее. Каждое из них используется в зависимости от того, какая температура в помещении. Они также должны быть натуральными. Причем желательно использовать просто одеяла без пододеяльников — ребенок в них может запутаться и задохнуться. Как вариант можно применять распространенный сегодня спальный мешок. Преимущество его в том, что он не сбивается, не комкается и не сползает с ребенка.

Отличным решением для родителей станет простынь на резинке. Она удобна и практична — не сбивается по углам, не скатывается. Обязательно надо смотреть на состав: нужна натуральная ткань — лен или хлопок. В зимнее время года предпочтительна мягкая и теплая фланель, летом — батист или сатин. Впрочем, можно обойтись и обычной «всесезонкой»: купить бязь. Если у ребенка есть шансы (в силу наследственности) стать аллергиком, выбирайте белье, которое выдерживает стирку при 60 — 95 градусах. Только при этом температурном режиме гибнут пылевые клещи. Что касается цвета, предпочтение пастельным тонам. Они не утомляют глаз и гарантируют отсутствие токсичных красителей.

Отказываемся от лишнего

Бортики сегодня — очень востребованный предмет. Родители считают, что бортики защищают малыша от света, делают кровать уютнее, помогают защитить ребенка от того, чтобы он не просунул между прутьями кровати ножку или ручку и не застрял. Но специалисты сегодня сошлись во мнении, что бортики, особенно если речь идет о тех, что имеют высокие края, а также завязки, опасны. Он может в них запутаться, засунуть в рот и подавиться, закатиться под них и точно также застрять в кроватке. Но если бортик ему при этом прикроет лицо, последствия могут быть плачевными. Балдахины также относятся к категории больше декоративных элементов, никакой практической нагрузки они не несут. Но зато балдахины отлично собирают на себя пыль.

Также стоит отказаться от подушки и наволочки на нее. Детям до двух лет во избежание будущих проблем с позвоночником не рекомендуется применять никаких подкладок под шейные позвонки.

Подготовка к использованию

Подбирая варианты постельных принадлежностей, надо ориентироваться на комфорт ребенка, в первую очередь. А для него важно, чтобы это все было натуральным и больше ничего. Перед первым использованием белье необходимо постирать с детским порошком и тщательно прополоскать, желательно дважды. После белье следует погладить, чтобы исключить заломы, которые могут травмировать нежную детскую кожу и привести к развитию кожных инфекций.

Проверка качества

Еще каких-то 5 — 10 лет назад к детскому постельному белью родители относились достаточно прохладно. Купили — и забыли. Многие в качестве простынок использовали пеленки, переданные «по наследству», а покупкой постельного белья озадачивались только, когда ребенок вырастал из размеров стандартной детской кроватки 120×60. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Спрос на модное и красивое постельное белье для малышей вырос, что, в первую очередь, связано с развитием социальных сетей. Родители фотографируют малышей и с удовольствием выкладывают их снимки в соцсетях. При этом они стараются окружить детей самыми модными и красивыми новинками. Таким образом, детское постельное белье стало частью имиджевой истории. Это нормально. Но, к сожалению, в погоне за красотой и модой многие забыли о безопасности детских товаров.

Сейчас многие мамы покупают постельное белье у частных мастеров, рекламирующих свои товары в социальных сетях. Однако не все они следуют техническому регламенту безопасности продукции и способны предоставить сертификат качества. Из каких материалов сделано белье, какие красители использовались, есть ли формальдегиды, будет ли линять ткань — боюсь, ответить на эти вопросы смогут лишь немногие предприниматели. Поэтому, конечно же, лучше покупать детское постельное у широко известных производителей — они дорожат своей репутацией и следуют регламенту. Но если вы хотите заказать какой-то товар у частника, это ваше право. Просто подходите к выбору взвешенно и не теряйте бдительности. Следует помнить простые правила:

Попросите мастера предоставить сертификат качества.

Обратите внимание на кружева, аппликации, вышивку. Если ребенку меньше года, они не должны соприкасаться с нежной детской кожей.

Не покупайте белье со стразами, бусинами, пуговицами, длинными лентами. Эти детали могут оказаться во рту у ребенка и стать причиной асфиксии.

Учитывайте особенности эксплуатации белья. Его придется стирать часто, поэтому важно, чтобы оно не полиняло и не порвалось, к примеру, после пятой стирки.