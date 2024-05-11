Мама предупредила об опасности привычки, которая есть у всех родителей

Из-за нее женщине пришлось перенести операцию на плечевом суставе.
Конечно, быть мамой – это значит развить в себе способности, о которых до рождения детей и не подозревал. В числе прочих, к таким суперспособностям относится умение мгновенно поднимать, ловить и находить уроненные детьми предметы – игрушки, соски, поильники, кубики Лего. Но если продолжать делать это за рулем, вас могут ждать неприятные последствия.
С одним таким последствием столкнулась американка Линдсэй Пауэрс, мама двоих мальчиков трех и пяти лет. Линдсэй решила рассказать об этом, чтобы предупредить других родителей. Как объяснила Линдсэй в интервью POPSUGAR, раньше сидя за рулем, ей очень часто приходилось изворачиваться и лезть под сидения, чтобы поднять предметы, которые уронили сидящие сзади в автокреслах дети. И при этом продолжать следить за дорогой.
«Поездки с моими детьми – это дело непростое. У них миллион запросов. Они постоянно клянчат вкусняшки, игрушки или ноют из-за того, что что-то уронили. Мне нужно было быть очень быстрой и ловкой, чтобы, для поддержания мирной обстановки, найти эти вещи», – объяснила Линдсэй.
Однажды она вот так же завела назад руку, чтобы поднять с пола уроненную одним из сыновей игрушку, продолжая рулить, и вдруг почувствовала в плече резкий щелчок.
«Сначала это была тупая боль, но к весне я уже не могла поднять пакет с молоком. Я понимала, что надо что-то делать, потому что это мешает мне справляться с ежедневными делами. Но вы знаете, какова жизнь мамы... вы все время откладываете, потому что ваш список неотложных дел никогда не кончается, а ваши собственные нужды никогда не бывают в приоритете. Я все время надеялась, что все как-нибудь пройдет само», – рассказывает Линдсэй.
Но само не прошло, и МРТ показала, что женщина получила серьезную травму – разрыв капсулы плечевого сустава и отрыв суставного хряща.
Уколы и курс лечебной физкультуры не принесли облегчения, боль вернулась. В итоге Линдсэй, спустя почти два года после травмы, пришлось перенести операцию, и сейчас ей предстоит долгий период реабилитации.
Теперь, по словам Линдсэй, в поездках она никогда не соглашается на просьбы детей что-нибудь поднять. «Я говорю сыновьям, что не подниму ничего, пока не припаркуюсь, и не смогу повернуться всем телом, или, что еще лучше, не вылезу из машины и не загляну к ним через заднюю дверь. И им приходится с этим мириться», – говорит Линдсэй.
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