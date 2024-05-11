Мама предупредила об опасности привычки, которая есть у всех родителей

«Сначала это была тупая боль, но к весне я уже не могла поднять пакет с молоком. Я понимала, что надо что-то делать, потому что это мешает мне справляться с ежедневными делами. Но вы знаете, какова жизнь мамы... вы все время откладываете, потому что ваш список неотложных дел никогда не кончается, а ваши собственные нужды никогда не бывают в приоритете. Я все время надеялась, что все как-нибудь пройдет само», – рассказывает Линдсэй.