В Тюмени не накажут кондуктора автобуса, выгнавшего школьницу на мороз за городом

Фото: pxhere.com

Девочка пять часов шла домой пешком.

Тюмень. Тюменская область. 11-летней школьнице в Тюмени пришлось 5 часов идти по морозу домой. Как пишет РЕН ТВ, в истории ребенка не нашлось никого, кто бы помог девочке.

Возвращаясь после дополнительных занятий, школьница перепутала автобусы и, сев в не свой, уснула. Новости СМИ2

Девочка попыталась объяснить ситуацию кондуктору, но та высадила и оставила ребенка за городом. Сочувствия не проявили и кондукторы других автобусов, проезжающие водители отказывали везти ее бесплатно, люди проходили мимо.

Девочка самостоятельно преодолела 14 км пути, ориентируясь в незнакомом районе лишь на проезжающие мимо автобусы, «которые вели к дому».

Все это время в городе ее искали родители, учитель, а потом полиция. Ребенка кондукторы опознали по фотографии, сказав, что видели ее на остановке.

Сейчас водители и кондукторы заявляют, что такой ситуации не могло произойти.

«Да никто бы никогда ребенка не высадил. У нас вообще запрещено высаживать детей из автобуса. Есть деньги, нет денег – все равно обязан везти» - сказал один из водителей.

Кондуктор, у которого брали интервью журналисты, подтвердил, что они просто не имеют права высаживать детей «тем более, когда прохладно и погода такая». Тем не менее, мама девочки вспомнила, что это не первый раз, когда она видит равнодушие сотрудников общественного транспорта.

«Что касается кондукторов, да это у нас болезнь. Дважды были такие ситуации, когда я платила за ребенка в автобусе, только чтобы его не высадили. Причем два раза это было зимой», - сказала женщина.

Издание пишет, что за год – это четвертый подобный случай в Тюмени. Департамент транспорта посоветовал родителям и детям запоминать номера автобуса и маршрута.

Однако за антисоциальное поведение вряд ли кто-то понесет наказание. Школьница не запоминала номеров, а те, кто выставил ребенка на мороз, сами не признаются



https://susanin.news/russia/society/20181113-256238/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#hcq=bvU0A9r