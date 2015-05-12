3 лучшие безвизовые страны для отдыха с ребенком

Однако, выбирать конкретное место для отдыха стоит исходя не только из характеристик конкретного отеля, но и с учетом природных условий курорта. Так, стоит иметь в виду, что значительное количество пляжей Черногории – галечные. Поэтому если для отдыха с ребенком вы обычно выбираете песчаный берег, имеет смысл отдать предпочтение таким местам как Ульцинь, Сутоморе или Бечичи. При этом стоимость такого отдыха будет вполне приемлемой: цена номера в трехзвездочной гостинице, где с комфортом разместится семья из двух взрослых и двух детей, начинается примерно от 30 евро, а в четырехзвездочной – от 60 евро в сутки.

Несмотря на то, что большая часть Европы входит в так называемую шенгенскую зону, въезд в которую требует наличия визы, на территории этого региона имеются страны, куда можно попасть без лишних бюрократических проволочек. Так, имея только заграничный паспорт, можно отправиться искупаться в теплом Адриатическом море. При этом наиболее удобными среди направлений для отдыха с ребенком на сегодняшний день являются, пожалуй, курорты Черногории, и тому есть несколько причин.

Турция



Классикой жанра для отдыха с детьми по праву является Турция: мягкий климат делает ее действительно подходящим местом для пребывания даже с грудными малышами. При этом отдыхать на море в Турции вполне комфортно уже в мае: температура воздуха обычно составляет не менее 25 градусов, а море уже прогрелось до 20 градусов и выше.



Не менее важным преимуществом, привлекающим на курорты этой страны семьи с детьми, является исключительно продуманная «детская» инфраструктура, которая считается одной из лучших в мире. Это многочисленные и разнообразнейшие детские площадки и клубы, услуги аниматоров и нянь, которые не дадут вашему ребенку заскучать, спортивные площадки и тренажеры, детские бассейны и аквапарки – словом, все для того, чтобы досуг ребенка был запоминающимся и разнообразным, а родители в это время могли спокойно наслаждаться солнцем и морем. Кроме того, в хорошем турецком отеле не будет проблем и с питанием ребенка – вне зависимости от его возраста.



Для самых маленьких здесь организованы специальные зоны для кормления, родители детей постарше могут разогреть детское питание и простерилизовать посуду, а дети, которые уже едят самостоятельно, могут выбрать подходящее для себя блюдо из разнообразия детского «шведского стола».



Наиболее популярными для отдыха с детьми считаются курорты Средиземного моря, например, Сиде, Анталия или Кемер. Однако даже если вы уже неоднократно испытали прелести турецких берегов, не стоит окончательно сбрасывать эту страну со счетов: недаром Турцию называют страной четырех морей. Те, кто хочет открыть для себя Турцию с новой стороны, могут, например, побывать на побережье Эгейского моря – в местечке Кушадасы или другом курорте.

Кипр



Кипр относится к числу государств с упрощенным для россиян порядком въезда. Как правило, отдыхать с детьми наши соотечественники предпочитают в южной части острова, прибывая в аэропорт Ларнаки или Пафоса. В обоих этих случаях они имеют возможность оформить бесплатную про-визу в режиме он-лайн.



Для этого необходимо лишь заполнить анкету, которую можно скачать на сайте Посольства Кипра, и отправить в Посольство по электронной почте. Уже через 1-2 дня в ответ вы получите электронную про-визу, которую нужно будет распечатать и предъявить на границе, чтобы получить въездной штамп в паспорт. Таким образом, визовые формальности, необходимые для посещения Кипра, займут у вас не больше времени, чем потребуется, чтобы собрать чемоданы. И они, безусловно, стоят потраченного времени.



Кипр – уникальная в своем роде зона Средиземноморья, поскольку сезон здесь длится гораздо дольше, чем, например, привычной для семейного отдыха Турции. Так, уже к концу апреля средняя дневная температура поднимается до 23-25 градусов, а вода прогревается до 20 градусов и выше. Наиболее комфортными для отдыха с детьми считаются май, июнь и сентябрь. А вот в июле и августе температура может подниматься выше 30 градусов, поэтому если вы или ваш малыш плохо переносят жару, поездку по возможности лучше перенести.



При выборе конкретного места для отдыха стоит учесть несколько важных нюансов. Например, если вы планируете поездку с маленьким ребенком, не стоит рассматривать для отдыха отели, расположенные на курорте Айя-Напа: он славится своими молодежными развлечениями и дискотеками до утра, которые могут помешать вашему отдыху. Рассматривая в качестве места пребывания Пафос, стоит особенно внимательно изучить характер пляжа, прилегающего к выбранному отелю – некоторые пляжи в городе и его окрестностях являются галечными или имеют не слишком удобный вход в воду.



А вот пляжи Протараса и Лимассола – в большинстве своем песчаные, с удобным пологим входом в воду, поэтому именно эти места часто рекомендуют для отдыха с детьми. При этом, сами эти курорты – довольно спокойные и тихие, но обладают развитой инфраструктурой, необходимой семьям с малышами: здесь есть отели, ориентированные на семейный отдых, в большинстве ресторанов и кафе представлено детское меню, а в больших супермаркетах вы сможете купить практически все, что может потребоваться вашему ребенку – подгузники, детское питание, детскую косметику и многое другое.



Кроме того, большим преимуществом курортов Кипра с точки зрения отдыха с детьми является наличие интересных объектов практически в каждом крупном городе. Так, например, в Протарасе можно посетить большой океанариум и полюбоваться на шоу фонтанов, а в Лимассоле есть отличный зоопарк, аквапарк и парк аттракционов. Если вы приехали надолго и успели основательно изучить достопримечательности того города, где находится ваш отель, можно взять машину напрокат и отправиться в увлекательное путешествие по соседним курортам: ведь расстояние между близлежащими городами редко превышает 100 километров.