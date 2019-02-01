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Опрос показал отношение родителей к школьным предметам


Участники опроса рассказали, преподаванием каких школьных предметов они не довольны больше всего.

Исследование проводили Общероссийский народный фронт и фонд «Национальные ресурсы образования». Всего было опрошено 1,6 тысяч россиян из 84-х субъектов.

Как выяснилось, больше всего россияне критикуют преподавание иностранных языков в школах.

38% опрошенных считают, что можно обучать этой дисциплине лучше, а качеством уроков недовольны 19% опрошенных родителей.

Помимо этого в среднем около 40% родители уверены, что качество обучения физике, информатике, химии, экономике и биологии также следовало бы подтянуть.

Ещё 60% респондентов уверены, что школа плохо учит принимать решения. Родители считают, что занятия должны больше опираться на практику и преподавать детям, как планировать свои действия и искать способы решения различных задач.

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