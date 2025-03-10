Когда ребенку исполняется месяц, перед ним открывается целый мир. Он развивает новые навыки, лучше взаимодействует с окружающими. Также за первый месяц жизни сильно развиваются его физическая и познавательная сферы.

Каких же показателей развития стоит ожидать от ребенка в первый месяц его жизни? Рассмотрим подробнее.

Список показателей развития ребенка в 1 месяц

Достигнутые показатели развития Показатели развития в ближайшей перспективе Взгляд ребенка следит за движением объектов перед собой и в сторону Ребенок следит за объектами, его взгляд движется из стороны в сторону Ребенок зажимает в ладони предметы, которые кладут в его руку Ребенок трогает и толкает предметы, которые находятся в пределах его досягаемости Ребенок хватает предметы, но не может удерживать их в руках Ребенок ненадолго может удерживать предметы в руках Ребенок замечает лица людей в пределах досягаемости Ребенок узнает родителей по рукам и ногам Ребенок издает приглушенные звуки Ребенок начинает агукать Ребенок перестает плакать, когда родители берут его на руки Ребенок перестает плакать, когда родители появляются в поле его зрения У ребенка проявляются рефлексы новорожденного (сосательный, глотательный и т. д.) Рефлексы новорожденного постепенно исчезают Слегка приподнимает голову, лежа на животе Может поднять голову на 45 градусов, лежа на животе Перестает плакать и смотрит в направлении источника звука или голоса Отвечает на голоса родителей агуканием Неосознанно двигает руками и ногами Постепенно осознает, что руки и ноги – это часть его тела Признает материнскую грудь, но не понимает, для чего нужна бутылочка с молоком Различает материнскую грудь и бутылочку



Показатели развития 1-месячного ребенка

Развитие ребенка происходит в трех главных сферах: познавательной (когнитивной), физической и социально-эмоциональной. В каждой из этих сфер в течение первого месяца ребенок достигает важных показателей.

Показатели развития познавательной сферы

1. Ребенок привыкает к графику кормления. Сначала ребенок ест каждый раз, когда вы его кормите. Но после первого месяца его организм привыкает к распорядку дня, и он начинает плакать, когда приходит время кормления или когда он голоден. Поэтому дети начинают плакать в одно и то же время каждый день, ожидая кормления.

2. Ребенок различает вкусовые оттенки. Хотя он питается только грудным молоком, он замечает, если его вкус меняется. Так происходит, если меняется рацион матери. Вероятно, ребенок может улавливать и запах грудного молока.

3. Ребенок реагирует на присутствие людей или предметов в поле его зрения. Поднесите предмет близко к ребенку, и вы заметите, что он рассматривает его.

4. Ребенок помнит тактильные ощущения и запахи. Он может отличить мягкий предмет от твердого. В возрасте одного месяца ребенок не любит прикасаться к тяжелым и твердым предметам. Также он любит сладкие запахи и ощущает дискомфорт от горьких и резких.

Физические показатели

5. Ребенок выбрасывает вперед руки резким движением. Это указывает на то, что мышечный тонус его рук улучшается.

6. Ребенок делает резкие движения руками и ногами. В возрасте одного месяца ребенок симметрично двигает руками и ногами: одна рука или нога делает те же движения, что и другая.

7. Подвижность рук становится больше. Вы можете заметить, что ребенок может поднести руку ко рту и глазам.

8. Голова ребенка откидывается назад, когда ее никто не поддерживает. Ребенок еще не может самостоятельно поддерживать голову. Поэтому нужно, чтобы кто-то из родителей поддерживал ее руками или клал на колени. В противном случае голова ребенка откидывается назад. Это не показатель развития, но это является нормальным состоянием в данном возрасте.

9. Ребенок может приподнимать или наклонять голову. Если вы положите ребенка на живот, он попытается приподнять голову или покачает нею из стороны в сторону. В возрасте 1 месяца у ребенка уже достаточно развиты мышцы и нервная система, чтобы совершать такие движения.

10. Ребенок может сжать руку в кулак.

11. Ребенок хватает предметы. Если положить какой-либо предмет ему на ладонь, он ее схватит. Ребенок также пытается дотянуться и схватить предметы, которые находятся в поле его зрения.

12. Глаза ребенка следят за предметами. Когда вы держите предмет сбоку от ребенка, а затем перемещаете его перед ним, ребенок начинает следить за предметом. То же самое происходит, когда вы держите предмет перед ребенком, а затем убираете его в сторону.

13. Ребенок может фокусироваться на предметах или лицах людей, которые находятся 20-30 см.

14. В течение первого месяца жизни у ребенка уменьшается время на сон. Если раньше он спал по 16 часов в день, то теперь – 15,5 часов. Днем и ночью ребенок спит примерно одинаковое количество времени.

15. У ребенка проявляются сильные рефлексы – так называемые рефлексы новорожденного. Они появляются при рождении и сохраняются в течение первого месяца жизни. Во время медицинского осмотра врач проверяет эти рефлексы. Их отсутствие может быть свидетельством задержки развития.

Социальные и эмоциональные показатели

16. Ребенок использует плач для коммуникации с родителями. Так он сообщает, что испытывает дискомфорт. Когда родители берут его на руки и удовлетворяют его потребности, он, как правило, успокаивается. Например, если мама покормит ребенка, он перестает плакать.

17. Ребенок распознает звуки и голоса. Он запоминает голоса родителей и впоследствии распознает их. Он поворачивает голову в направлении источника звука или голоса. В этом же возрасте ребенок сам начинает издавать звуки.

18. Ребенок поддерживает зрительный контакт. Если вы встанете напротив ребенка, он будет смотреть прямо вам в лицо, а затем – в глаза. Младенцы поддерживают зрительный контакт, если чье-то лицо находится в поле их зрения.

19. Ребенок предпочитает человеческие лица. Если в поле зрения ребенка находится человек и несколько ярких предметов, его взгляд сосредоточится на лице. Также он умеет узнавать родителей по глазам.

20. Ребенок чувствует грубое обращение с ним и реагирует на него. Если вы обращаетесь с ребенком грубо, он это замечает. Даже в возрасте одного месяца ребенок различает плавные и резкие, грубые движения. Ему нравится, когда с ним обращаются нежно.

Все эти признаки свидетельствуют о том, что ребенок развивается в достаточном темпе. Рассмотрим некоторые признаки, на которые родители должны обратить внимание.

Когда стоит беспокоиться о развитии ребенка?

Эксперты выделяют такие признаки, которые могут свидетельствовать о задержке развития ребенка.

1. Ребенок плохо ест, у него плохо развиты сосательный и глотательный рефлексы.

2. Не фокусирует взгляд на ближнем предмете, даже когда вы перемещаете его из стороны в сторону.

3. Не моргает при ярком освещении.

4. Не реагирует на звуки и голоса, даже когда не спит.

5. Мышцы ребенка кажутся напряженными. Движения рук и ног ограничены.

6. Когда вы берете ребенка на руки, его тело кажется расслабленным. Вы почти не чувствуете напряжения его мышц.

7. Нижняя челюсть ребенка дрожит, даже когда он неподвижен.

Эксперты по детскому развитию рекомендуют регулярно проходить медицинское обследование у педиатра, который заметит любые отклонения от нормального развития. Если вы наблюдаете у ребенка один из симптомов, описанных выше, обязательно скажите об этом педиатру во время ближайшего обследования.

Кроме этого, родители могут способствовать правильному развитию ребенка в данный период.

Как родители могут помочь ребенку в развитии

Чтобы ребенок правильно развивался, уделяйте внимание таким вещам.

1. Переворачивайте ребенка на живот. В такой позе он должен проводить некоторое время каждый день. Это укрепляет практически все группы мышц его тела. Педиатры рекомендуют уделять этому упражнению 2-3 минуты 3-5 раз в день. По мере роста ребенка длительность упражнения можно увеличивать. Чтобы сделать это занятие интересным для ребенка, положите перед ним игрушку.

2. Занимайтесь с ребенком тем, что может стимулировать развитие его навыков. Вы можете играть с ним в веселые игры или заинтересовать его каким-либо предметом, а затем перемещать его. Такие занятия могут развить у ребенка недостающие навыки. Уделяйте таким занятиям время каждый день, чтобы у ребенка была необходимая практика.

3. Социальное взаимодействие очень важно для ребенка. Оно с самого раннего возраста помогает развить необходимые навыки, которые пригодятся ребенку в будущем. Взаимодействие с родителями и членами семьи обеспечивает его гармоничное развитие во всех сферах.

Помните, что каждый ребенок индивидуален. Не впадайте в панику, если вам кажется, что другие дети развиваются быстрее, чем ваш ребенок. Пока у ребенка не наблюдается очевидных симптомов задержки в развитии, пока он выглядит здоровым, не стоит беспокоиться. Регулярно проходите осмотр у педиатра – он сможет диагностировать любые отклонения и поможет решить проблему.