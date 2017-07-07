Как сказать ребенку, что он приемный?

Когда и как сказать, что ребенок усыновлен?

Естественно, сколько семей — столько и ситуаций, связанных с усыновлением, и все тут зависит от прошлого семьи, истории и возраста самого ребенка. Некоторые усыновители очень боятся, что принятый в семью ребенок станет расспрашивать их о своей прежней семье, о своих корнях. Надо помнить, что такие вопросы задают все дети, родные и усыновленные, и умение на эти вопросы ответить — более чем важное для матери и отца умение.

Воспитание приемного ребенка ничем не отличается от воспитания любого другого ребенка. Правда, некоторые — в других случаях, безусловно, интуитивные — приемы возникают здесь не по первому побуждению: приемным родителям вдруг может показаться, будто они «паразитируют» на особой истории неродных сына или дочки.

Ни в коем случае нельзя скрывать от ребенка, что он усыновлен: тайна неизбежно нанесет ущерб отношениям, обе стороны будут страдать, но при этом никто, кроме вас, родителей, не имеет права рассказать ребенку (а при необходимости — его братьям и сестрам) его историю.

- Когда это сделать, зависит от вашей интуиции, от зрелости ребенка и от того, какие именно вопросы он вам задает.

- Прежде чем поведать малышу его собственную историю, поговорите с ним о других приемных детях. Читая, например, вместе с ним книжку об этом, удобно связать прочитанное с его собственной историей.

До четырех лет.

Возможно, малыш этого возраста еще не слишком хорошо понимает свое положение, но желательно все-таки не откладывать разговор надолго.

- Расскажите ребенку о своих колебаниях: о том, как вы боитесь, вдруг ему будет трудно пережить, что он «не родной» в семье, или вдруг он вас разлюбит.

- Правда нужна ему в той же мере, что и вам самим. К тому же малыш вполне может ощущать недоговоренность, наличие в семье тайны, которую от него скрывают, — и ваша откровенность, подтвердив, что предчувствия его в той или иной степени оправдались, поможет ему выйти из затруднения.

Лучше не дожидаться пяти лет, когда кризис, связанный с эдиповым комплексом (см. «Эдипов комплекс»), заставляет каждого ребенка задуматься о своем месте в семье.

Период эдипова комплекса дает возможность напомнить о запрете супружества с матерью или отцом, лежащем в основе всякой семейной связи. Ответы, которые вы даете приемному ребенку, не должны ничем отличаться от ответов, которые дают любому малышу этого возраста.

Он интересуется, откуда берутся дети

Естественный вопрос, который дает повод объяснить ребенку разницу между биологическим родством и эмоциональным, основанным на привязанности, любви.

- Задавая этот вопрос, ребенок, с одной стороны, удовлетворяет свое природное любопытство, а с другой — хочет узнать, откуда взялся он сам. Ему хочется услышать от вас, как вы мечтали стать родителями, — кстати, это желание одинаково свойственно приемным детям и не приемным.

- Ответить на некоторые вопросы малыша вам помогут сказки, детские книжки и книги, адаптированные для детей разного возраста. Однако все эти книги могут оказаться полезнее родителям, чем детям, потому что нет на свете слов, способных заменить ребенку слова мамы и папы.

Ребенок расспрашивает вас о своем происхождении, своих корнях

Иногда вы задумываетесь о том, а не захочется ли когда-нибудь вашему ребенку найти своих биологических родителей, свою «настоящую» семью, и колеблетесь, стоит ли говорить с ним об этом, опасаясь возбудить в нем такое желание.

- Пока ребенок еще маленький, не предвосхищайте его вопросов, но когда они возникают, отвечайте просто и искренне.

- Когда малыш начинает учиться, вопрос о его корнях перестает быть связанными только с желанием понять, «откуда берутся дети», — теперь ребенок хочет разобраться в истории семьи. Иногда это случается даже раньше, если ребенок не похож на родителей и, возможно, знает, что родился в другой стране. Вам это дает возможность рассказать ему об этой стране, об ее истории и культуре.

Таким образом, желание ребенка узнать свои корни сублимируется, иными словами — отклоняясь от своей первоначальной цели, становится средством удовлетворить присущую детскому уму любознательность.

Он придумывает себе семью

Любой ребенок — тут уже дело не только в фантазмах приемных детей — способен сочинить целую «семейную сагу». В таком романе он может воображать себя, например, королевским сыном, похищенным разбойниками. И думать, что от него скрывают часть правды. Вот потому-то так необходимы четкие и ясные ответы на его вопросы, вот потому-то и важно опираться на его реальную историю.

Но надо помнить, что ваши ответы не помешают малышу, неважно — приемному или нет, выдумывать себе родню, черпая материал в своем воображении.