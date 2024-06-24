Упала на дочь и плакала. Отдыхавшая в Крыму рассказала об атаке ВСУ на пляж

«На пляже было многолюдно, особенно много было детей, они играли у воды. Вдруг раздался свистящий звук и песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками», — с ужасом вспоминает мать двоих детей, которых ей удалось чудом спасти.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали севастопольский район Учкуевка, запустив пять тактических ракет ATACMS.

Одна из сбитых ракет взорвалась над находящимся в этом районе пляже. В результате, по информации на данный момент, погибли пять человек, трое из которых — дети. Еще 124 человека пострадали. Пятеро детей находятся в тяжелейшем состоянии в реанимации 5-й городской больницы Севастополя. О том, что пришлось пережить отдыхающим, корреспонденту aif.ru рассказала москвичка, приехавшая в Севастополь на летний отдых.

Первые мгновения

Троица. Погожим воскресным утром на пляже Учкуевка было людно. У моря отдыхали и заезжие туристы, и местные, старики и дети. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала москвичка Юнна Подшивалова. Она приехала на отдых с детьми: у семьи недалеко от этого пляжа расположена дача.

Море было теплым, погода хорошей, ничего не предвещало беды.

«Вдруг что-то бахнуло, но не очень громко. На пляже все подумали, что это — учения местного ПВО. Да и звуков сирены, предупреждавшей о вражеской атаке, не было слышно», — вспомнила Юнна. Никто не успел испугаться или даже подумать страшное.

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Юнна Подшивалова. Фото:

«Но что-то в этот раз было не так», — говорит москвичка. Еще сложно было понять, что именно. По словам женщины, она заметила в небе небольшое черное облачко. И следом за этим вода пошла рябью, а воздух наполнился звуками «летящей шрапнели».

«Я крикнула детям, чтобы они легли ничком на песок, а сама накрыла младшую собой. Увидела, как песок вокруг начал подниматься будто маленькими фонтанчиками, и звук — как шрапнель. Закричали люди, визг, все кинулись кто куда. Дети заплакали и началась паника», — рассказала москвичка.

Укрыли на кухне

Поняв, что времени нет, Юнна схватила детей в охапку и побежала в сторону ближайшего кафе. Хозяин заведения оказался ответственным человеком, и сам зазывал всех бегущих с пляжа внутрь, на кухню, так как у нее толстые бетонные стены и нет окон.

«Спасибо хозяину заведения, он нас провел. Там уже была мама с ребенком и девочки подростки. Дети плакали. Хозяйка дала детям мороженое, и сказала, что все будет хорошо», — вспомнила женщина.

Кафе, где укрылась Юнна с детьми, находилось у автостоянки пляжа, прямо у выезда. Именно к нему начали нести первых пострадавших. По словам москвички, их было много.

«Сначала принесли ребенка в крови, потом еще женщину. Люди сажали легко раненых в свои машины и увозили», — с ужасом вспомнила она.

Первыми, по словам Юнны, на место происшествия прибыли военные. Солдаты быстро освободили кузов машины и погрузили раненых отдыхающих. Следующими приехали сотрудники ДПС, которые также занялись транспортировкой пострадавших.

«Потом подъехала первая скорая, и к ней начали подносить раненых прямо на лежаках, чтобы всем по возможности оказать помощь. Пострадавших несли и несли... Потом начали приезжать скорые и машины разминирования. В скорые грузили пострадавших. Я оставила детей и спустилась на пляж, чтобы хотя бы забрать телефон и одежду. Весь пляж в брошенных вещах — детские надувные круги и коляски. В воскресенье все поехали на пляж с детками», — сокрушалась Юнна.

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Юнна с семьёй. Фото:

Пока она искала телефон, чтобы позвонить родным и успокоить их, москвичка заметила, что дикая часть склона у пляжа горела. По песку ходили военные и спасатели, которые искали возможных погибших.

«Я нашла телефон и поспешила к детям. Смогли дозвониться до родных и успокоить их. Сейчас мы уже в своем дачном доме, который тут неподалеку. Но и здесь не все спокойно: в нашем СНТ осколок, или что-то еще, попало в дом, и он загорелся. Пожарные уже на месте, но тушат до сих пор», — резюмировала Юнна.

Предоставлено Юнной Подшиваловой

День траура

Фото:

Сейчас правоохранители в бронежилетах и касках оцепили территорию парка Учкуевка и проход к морю. Ведется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Пострадавших госпитализировали. По последним данным Минздрава, их 127 человек, среди них 27 детей. Пятеро малышей находятся в тяжелом состоянии. Для оказания помощи пострадавшим дополнительно привлекли врачей из других регионов. За раненными детьми направили самолет из Москвы.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявлен Днем Траура.