Сценарный план квест – игры «Путешествие по Тольятти»
МБУ Школа № 23 структурное подразделение Д/с «Жар – птица» г.Тольятти
Воспитатель Сипкина Л.В.
Участники: дети подготовительной группы, воспитатель группы.
Задачи:
- Расширять представления о достопримечательностях города, их значимости и ценности для жителей Тольятти. Упражнять в умении ориентироваться по схемам города.
- Закрепить представления детей о АвтоВАЗе, как о главном предприятии родного города, о профессиях представленных на заводе.
- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных навыков.
- Совершенствовать культуру речи, связную речь.
- Способствовать развитию у детей творческой активности.
- Развивать логическое мышление, сообразительность, фантазию, воображение.
- Воспитывать любовь к родному городу, бережное отношение к его историческому и культурному наследию.
Виды детской деятельности:
Коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы, двигательная деятельность, художественно – эстетическая.
Сюжет квест – игры: Дети отправляются в путешествие над городом Тольятти на воздушном шаре, выполняя различные задания
Ведущий: воспитатель группы
Дети: ребята подготовительной группы.
Правила игры:
- Выслушивать вопросы внимательно
- Не выкрикивать
- Если готовы ответить, поднимайте руку
- Задание выполняет вся команда
- За правильно выполненные задания дети получают частичку герба города Тольятти
Место проведения: группа, изо студия, спортивный зал.
Материал и оборудование:
- Большой воздушный шар
- Герб Тольятти разделённый на четыре части
- Карта – схема Центрального района, Автозаводского и Комсомольского
- Фото достопримечательностей Центрального района (Мэрия, Театр кукол, Площадь Свободы, кинотеатр «Буревестник», Музей); фото достопримечательностей Автозаводского района (Технический музей, Стадион Торпедо, Дворец спорта Волгарь, Памятник верности, АВТО ВАЗ); фото достопримечательностей Комсомольского района (Порт, Речной вокзал, стела Ульяне Громовой)
- Утюг, ухват, кочерга, чугунный горшок, веретено
- Силуэт рубашки – косоворотки
- Цветные карандаши
- Иллюстрации «Кто создаёт автомобили?»
- 2 руля
- 2 лавочки
- 6 набивных мячей
- 2 арки
- Ребусы о животных, птицах, насекомых
- Шоколадные медали
Предварительная работа:
- Рассматривание иллюстраций с видами Тольятти
- Беседа о прошлом Ставрополя
- Игра-путешествие: экскурсия к памятнику В. Н. Татищеву, на площадь Свободы, на Центральную
площадь
- Упражнение «Я - экскурсовод»
- Продуктивная деятельность: рисование «Мы с папой и мамой гуляем в парке», «Город вечером», аппликация: «Улица города», конструирование из строительного материала: «Школа», «Детский сад», «Библиотека»
- С/р игры «Строители», «Путешествие по городу», «Семья» сюжет «Экскурсия в краеведческий музей», «Водный транспорт», «Путешествие по Волге».
- Словесная игра «За что я люблю Тольятти»
- Д/игры «Тольяттинское лото», «Найди машину ВАЗа»
- Чтение стихотворения В. Мосина «Песня о Тольятти»
Содержание квест-игры
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№
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Содержание деятельности
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Время
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Методические указания
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1
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Воспитатель предлагает детям отправится в путешествие над городом Тольятти
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3минуты
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Вос-ль: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на воздушном шаре над нашим городом Тольятти.
Пока наш шар набирает высоту, давайте вспомним историю нашего города.
Дети: Давайте
Вос-ль:
· Кто построил этот город?
· Для кого его построили?
· На берегу какой реки стоит город Тольятти?
· Как раньше называли наш город?
· Как с греческого переводится Ставрополь?
· В честь кого переименовали этот город?
· Помогите мне собрать герб Тольятти.
Вос-ль: Ой, почему то не хватает деталей от герба. Наверно ветерок – озорник решил поиграть с нами в прятки. Помогите мне найти детали герба?
Дети: Поможем
Вос- ль: Тогда вперёд!
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2
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Дети вместе с воспитателем держатся за воздушный шар и спускаются в ИЗО студию.
На мольберте карта – схема Центрального района.
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2 минуты
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Вос – ль: Над каким районом мы пролетаем?
Дети: Центральным
Вос – ль: Давайте приземлимся с вами в центральном районе и поищем здесь детали герба.
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3
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Воспитатель показывает фото достопримечательностей центрального района (Мэрия, Театр кукол, Площадь Свободы, кинотеатр «Буревестник», Музей) дети отгадывают название достопримечательностей.
Воспитатель подводит детей к мини – музею и вспоминают какие экспонаты они уже видели в краеведческом музее, затем исполняют русскую народную песню «Прялица».
Далее раскрашивают силуэт русской народной рубахи.
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10 минут
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Вос – ль: Давайте вспомним достопримечательности центрального района
Д/и «Назови где я нахожусь»
Вос – ль: Давайте вспомним какие экспонаты вы видели в музее
Дети: утюг, ухват, кочерга, чугунный горшок…
Вос – ль: Молодцы, а я ещё вспомнила прялку. Давайте споем Русскую народную песню «Прялица»
Русская народная песня «Прялица»
Вос-ль: А кто помнит как называется старинная русская рубаха?
Дети: Косоворотка
Вос -ль: У меня есть силуэт этой рубахи. Мы сейчас её разукрасим.
Вос-ль: Молодцы, справились с этим заданием, а вот и нашлась деталь от герба. Теперь пора отправляться на поиски дальше.
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4
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Группа отправляются в путь держась за воздушный шарик и проходят в спортивный зал.
На мольберте карта – схема Автозаводского района
Воспитатель показывает фото достопримечательностей автозаводского района (Технический музей, Стадион Торпедо, Дворец спорта Волгарь, Памятник верности, АВТО ВАЗ) дети называют достопримечательности Автозаводского района.
По иллюстрациям необходимо назвать профессии людей работающих на ВАЗе, их обязанности.
Воспитатель делит группу на две команды. Дети с рулём в руках преодолевают полосу препятствий: идут по лавочке, объезжают набивные мячи, подлезают под арку.
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10 минут
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Вос – ль: Над каким районом мы пролетаем?
Дети: Автозаводским.
Вос-ль: Произведём посадку и поищем здесь частичку нашего герба.
Вос-ль: Напомните мне пожалуйста достопримечательности автозаводского района.
Д/и «Назови где я нахожусь»
Вос-ль: Вы знаете кто создает автомобили ВАЗа?
Дети: Да
Вос -ль: Сейчас вы мне расскажите.
Д/и «Кто создаёт автомобили?»
Вос-ль: Молодцы, а сейчас поиграем в игру
«Водитель – испытатель»
Вос-ль: Ребята, за ваше старание мы нашли ещё частичку нашего герба.
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5
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Дети отправляются дальше в дорогу и поднимаются в группу.
На мольберте карта – схема Комсомольского района.
Воспитатель показывает достопримечательности Комсомольского района (Порт, Речной вокзал, стела Ульяне Громовой)
В словесной игре дети называют улицу которой нет в Комсомольском районе.
После отгадывания ребусов ребята получают последнюю деталь герба и собирают её, затем рассказывают что означают символы на гербе и читают стихотворение Д. Аитовой «Тольятти – мой город родной»
В конце игры воспитатель вручает детям шоколадные медальки.
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10 минут
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Вос – ль: Какой ещё район у нас остался?
Дети: Комсомольский.
Вос-ль: Помогите мне узнать где мы находимся.
Д/и «Узнай, где я нахожусь?»
Вос-ль: А вы хорошо знаете улицы в Комсомольском районе?
Дети: Да
Вос-ль: Тогда дайте мне ответ какая улица лишняя?
Словесная игра «Какая улица лишняя?»
· Ульяны Громовой, Зои Космодемьянской, Советская.
· Никонова, Мурысева, Тополинная.
· Носова, Ставропольская, Кошевого.
Вос – ль: Отгадали верно. В честь кого названы улицы комсомольского района?
Дети: В честь героев Великой Отечественной войны.
Вос – ль: Молодцы, что знаете имена наших защитников. У меня для вас ещё одно задание.
Вы обратили внимание на то, что все наши районы окружены лесом?
Дети: Да
Вос -ль: А вы знаете какие животные, птицы, насекомые обитают в наших лесах?
Дети: Да
Вос – ль: Тогда отгадайте мои ребусы.
Ребусы
(Заяц)
(Крот)
(Бабочка)
(Сорока)
(Стриж)
(Ворона)
(Воробей)
Вос -ль: Вы и с этим заданием справились. Тогда получите последнюю частичку нашего герба.
Теперь соберите герб нашего города и расскажите, что означают символы на нём.
Вос-ль: Настало время посвятить красивые слова нашему любимому городу.
Ребёнок:
Тольятти – мой город родной.
Город с широкой душой.
Улицы, парки – всё мне родное.
Никогда не смогу я расстаться с тобою!
Волга – матушка нас омывает.
Горы Жигулевские меня восхищают.
Родные березы, родные поля.
Тольятти – Родина моя!
Д. Аитова
Вос -ль: Вы очень хорошо справились со всеми заданиями, и за это вам можно вручить медали «Люби и знай отчий край». Теперь можно возвращаться домой.
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