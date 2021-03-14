Сценарный план квест – игры «Путешествие по Тольятти»

Вос-ль : Ой, почему то не хватает деталей от герба. Наверно ветерок – озорник решил поиграть с нами в прятки. Помогите мне найти детали герба?

· В честь кого переименовали этот город?

· Как с греческого переводится Ставрополь?

· Как раньше называли наш город?

· На берегу какой реки стоит город Тольятти?

· Для кого его построили?

· Кто построил этот город?

Пока наш шар набирает высоту, давайте вспомним историю нашего города.

Вос-ль: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на воздушном шаре над нашим городом Тольятти.

Воспитатель предлагает детям отправится в путешествие над городом Тольятти

Вос – ль : Давайте приземлимся с вами в центральном районе и поищем здесь детали герба.

Вос – ль: Над каким районом мы пролетаем?

Дети вместе с воспитателем держатся за воздушный шар и спускаются в ИЗО студию.

Вос-ль : Молодцы, справились с этим заданием, а вот и нашлась деталь от герба. Теперь пора отправляться на поиски дальше.

Вос -ль : У меня есть силуэт этой рубахи. Мы сейчас её разукрасим.

Вос-ль : А кто помнит как называется старинная русская рубаха?

Вос – ль: Молодцы, а я ещё вспомнила прялку. Давайте споем Русскую народную песню «Прялица»

Вос – ль : Давайте вспомним какие экспонаты вы видели в музее

Д/и «Назови где я нахожусь»

Воспитатель подводит детей к мини – музею и вспоминают какие экспонаты они уже видели в краеведческом музее, затем исполняют русскую народную песню «Прялица».

Вос-ль : Ребята, за ваше старание мы нашли ещё частичку нашего герба.

Вос-ль : Молодцы, а сейчас поиграем в игру

Вос -ль : Сейчас вы мне расскажите.

Вос-ль : Вы знаете кто создает автомобили ВАЗа?

Д/и «Назови где я нахожусь»

Вос-ль : Напомните мне пожалуйста достопримечательности автозаводского района.

Вос-ль : Произведём посадку и поищем здесь частичку нашего герба.

Вос – ль: Над каким районом мы пролетаем?

Воспитатель делит группу на две команды. Дети с рулём в руках преодолевают полосу препятствий: идут по лавочке, объезжают набивные мячи, подлезают под арку.

По иллюстрациям необходимо назвать профессии людей работающих на ВАЗе, их обязанности.

Группа отправляются в путь держась за воздушный шарик и проходят в спортивный зал.

5

Дети отправляются дальше в дорогу и поднимаются в группу. На мольберте карта – схема Комсомольского района. Воспитатель показывает достопримечательности Комсомольского района (Порт, Речной вокзал, стела Ульяне Громовой) В словесной игре дети называют улицу которой нет в Комсомольском районе. После отгадывания ребусов ребята получают последнюю деталь герба и собирают её, затем рассказывают что означают символы на гербе и читают стихотворение Д. Аитовой «Тольятти – мой город родной» В конце игры воспитатель вручает детям шоколадные медальки.

10 минут