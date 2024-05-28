Как распознать признаки расстройства пищевого поведения у ребенка

Как показывают исследования, в последние годы расстройства пищевого поведения (РПП) — обычно это нервная анорексия и нервная булимия — встречаются среди детей и подростков все чаще и становятся все «моложе». Если раньше жертвами РПП были подростки, то сейчас такие расстройства можно встретить даже у 8-10-летних детей.

Это связано с навязчивой озабоченностью своим внешним видом, страхом набрать вес, идеализацией худобы и другими фетишами, навязываемыми в соцсетях. Особенно подвержены такому влиянию девочки.