Как распознать признаки расстройства пищевого поведения у ребенка

Как показывают исследования, в последние годы расстройства пищевого поведения (РПП) — обычно это нервная анорексия и нервная булимия — встречаются среди детей и подростков все чаще и становятся все «моложе». Если раньше жертвами РПП были подростки, то сейчас такие расстройства можно встретить даже у 8-10-летних детей.
Поэтому важно знать признаки РПП — чем раньше будет выявлено заболевание, тем ниже риск тяжелых долговременных осложнений и тем выше шансы на полное излечение, говорят специалисты.
Вот на что нужно обратить внимание:
1. Ребенок регулярно отказывается от завтрака, обеда или ужина.
2. Ребенок буквально помешан на тренировках, особенно после еды.
3. Ребенок очень избирательно питается, например исключает из рациона целые группы продуктов. Или же ест только в определенное время, к примеру только в первой половине дня.
4. Ребенок с готовностью обсуждает меню, но за столом лишь вяло ковыряет еду вилкой.
5. Ребенок, чтобы подавить аппетит, пьет энергетики с высоким содержанием кофеина.
Словом, родителям стоит насторожиться, если ребенок начинает, как одержимый, каждый день заниматься спортом. Или если ребенок, который раньше ел все подряд, перестал это делать или начал увиливать от еды под любыми предлогами. Все это должно стать для вас тревожными звоночками. Если же такое поведение сочетается с признаками тревожности или депрессии — ребенок замкнулся, ушел в себя, потерял интерес ко всему, что радовало раньше — пора обращаться к специалисту.
Но сначала все же надо попытаться спокойно поговорить о том, что происходит, с самим ребенком.
Скорее всего, она или он далеко не сразу захочет или сможет открыться и откровенно рассказать о своих чувствах, поэтому вам потребуется много терпения. Возможно, лучше, чтобы этот разговор провели не папа или мама, а другой взрослый, которому ребенок доверяет.
Хотите, чтобы ребенок вырос сильным и здоровым? Обратите внимание на эти продукты — они стоят того, чтобы включить их в детский рацион (конечно, если нет аллергии или индивидуальной непереносимости). Листайте галерею!
По материалам сайта lifehacker.com
Фото на обложке: Freepik
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