Учительское рабство - "когда же мы стали рабами?..."

Учителю в современной школе не позавидуешь. Но он, тем не менее, остается ключевым звеном в образовательной системе. Как ни пытаются адепты компьютеризации отдать образовательный процесс на откуп машинам – без учителя обойтись невозможно, поэтому за него в первую очередь и нужно бороться.

Начать свои грустные размышления о нас, учителях, мне хочется со стихотворения моего друга, поэта Александра Чума:

Учителям

Когда же мы стали рабами?

Когда нас сломали во зле?

Когда же столкнули нас лбами?

Когда затоптали в земле?

Когда-то мы дрогнули, видно,

Пред силою наглой и злой,

И как же мы сдали обидно

Рубеж наш последний, святой.

Рубеж, за которым бесчестье,

Колючего страха укор,

А в духе – достойною местью –

Клейменого рабства позор!..

Когда же мы стали рабами?..

Друзья и коллеги, вы согласны?.. У вас нет ощущения, что на нас действительно – и чем дальше, тем «гуще» - смотрят как на рабов?.. Когда, не спрашивая никакого нашего желания или, тем более, мнения, не предполагая никаких возражений, даже не справляясь хотя бы с трудовым кодексом, посылают на «установку новогодней елки» или «обеспечивают» дежурство с детьми на каких-либо муниципальных или городских мероприятиях. Или – ну, очень наглядная картина в этом плане! – обращаются с дежурными учителями на ЕГЭ…

А продавленные без всякого обсуждения учительского сообщества все эти электронные журналы, как специально придуманные для большего груза и контроля за каждым учителем вне всякой педагогической целесообразности? Ведь реальной пользы от электронных журналов и учителям, и ученикам – никакой.

Но они для этой цели и не создавались. Они создавались под предлогом помощи родителям и для их удобства – чтобы они беспрепятственно могли контролировать учебные результаты своих чад. Вот только мало кто задумался (или наоборот – хорошо все продумал), что тем самым закладывается еще одна мина в и без того непростые отношения «отцов и детей».

А что касается учителей – то для них сплошные неудобства и трудности, но рабов кто-нибудь спрашивает об их удобствах? Напротив – они должны чувствовать тяжелую «лапу хозяина», чтобы лучше повиновались, и чтобы жизнь медом не казалась.

Кроме этого рабов – да! – нужно контролировать, предварительно намертво «приковав» к «галерам», то бишь к компьютерам. И если раньше каждый из нас заполнял оценками один журнал, теперь – три. Обычный бумажный, новый электронный, да еще и «промежуточный», свой собственный, «сводный», ибо далеко не всегда – а практически никогда! – нет возможности выставить «электронные оценки» на уроке. Где тут уж дети? Не до них – не запутаться бы во всех этих журналах…

Но рабов нужно грузить и грузить, чтобы они не смели пикнуть и не вздумали объединиться и поднять «восстание». А чтобы этого не произошло – нужно их разделить по категориям в соответствии с классическим римским постулатом «разделяй и властвуй».

Во-первых, сначала нужно выделить «управленческий персонал» - директоров, завучей, иногда и руководителей МО, подняв им зарплату и жестко привязав ее к чисто формальным показателям работы школы (типа - результаты олимпиад). Они должны чувствовать себя частью «системы» и добросовестно отрабатывать свой «кусок хлеба».

Знаете, кто сейчас в школе главный человек после директора?.. Главный бухгалтер! Согласны? А почему, спрашивается? Все просто: современная образовательная система ценит только деньги, и главными становятся те, кто к ним ближе всех, – только не учителя с их детьми, - это рабы системы, это рядовой «классный планктон».

Но и рядовых учителей нужно расслоить и перессорить. И для этого придумана гениальная система поощрений – так называемые «бонусы»…О, далеко не глупый человек все это придумал! Как кусок мяса, брошенный в свору собак, чтобы перессорить их друг с другом!.. Пусть учителя грызутся из-за них, пусть выслуживаются перед администрацией школы, перед всеми власть имущими, пусть и детей приучают к этому. Гениально! Нет лучшего способа разрушить учительскую профессиональную солидарность и корпоративную этику.

Да, и детей тоже нужно воспитывать в таком же духе – они должны быть «конкурентоспособными». Еще раз повторю, что нет, пожалуй, более разрушительной и ядовитой идеи, которая уже давно вброшена в воспитательную среду, и которая с непонятной и ужасающей готовностью была воспринята многими учителями. И мало кто взял на себя труд задуматься, что кроется за этой лозунговой блестящей оберткой. Что фактически нам предлагают выращивать среди детей «раковые клетки». В самом деле, вы только задумайтесь - раковые клетки внутри организма есть самые конкурентоспособные, ибо легко пожирают клетки организма, на котором они паразитируют... Правда один недостаток - когда их становится слишком много, организм погибает. И эту философию нам подспудно предлагают в качестве воспитательной стратегии. Это было бы смешно, если бы не было так грустно…

Теперь знаменитые ФГОСы! Сколько правильных слов о необходимости воспитания и духовности, и нравственности, и патриотизма!.. Но одна небольшая деталь – а дьявол, как известно, кроется в деталях – на все это воспитание не предусмотрено никакого финансирования. И сразу становится понятным, что же является главным для разработчиков этих стандартов. Нафаршировать как перчики головы учеников одинаковым набором знаний – все сплошь одинаковые и «стандартные»… Слово-то какое точное нашли – стандарты, точно речь идет о каких-то чугунных болванках. Можно было сказать – направления, принципы, федеральная государственная образовательная политика, в конце концов; нет – стандарты, и извольте их добиться, кровь из носа…

Только кровь из носов рабов-учителей, даже если это хроническое кровотечение, никого не волнует, как не важно, что каждая личность ребенка уникальна, и она никак не может быть подведена, если мы не хотим ее изуродовать, под прокрустово ложе каких-либо «стандартов».

Причем, эти стандарты внедряются не только в школах, но и в ВУЗах и теми же самыми «садомазохистскими методами». Преподаватели одного из наших педагогических ВУЗов жаловались, что их как нерадивых учеников (а среди них и профессора!) построили перед какими-то «мальчиками из министерства» и те их долго журили и выговаривали за то, что они, дескать, плохо вбивают эти пресловутые «стандарты» в головы студентов. Ай-ай-ай, не заботятся о правильном развитии личности, так сказать.

Ах, нет, забыл – как же, как же!.. А олимпиады, а работа с «одаренными детьми» - чем не развитие личности и выделение из «стандартов»?

Только опять же – всех, то бишь, тех, кто сверху, по-настоящему волнует только успеваемость - содержание мозгов, а не душ. И еще грызут «смутные сомнения», что за этим стоит очень циничная политика выделения из «неконкурентоспособного стандартизированного быдла» все тех же «конкурентоспособных», или «лидеров», из которых впоследствии и будет создана элита для управления тем же «стандартизированным быдлом».

Простите, если слишком эмоционально и грубовато, но ничего не могу поделать с этими сомнениями.

А если поспокойнее, то все последние тенденции с усилением контроля над детьми – все эти электронные журналы и дневники, турникеты и камеры в коридорах и классах (скоро, поверьте – будут во всех классах!) – все это выражение простой до тупости мысли: детей не нужно воспитывать – их нужно пасти. Да, именно – пасти, как пасут скот на пастбищах и загонах. Да, а заодно и присмотреть за «пастухами» – вдруг они общаются с «телками и бычками» не на «матерном» языке современных наук, как предписано образцово-показательным пастухам, а пытаются говорить о чем-то «высоком». То бишь вместо «стандартного» комбикорма подсунут питательного «свежачка»…

В общем – да, когда же мы стали рабами?..