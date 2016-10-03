Суровое детство: почему страшно оставлять ребенка с няней

Остается два варианта: бабушка или няня. Но оба они таят в себе множество подводных камней. Замечательно, если у вас с бабушкой совпадают взгляды на воспитание ребенка. А если нет? И к сожалению, здоровье старшего поколения тоже не всегда отменное, да и никто не застрахован от его внезапного ухудшения.

Что касается няни, то хорошо, если у вас есть знакомая. Но что, если приходится нанимать совершенно незнакомого человека? Все чаще после просмотра новостей или роликов на YouTube хочется схватиться за голову и ставить по всей квартире систему видеонаблюдения. После того, как мы увидели эти видео, захотелось и нам.

Дверь закрылась, вы ушли на работу, а дома остался ребенок с няней. Конечно, волнительно, как у них там дела. Но работа зовет на подвиги и не дает возможности увидеть все своими глазами. А, как показывает практика, посмотреть есть на что.

Несмотря на колючую проволоку и шипы (кого из нас не доводили до истерики дети), все не так уж и плохо:

Няня спит, служба идет:

Есть ситуации, когда улыбающаяся няня вдруг превращается в свирепого монстра. Этого, скорее всего, никто не увидит, ведь маленькие дети не умеют говорить, а у стен, к сожалению, нет глаз…

Но не всегда же все так плохо, скажете вы, и будете, безусловно, правы. Как показывает практика, из собак получаются отличные няньки

Закрывая дверь своей квартиры, вы полностью теряете контроль над ситуацией. И никто не даст гарантии, что с вашим ребенком все хорошо и его никто не обижает. Звонить няне каждые 15 минут не вариант, да и не факт, что информация будет верной:

Лучше все увидеть своими глазами, как делают охранники в крупных магазинах. Но большинство систем видеонаблюдения стоят как паровоз и, что самое главное, записывают видео только в локальный архив, без возможности онлайн-просмотра. Если же нужно оперативно организовать видеонаблюдение, то ловите лайфхак. У вас дома, скорее всего, есть ноутбук или компьютер. Если так, считайте, что вы обладатель видеонаблюдения Для его настройки не нужно вызывать бородатых высокооплачиваемых мужчин, смотрите видео и подключайтесь сами за 99 секунд.

P.S. Если вас напрягает включенный ноутбук, то советуем купить отдельную домашнюю IP-видеокамеру, которую можно поставить хоть на шкаф, настроить за три минуты и при этом иметь к ней доступ из любой точки мира. И это действительно надежно. 1,7 млн пользователей по всему миру не могут ошибаться.