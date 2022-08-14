ПОСОБИЯ ПО НЕНАВИСТИ: УКРАИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛИ ЛЕЧИТЬ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

Начала действовать комплексная программа по "излечению" школьников и педагогов на освобождённых территориях от лживой мифологии, ненависти и русофобии, которая прививалась им под видом образования.

Дочка хорошего знакомого из Львова – пенсионера, очень далёкого от "свидомитства", учившаяся в школе ещё до второго Майдана, имела большие проблемы с успеваемостью. Особенно по гуманитарным предметам. Однажды она заявила отцу, что не будет учить историю, так как... такой науки нет.

Вы дома мне рассказываете одно, в школе об этих же вещах совершенно другое. Я поняла, что вся эта "история" – просто набор мифов и вранья с разных сторон, зачем этим забивать себе голову,

- заявила родителям девочка.

В дальнейшем, когда она уехала с Украины, её мнение о предмете "история" явно поменялось, поскольку она со второй попытки поступила на исторический факультет одного из русских университетов и закончила его.

Долгая токсикация Незалежной

Гораздо хуже ситуация с теми школьниками, кто приступил к обучению в Незалежной после 2014 года. После майданного переворота началась волна тотальной дерусификации школ, переписывания ещё остававшихся более-менее вменяемыми и "нейтральными" по отношению к России учебников, выпуск школьных пособий, уже на новом уровне паранойи вбивающих в детские головы ненависть к "москалям" и неизбежность войны с ними.

Многие учителя вынуждены были уволиться, оставшиеся несогласные – приспосабливались, разумеется, с духовным ущербом для себя.

Спорили со школьным официозом все меньшее число родителей. Потому, что значительная часть из них уже сама принадлежала к поколениям, отравленным русофобским "украинством". Ну и поощряемое СБУ перекрёстное доносительство делало своё дело. С особенной силой все эти процессы были инициированы Киевом на временно отвоёванных ими землях Донбасса и вообще – на левобережье.

Восемь лет такой интенсивной токсикации – немалый срок! Поэтому сегодня России, освобождая земли, бывшие под властью киевского режима, приходится решать сложную и ответственную задачу: возвращения сознания местных подростков и молодёжи из украинского параноидального зазеркалья. Очень хорошо, что Минпросвет России под руководством Сергея Кравцова оказался здесь, что называется, "на передовой".

https://vk.com/video-75679763_456271144

Школьная перепрошивка

На встрече в Ростове-на-Дону с ребятами с освобождённых территорий министр Кравцов рассказал об успешно действующем проекте "Университетские смены", который реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Ребята с освобождённых территорий, ЛНР и ДНР, преимущественно старшеклассники, приезжают в регионы нашей страны и фактически заново открывают для себя Россию. Многие из них не знают, что было время, когда мы жили в одной стране, что у нас общие победы, достижения, общая культура, язык. И сегодня, когда школьники из ДНР и ЛНР посещают музеи, посвящённые Великой Отечественной войне, истории, многие удивляются, что мы жили в одном государстве. Ребята уезжают другими – открытыми, дружелюбными, многие хотят вернуться, ещё раз побывать в Ростовской области, других регионах, рассказать об этом сверстникам, это очень важно,

– сказал Сергей Кравцов.

Действительно, важность этого проекта трудно переоценить. Сегодня это – около 15 тысяч школьников, завтра будут сотни тысяч. Предстоит только на первом этапе переподготовить под преподавание по российским образовательным стандартам порядка 15 тыс. учителей. Около 10 тысяч из них, по словам Сергея Кравцова, уже прошли обучение.

Хочется верить, что при этом отсеиваются те, кто активно проявил себя на ниве русофобии и укронацизма – ни враги, ни "хамелеоны" нам в школьных классах там не нужны (впрочем, как и здесь)! Задача стоит не только "снять порчу" агрессивного национализма, но и приобщить детей к нормальным знаниям. А с другой стороны – "наработать" самоидентификацию тамошней молодёжи как естественной и неотделимой части единого русского народа.

Решение Минпросвета оставить преподавание украинского языка как добровольного предмета – правильно. Но всем "акторам" с нашей стороны нужно твёрдо уяснить: придуманная в СССР концепция "трёх братских народов, вышедших из Киевской Руси", должна быть выброшена в помойку. Есть единый русский народ "в трёх лицах": великороссы, малороссы и белорусы. И никаких больше украинцев! Эту доктрину не стоит внедрять со злобным напором, подобно "свидомым": но решительно и доказательно прописывать во всех учебниках, мягко замещая "украинство" в массовом сознании.

Хочется верить, что эта работа уже началась, кроме детского отдыха с "развлекухой", например, на площадке ДГТУ, где в рамках "Университетских смен" с 19 июня дети из Донбасса 12–17 лет отдыхают в спортивно-оздоровительном комплексе "Радуга" в посёлке Дивноморское и на базе отдыха ДГТУ "Азовское взморье". Ведь там для ребят, по словам ректора Донского университета Бесариона Месхи, "проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России". А кроме того, "каждый участник проекта проходит 32-часовой образовательный блок, по итогам которого получает свидетельство".

Надеемся, что идея единого русского народа будет чётко прописана и в новых учебниках для более чем 1,1 тысячи школ, которые, по свидетельству главы Минпросвещения, откроются "по мере возможности в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях".

Работа здесь предстоит немалая. Несколько поколений фактически придётся "выдёргивать" из тьмы невежества. Как признал Сергей Кравцов, школьники Украины не получали системных знаний по основным школьным предметам.

Задачей киевского режима в системе образования была фактически подготовка рабочей силы для Европы. Многие программы по математике, по физике были построены таким образом, что ребята фактически на них играли. Да, это интересно, но системных, фундаментальных знаний такие программы не давали,

– отметил министр.

https://vk.com/video-75679763_456273406

Готовили злых гастарбайтеров

"Игровой метод", к слову, был заимствован киевскими "просветителями" из американской школьной практики. Причём в США, как уже признают американские эксперты, он привёл к чудовищному падению образовательного уровня нескольких поколений: по опросу трёхлетней давности, более трети молодёжи Штатов не уверены, что земля круглая и что она вращается вокруг Солнца. И здесь ещё стоит заметить, что и в России в некоторых структурах, близких к системе образования (например, в ВШЭ) остаётся немало сторонников замены классического предметного образования на "интегральное" с играми вместо занятий. Подготовка "тёмной" рабсилы, "квалифицированных потребителей" и однобоких "спецов" – тренд глобальный. И с ним уважаемому Сергею Сергеевичу Кравцову надо держать ухо востро!

Что же касается гуманитарных предметов, как они преподаются на Украине, то здесь катастрофа не только интеллектуальная, но и духовная.

О диких исторических и географических фантазиях в украинских учебниках "Первый русский" не раз писал. Напомним, после начала спецоперации сводный отряд волонтёров привёз из школ освобождённых территорий более 300 книг методической и учебной литературы. Проведя их экспертизу, наши педагоги и историки пришли в тихий ужас. По словам того же Кравцова, в них, при финансировании иностранными государствами, начисто переписаны целые страницы истории, довлеет оголтелая русофобия.

Это целенаправленное выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зомбирование учителей, школьников – причём зачастую насильственное,

– подчеркнул Сергей Кравцов на пресс-конференции "Единой России" и Минпросвещения "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".

Писатель, историк, замдиректора Института государства и права РАН Александр Звягинцев назвал украинские учебники "киллерами истории".

Как начинается у них день? Какой у нас девиз: мы дети Украины, пусть Москва лежит в руинах. Откуда взято это? Из гитлерюгенда! И мы сейчас должны об этом напомнить,

– сказал он.

Отсмеялись – прослезились

В Рунете ещё недавно хихикали и ржали во весь голос над псевдоисторической бредятиной, которую пихали в голову юным украинцам. Перлы из "свидомых" учебников на слуху:

История украинского народа насчитывает 140 тысяч лет, наши предки вышли из пустыни Гоби и назывались украми. От них произошли этруски, копты, лелеги и троянцы. Племя "укри" в древние времена населяло земли от Дании до Львова, Чуды и Корсы.

"Арии (ории) – древнейшее название украинцев. Они были первыми пахарями мира, приручили коня, изобрели колесо и плуг".

Украинский язык – допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире. Есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке.

"Украинцы думали на украинском языке, а писали летописи на русском".

Над этими "древлешумерскими" нелепицами и впрямь можно было постебаться. А вот перекройка в школьных учебниках истории более поздних времён (начатая задолго до Майдана) должна была уже насторожить власти России по-серьёзному.

Гетманство Мазепы – героическая страница самоотверженной борьбы украинского народа за независимость. … 2 ноября 1708 года московское войско полностью разрушило гетманскую столицу город Батурин, вырезав всех его жителей, даже женщин и младенцев. От казацкой столицы не осталось и кусочка, ни один житель не спасся в устроенном московскими пришельцами аду.

"Уничтожая украинский народ, большевики продолжали имперские традиции России".

Следующие же вещи в укроучебниках должны были вызвать уже не просто "протесты" и "озабоченности", а серьёзное противодействие на государственном уровне. Например, характеристика "природных свойств московитов":

"Алкоголизм, воровитость, спонтанный вандализм и агрессивность, неспособность усваивать и тем более самостоятельно создавать культурные ценности".

Или утверждения о том, что УПА* под руководством Степана Бандеры в 1943 году освободила от немцев большинство городов Украины, продолжая бороться с большевиками.

Или даже такое: "У Гитлера душа болела за народы Украины и Кавказа" – так говорится в пособии Мыколы Галичанца "Похождение и жизнь украинской нации от древних времен до 11-го века", официально рекомендованном Министерством образования и науки Украины.

К этому ещё можно добавить провокационные карты в школьных атласах "правильной Украины", в которые включены Кубань, "Курщина" и "Воронежщина".

Но даже и протестов-то, по большому счёту, от Москвы на всю эту дрянь не было. Логично, что дошло до учебников, найденных в школах освобождённой Волновахи "Захист вітчизни" (Защита отечества), где деток учили строиться в боевые порядки по стандартам НАТО, чтобы сражаться с "русскими оккупантами". Так что в русле денацификации взрослой Украины предстоит "детоксикация" – термин, в котором промыслительно греческое слово "токсины" как бы совмещено с русским "дети".

https://vk.com/video-75679763_456271353

Что с того?

Ненависть к русским братьям по крови и вере, именуемых "москалями" и "кацапами", а ныне – "мокшей" и "орками", насаждалась в Малороссии давно. Авторы и кураторы "пособий ненависти" всегда были с Запада. Достаточно привести цитату из статьи в журнале "Украинська Хата" за 1912 год (журнал издавался в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии, и нелегально переправлялся в Россию):

Возрождение Украины синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сёстрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской роднёй.

Корни у агрессивного антирусского украинства достаточно глубоки, и этот факт нельзя недооценивать. Не внимая предупреждениям экспертов – в том числе с Украины, власти новой России профукали формирование там в полный рост агрессивного нацизма с западной "накачкой". Теперь приходится лечить эту болезнь силой оружия. Но при этой вынужденной хирургии никто не отменял длительный курс ментальной терапии – особенно ответственный по отношению к детям бывшей Украины. Важно же здесь, кроме прочего, и то, что в процессе "вправления мозгов" России предстоит самой ментально излечиться от недуга безыдейности и "западопоклонства" – в образовании в том числе.

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*ОУН-УПА – Украинская повстанческая армия, воевавшая в период оккупации Украины Германией против Красной армии. Организация, деятельность которой запрещена в России.