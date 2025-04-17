Неполная семья: простые заповеди счастья

«Я уже давно решила для себя, что наличие или отсутствие мужчины в моей жизни не должно влиять на то, насколько я счастлива», – говорит 35-летняя Юлия.

Не знаю, кому пришло в голову называть таких женщин презрительным словом «разведенка», но Юле оно совершенно не подходит. Чаще всего от неё можно услышать: «я счастлива» и «мне повезло».