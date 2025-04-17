Неполная семья: простые заповеди счастья

«Я уже давно решила для себя, что наличие или отсутствие мужчины в моей жизни не должно влиять на то, насколько я счастлива», – говорит 35-летняя Юлия.
«Я счастлива, что у меня есть дети», – говорит она. Детей у Юли двое – дочка Таня и сын Артем. Ей повезло, что они уже взрослые, 9 и 12 лет, с малышами было бы труднее. Ей повезло, что муж, решивший строить новую семью, не стал разменивать квартиру. Ей повезло, что ее специальность позволяет ей обеспечивать семью. Юля счастлива, потому что и она, и дети здоровы... Она умеет замечать каждый пример счастья и везения в своей жизни и радоваться ему.
Кто виноват?
Пожалуй, главной проблемой жизни в неполной семье, независимо от причины ее появления, является именно прошлое: личная драма, которая неизбежно ложится и на хрупкие детские плечики. Проще всего сказать, что папа (реже мама, если дети остались с отцом, что в нашей стране редкость) нехороший, но ведь ребенок тоже чувствует себя частью ушедшего папы.
Юля, кажется, сумела найти золотую середину в правильной оценке ситуации. В разводе всегда виноваты двое. Муж ушел к юной симпатичной любовнице, но и она сама в чем-то ошиблась: может, не того выбрала, может, не заметила того момента, когда перестала быть интересна, а может быть, просто прошла любовь. Держаться за семью, «чтобы была», Юля не хотела. Она сама выросла в семье, где неверный отец много раз уходил к любовнице и возвращался. Мама, как потом выяснилось, исключительно ради дочки терпела его жизнь фактически на две семьи. Но вот только девочка сама быстро почувствовала фальшь и холод в отношениях родителей. И стоило только Юле поступить в институт, как родители тотчас же разошлись, а папа ушел к женщине, ожидавшей его все эти годы. Лед между ней и отцом так и остался непреодолим – он все так же, пусть и подсознательно, видит в дочери причину своих личных перипетий. Может, без него или с отчимом было бы лучше?
Детям нужен отец
Причем не только мальчику, остро нуждающемуся в мужском воспитании и наглядном примере мужчины рядом, но и девочке – она тоже должна видеть пример мудрого, надежного, любящего отца. К сожалению, в некоторых случаях это невозможно, и здесь очень важно не ошибиться.
Женятся котики и зайки, разводятся совсем другие животные...
Мамы мальчиков нередко, боясь избаловать сына лаской, начинают ограничивать его не только в поцелуях и объятиях, но и в простых словах одобрения. И это – серьезная ошибка. Дело в том, что ребенок, вне зависимости от его пола, по-разному воспринимает авторитарность мамы и папы. Отцовская сдержанность или критика – для малыша просто критика и сдержанность. Критика материнская – это автоматически отказ в любви.
Ребенок бессознательно начинает бороться за мамину любовь – всеми теми средствами, которые ему доступны: капризами, слезами, отвратительной учёбой... Или же сдаётся перед доминированием «руководящей» мамы, начинает воспринимать его как норму, и вырастает инфантильным. Разумеется, бывают и противоположные ситуации – когда мать, наоборот, разрешает ребёнку все и вся, потому что он «и без того обделен, растет без отца». Так можно вырастить лишь эгоиста.
Я тебе все отдала, а ты...
Самопожертвование – еще один бич неполных семей. Родитель, оставшийся без пары, начинает жить исключительно ради детей, фактически – их жизнью. Но это – порочная практика. Рано или поздно мама, «отдавшая все», останется один на один со своим упреком, на который выросшее чадо, скорее всего, ответит закономерным: а я тебя просил отдавать мне это «все»?
Родительская любовь – святое чувство, не стыдитесь ее, не лишайте её своих детей. Но становиться удушающей она не должна. И вы, и ваши дети – личности. И у вас, и у них должно быть свое личное пространство, интересы, устремления. Конечно, лучше всего, когда векторы этих интересов совпадают.
Юля тоже имеет собственное личное пространство. Она вновь взялась за кисти и карандаш. В детстве Юля занималась в изостудии, а после развода снова стала рисовать – собственные переживания. Написав нескольких мрачных картин, Юля сама захотела чего-то более легкого и светлого. Особенно радует ее возможность учиться самостоятельно – в любое удобное для себя время, благо в интернете в наши дни можно найти множество вебинаров и мастер-классов, в том числе бесплатных.
Прислониться – нужно ли?
«Юля, без мужа нельзя, ты бы хоть к кому-то прислонилась...» – сколько раз Юля слышала эти слова за прошедшие с момента развода два года! От друзей, коллег, от родной матери. Конечно, каждый решает этот вопрос по-своему. Юля не хочет «прислоняться». Она не торопится начинать новые отношения, но она открыта для личного счастья, когда оно придёт. Но это будет счастье, а не «прислон».
Когда-то мама сказала Юле, горько качая головой: «Кто ж тебя теперь возьмет с двумя детьми?» «Возьмет?» – улыбнулась Юля. – «Мы сами – семья, это мы примем к себе нового папу, когда он появится».
Мой сын, наслушавшись от одноклассников об их отцах, бросивших их с матерью, заявил, что если бы его отец так с нами поступил, он бы его нашел, посмотрел в глаза и заставил бы меня лишить его родительских прав. То есть не простил бы ни за что.
Советы психолога
• Не теряйте контакт с ребенком. Развод – это огромное потрясение и для родителей, и для детей, и результатом его может стать то, что кто-то из вас попытается замкнуться в себе – постарайтесь не допустить этого. Побольше говорите с малышом, будьте в курсе его дел, проблем и радостей.
• Не срывайте усталость, злость и досаду на ребенке. Этого нельзя делать никогда – и тем более – в вашей ситуации.
• Не ругайте «ушедшего» родителя и не допускайте негативных сравнений ребенка с ним. Простой анализ законов генетики покажет: сходство ваших детей с их отцом неизбежно, и в том числе в чертах, которые вам не нравятся. Но уж дети в этом никак не виноваты: это вы выбрали им отца, а не они себе – родителей. Придется мириться, аккуратно воспитывать и акцентировать своё внимание на позитивных чертах.
• Не замыкайтесь. Вашей маленькой семье жизненно необходимо общение – как с родственниками, так и со знакомыми. Кстати, в кругу близких может оказаться мужчина, который сумеет в какой-то мере заменить детям отца: например, дядя или дедушка.
• Не забывайте о своих интересах. Найдите время для занятия своим хобби – и, возможно, ваши дети тоже им увлекутся. Кстати, это касается и совместных выходов в свет: скажем, двенадцатилетний подросток вполне может составить маме компанию в театр или на выставку.
• Не ставьте на себе крест, но и не спешите замуж за первого встречного. «Выходи за него, никто больше на тебя не позарится с тремя детьми-то!» «Какой замуж, отчим отца не заменит, живи теперь ради детей!» Эти и многие другие мнения после развода вы непременно услышите. Но это всего лишь чужие мнения.
И самый главный совет: постарайтесь мыслить позитивно. Да, вашу ситуацию не назовешь простой, но даже в ней можно увидеть возможности для роста и развития. Воспринимайте ее как начало новой страницы в вашей жизни и начинайте заполнять ее счастьем прямо сейчас.
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