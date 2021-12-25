«Мама, уходи! Я тебя ненавижу!» - почему ребенок говорит вам это

Вы отдаете ребенку все свои силы, а в ответ вдруг слышите, что он вас не любит, не хочет быть с вами, или еще хуже - уйдет от вас к другой тете. Любой маме обидно и горько слышать такие слова. Но обижаться на ребенка, ругать его или пропускать мимо ушей его слова - это не выход.

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Почему дети так выражаются?

Когда малыш чем-то сильно расстроен или не может смириться с каким-то запретом, он выражает свои чувства как умеет. Например, мама не разрешила смотреть мультики, или не купила что-то в магазине, увела с площадки. В такие моменты ребенок в порыве сильной сиюминутной эмоции может сказать «Мама, ты плохая! Уходи!» Но действительно ли дети вкладывают в эти слова глубокий смысл? Конечно, нет. Дело в том, что в возрасте до 5 лет детки испытывают потребность «проигрывать» различные эмоции, в том числе злость, обиду, отчаяние.

Ни в коем случае не злитесь на ребенка и не отвечайте ему в том же духе. Для начала разберитесь в причинах подобного поведения крохи и постарайтесь спокойно повлиять на ситуацию. Если вы будете все правильно делать, то к 5-6 годам будете слышать в свой адрес только приятные слова.

Малышу не хватает внимания

Самая частая причина резких слов в адрес мамы - это призыв обратить на себя внимание. Иногда ребенок просто хочет, чтобы мама лишний раз сказала, как сильно она его любит. Особенно, когда в семье рождается еще один ребенок. Мама начинает уделять много внимания братику или сестренке, первенцу становится обидно. И он может периодически изрекать фразы вроде таких: «А я тебе не нужен, да?», «Понятно, его ты любишь, а меня - нет», «А кого ты больше любишь - меня или его?» В такие моменты вы должны показать малышу, какой он у вас замечательный, и что вы его очень сильно любите.

К сожалению, бывает, что слова «уйди, не мешайся», «как же ты мне надоел» родители говорят гораздо чаще, чем признания в любви. Бывает, что мама действительно уделяет недостаточно внимания ребенку - постоянно чем-то занята, даже когда рядом. Малыш чувствует холодность родителей, одиночество из-за их постоянной занятости, отсюда и слова как крик души: «Мама, я тебя не люблю».

Находите время на ребенка, работайте над собой и говорите слова любви, даже если это для вас несвойственно. Слова любви для детей - как вода для цветов. Если полива недостаточно, то наши дети-цветочки «засыхают».

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Кроха боится, что его не любят

Когда малыш говорит «Лучше бы я умер! Я уйду куда-нибудь далеко, и ты меня больше никогда не увидишь!», вам стоит задуматься о том, не слишком ли часто вы раздражаетесь на него и упрекаете в чем-то. Такие слова можно услышать от ребенка, который испытывает острую потребность в любви. Если мама подавленная, часто говорит, как ей трудно с ребенком, прогоняет его «с глаз долой», обвиняет в проблемах, то ребенку кажется, что он и вправду никому не нужен. Не забывайте о том, что дети что воспринимают все буквально. Малыш решает, что если бы он умер, маме стало бы легче.

Самая большая ошибка - говорить: «Ну и уходи, мне не нужен такой непослушный ребенок» или помогать ему собирать свои вещи. Этим вы только закрепите в ребенке осознание того, что вам без него станет лучше. Малыш всего лишь хочет достучаться до вас. Скажите, что не хотите, чтобы он уходил, что вам будет плохо без него. Дайте понять малышу, как сильно вы его любите: «Когда ты родился - это был самый счастливый день в моей жизни! Я так счастлива оттого, что ты у меня есть». Обязательно скажите малышу, что вы раздражаетесь не из-за него: «Прости меня, я просто сильно устала. Как мне загладить свою вину? Может быть, вместе съедим мороженое?»

Если вы действительно часто раздражаетесь и срываетесь на ребенке, вам стоит задуматься о причинах (неудовлетворенность жизнью, депрессия), постараться найти другой выход для своих эмоций или обратиться к психологу.

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Ребенок хочет показать независимость

Когда дети начинают откровенно хамить, то здесь уже можно говорить о проблемах в семье. Таким способом ребенок выражает протест, накопившиеся обиды и хочет продемонстрировать свою независимость. Конечно, ребенок может выплескивать эмоции каким угодно способом, но мириться с грубостью и оскорблениями не стоит.

В некоторых семьях конфликты между родителями и детьми - это норма жизни. Грубость родителей порождает ответную грубость со стороны детей и наоборот. Например, ребенок говорит маме: «Отстань от меня, надоела! Ты что, глупая? Иди к черту!», а она в ответ отвечает: «Ах ты, гадкий, неблагодарный поросенок! Я тебе сейчас покажу!» В таком случае атмосфера нездоровых отношений только укрепляется. Подумайте, нужен ли вам «эффект бумеранга»?

Если же грубость со стороны ребенка - это единичный случай, то нужно разобраться в причинах: возможно, он где-то услышал плохие слова или увидел негативный пример. Ваша задача - спокойно и дипломатично добиться смены интонации, не грубить в ответ. Помните: вы и ваше поведение - главный пример для малыша. Если вы будете контролировать свои эмоции и достойно отвечать на оскорбления, то и ваш ребенок будет делать точно так же.

Когда ребенок назвал вас глупой, спокойно ответьте: «Это неправда. Я очень умная». Если малыш говорит «заткнись», просто скажите, что не будете продолжать общение в таком тоне. Дети, которые растут в атмосфере любви и взаимного уважения, а не в череде постоянной ругани и криков, не будут грубить родителям.

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Как нельзя отвечать?

Если ребенок обзывается, говорит вам неприятные слова, не стоит пропускать это мимо ушей и делать вид, что вам все равно. Также нельзя обвинять ребенка, какой он неблагодарный, обзывать в ответ, вступать в перепалку, или наоборот - уступать ребенку во всем. Все эти шаги ведут в никуда. Они не помогут выстроить с ребенком здоровые взаимоотношения.

Никогда не гов орите так:

«Как же ты мне надоел»

«Сам плохой!»

«Это что такое? Чтобы я такого больше не слышала!»

«Я тебя одеваю, кормлю, ночей не сплю. И это такая благодарность?»

«Ах ты бессовестный! Свинья!»

«Ладно, на, возьми. Только успокойся»

«Мне все равно, говори что хочешь».

Дети всегда берут пример со взрослых, поэтому ваш главный принцип - начни с себя. Признавать свои ошибки и уметь извиняться - это очень важно. Проанализируйте свои слова и поступки, подумайте, насколько часто вы упрекаете ребенка, игнорируете его чувства. Поговорите с ребенком, узнайте истинную причину его высказываний. Может быть, вы просто слишком мало уделяете внимания своему малышу, а ему так нужна ваша любовь.