5 вредных вещей, которые я перестала запрещать детям

1. Совершать ошибки

Куда ж без них! Никто не спорит, что вы быстрее и качественнее соберете портфель своему первокласснику.

Поэтому позвольте крохе набить свои собственные шишки.

И уж точно не забудете положить туда пропись и набор карандашей. Но в таком случае будьте готовы, что к 9 классу вам так и придется контролировать этот процесс своими силами.

Пусть учитель напишет ему парочку замечаний о том, что он не готов к уроку. Зато он совершенно точно научится нести ответственность за свои действия.

2. Использовать нож

«Ой, положи, а то порежешься!» Панику прочь! Не может человек вырасти и ни разу не воспользоваться ножом или ножницами. Спокойным голосом попросите детку положить его на место. Не реагирует? Не спешите выдергивать опасный предмет из его пальцев.

Как известно, запретное манит сильнее дозволенного.

Пусть изучит опасный предмет под контролем взрослого. Это будет для него очень полезным опытом.

3. Вступать в конфликт с другими ребятами

Необходимость быть для всех хорошим может в будущем провоцировать ребенка на игнорирование собственных желаний и интересов. Не спешите срезу же разнимать конфликтующих сверстников.

Если вы будете систематически вмешиваться в их ссоры, то ваше чадо так никогда и не научится их разрешать.

А вот с драками дела обстоят немного по-другому. Психологи так и не пришли к общему мнению по поводу того, стоит ли позволять отвечать на обиду кулаками или лучше придерживаться мирного решения конфликта и упражняться в умении убеждать.

4. Играть в игры, которые таят опасность для здоровья

Ребенок постоянно исследует окружающий его мир. Если вы не станете хвататься за голову каждый раз, когда детка задирает руку, чтобы залезть на дерево, или подходит к бродячему псу, то из него вырастет любознательный и активный человек.

В противном случае не удивляйтесь, почему ваше чадо такое безынициативное, замкнутое и вечно сомневающееся в своих силах.

5. Уделять время телевизору и компьютеру

«Ох, уж этот Интернет, дети от него, словно зомби!» Оставьте эти старческие вздохи. Современные дети ни хуже, ни лучше нас с вами. Они другие.

И сегодня компьютер – это не просто возможность посмотреть клевые видосики, но и средство общения, незаменимый источник информации.

Мы не призываем вас отдать воспитание ребенка в руки всемирной сети. Ограничения во времени нахождения за компьютером обязательно должны быть. Интересуйтесь, чем увлекается ваш малыш, и обсуждайте с ним то, что он видит с экрана монитора или телевизора.

А что вы запрещаете своим детям и почему?