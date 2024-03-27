РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    всё просто - душ горячий или ванна, так же горячая...Ребенок «перегуля...
  • Ливень
    основная и единственная проблема в нежелании детей убираться - это ПРИНУЖДЕНИЕ! не собственный пример, стимуляция под...Как по волшебству...
  • Leonid PlиGin
    Анзор Музаев - просто дебил! Как этого придурка только допустили командовать народным образованием? Как объективно ты...В Рособрнадзоре о...

Научите ребенка не проявлять агрессию: 6 советов для родителей

Научить ребенка быть неагрессивным - это важный шаг в формировании его личности. Агрессивное поведение может привести к негативным последствиям для самого ребенка и окружающих его людей.

Вот несколько советов, которые помогут научить ребенка не быть агрессивным:

1. Объясните ребенку, что такое агрессивное поведение и почему оно не является приемлемым. Расскажите ему о том, какие последствия могут возникнуть в результате агрессивного поведения, например, конфликты с другими людьми, потеря друзей и т.д.

2. Поощряйте ребенка за проявление доброты и эмпатии. Учите его сочувствовать другим людям, помогать им в трудных ситуациях и делиться своими ресурсами.

3. Вовлекайте ребенка в игры и занятия, которые развивают социальные навыки. Например, игры на взаимодействие, ролевые игры, где ребенок может научиться решать конфликты мирным путем.

4. Устанавливайте четкие границы и правила поведения. Объясните ребенку, какие действия являются неприемлемыми и почему.

5. Помогайте ребенку развивать уверенность в себе. Учите его принимать свои ошибки и неудачи, а также поощряйте его достижения.

6. Будьте примером для ребенка. Если вы сами не проявляете агрессию, то ребенок будет следовать вашему примеру.

Л.Сипкина, воспитатель детсада

воспитание

Картина дня

наверх