Ингредиенты
Тостовый хлеб - 4 шт.
Сыр полутвердый - 120 г
Сосиски - 3 шт.
Помидор - 1 шт.
Кетчуп - 4 ч.л.
Укроп, петрушка - для украшения
- 235 кКал
- 30 мин.
- Б: 11.16
- Ж: 16.07
- У: 11.22
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления пиццы на скорую руку в духовке.
Тостовый хлеб выложите в форму для выпечки с пергаментом.
Смажьте кетчупом.
Щедро посыпьте сыром.
Выложите нарезанные сосиски.
Сосиски покройте тертым сыром. У меня было два вида: обычный полутвердый и моцарелла. Ломтики нарезанного помидора распределите сверху.
Запекайте в духовке при температуре 190 градусов 10-15 минут, до расплавления сыра.
Пицца на скорую руку в духовке готова. Украсьте зеленью и подавайте к столу.
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