Соберите ингредиенты для приготовления пиццы на скорую руку в духовке.

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Тостовый хлеб выложите в форму для выпечки с пергаментом.

Фото 2

Смажьте кетчупом.

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Щедро посыпьте сыром.

Фото 4

Выложите нарезанные сосиски.

Фото 5

Сосиски покройте тертым сыром. У меня было два вида: обычный полутвердый и моцарелла. Ломтики нарезанного помидора распределите сверху.

Фото 6

Запекайте в духовке при температуре 190 градусов 10-15 минут, до расплавления сыра.

Фото 7

Пицца на скорую руку в духовке готова. Украсьте зеленью и подавайте к столу.

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