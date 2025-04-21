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Пицца на скорую руку в духовке

Любимую многими пиццу можно приготовить в считанные минуты из обычного тостового хлеба. Вы можете взять любые колбасные изделия, отварную курицу, индейку, грибы. Потребуется достаточно много сыра, причем он может быть любым, но должен хорошо плавиться.

Ингредиенты

Тостовый хлеб - 4 шт.

Сыр полутвердый - 120 г

Сосиски - 3 шт.

Помидор - 1 шт.

Кетчуп - 4 ч.л.

Укроп, петрушка - для украшения

  • 235 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 11.16
  • Ж: 16.07
  • У: 11.22

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления пиццы на скорую руку в духовке.

 

Фото 1

 

 

Тостовый хлеб выложите в форму для выпечки с пергаментом.

 

Фото 2

 

 

Смажьте кетчупом.

 

Фото 3

 

 

Щедро посыпьте сыром.

 

Фото 4

 

 

Выложите нарезанные сосиски.

 

Фото 5

 

 

Сосиски покройте тертым сыром. У меня было два вида: обычный полутвердый и моцарелла. Ломтики нарезанного помидора распределите сверху.

 

Фото 6

 

 

Запекайте в духовке при температуре 190 градусов 10-15 минут, до расплавления сыра.

 

Фото 7

 

 

Пицца на скорую руку в духовке готова. Украсьте зеленью и подавайте к столу.

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Пицца на скорую руку в духовке, рецепт с фото
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