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Слойки из лаваша с маком и орехами

Слойки из лаваша с маком и орехами

Ингредиенты:
Лаваш (тонкий) — 2 шт.
Творог — 200 г
Мед — 1 ч. л.
Мак — 1 ст. л.
Кунжут — 1 ст. л.
Грецкий орех — 30 г
Йогурт — 3 ст. л.
Ванилин — по вкусу
Изюм — 30 г
Приготовление:
1. Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника. Мед размешать в 100 мл воды. Лаваш выложить на фольгу.

Медовой водой смазать прямоугольник лаваша, посыпать маком.
2. Сверху положить второй прямоугольник лаваша, смазать медовой водой. Посыпать изюмом. Каждый последующий слой лаваша смазывать медовой водой.
3. Творог смешать с йогуртом и ванилином. На смазанный лаваш распределить творожный слой. На следующий смазанный слой лаваша выложить измельченные грецкие орехи. То же самое проделать с кунжутом. Повторять слои в любом порядке, пока не закончатся ингредиенты и лаваш.
4. Свернуть пополам и упаковать в фольгу. Запечь в разогретой до 180 °С духовке 20 минут.
Приятного аппетита!
Автор: Марина Марина


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