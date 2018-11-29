Слойки из лаваша с маком и орехами

Ингредиенты:
Лаваш (тонкий) — 2 шт.
Творог — 200 г
Мед — 1 ч. л.
Мак — 1 ст. л.
Кунжут — 1 ст. л.
Грецкий орех — 30 г
Йогурт — 3 ст. л.
Ванилин — по вкусу
Изюм — 30 г
Приготовление:
1. Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника. Мед размешать в 100 мл воды. Лаваш выложить на фольгу.
2. Сверху положить второй прямоугольник лаваша, смазать медовой водой. Посыпать изюмом. Каждый последующий слой лаваша смазывать медовой водой.
3. Творог смешать с йогуртом и ванилином. На смазанный лаваш распределить творожный слой. На следующий смазанный слой лаваша выложить измельченные грецкие орехи. То же самое проделать с кунжутом. Повторять слои в любом порядке, пока не закончатся ингредиенты и лаваш.
4. Свернуть пополам и упаковать в фольгу. Запечь в разогретой до 180 °С духовке 20 минут.
Приятного аппетита!
Автор: Марина Марина
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