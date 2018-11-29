Слойки из лаваша с маком и орехами

Ингредиенты:

Лаваш (тонкий) — 2 шт.

Творог — 200 г

Мед — 1 ч. л.

Мак — 1 ст. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Грецкий орех — 30 г

Йогурт — 3 ст. л.

Ванилин — по вкусу

Изюм — 30 г

Приготовление:

1. Лаваш разрезать на 4 равных прямоугольника. Мед размешать в 100 мл воды. Лаваш выложить на фольгу. Новости СМИ2

2. Сверху положить второй прямоугольник лаваша, смазать медовой водой. Посыпать изюмом. Каждый последующий слой лаваша смазывать медовой водой.

3. Творог смешать с йогуртом и ванилином. На смазанный лаваш распределить творожный слой. На следующий смазанный слой лаваша выложить измельченные грецкие орехи. То же самое проделать с кунжутом. Повторять слои в любом порядке, пока не закончатся ингредиенты и лаваш.

4. Свернуть пополам и упаковать в фольгу. Запечь в разогретой до 180 °С духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Марина Марина



