Краткое руководство по языку жестов младенцев

Правда, предупреждает Кейт, все дети разные и могут в зависимости от настроения и индивидуальных особенностей «говорить» по-разному, но в большинстве случаев новорожденные используют одни и те же «слова». «Малыши, конечно же, непредсказуемые, но все же родителям не нужно думать, что плач — это единственный способ, с помощью которого новорожденные сообщают миру о своих потребностях. С первых дней жизни ребенка нужно внимательно следить за его поведением», — отмечает Уэйд.