Как защитить ребенка от травли в школе? 5 советов психолога

1. Отношения ребенка с миром начинаются дома. Уважение, поддержка самооценки, доверие, взаимовыручка, время вместе, интерес к жизни детей. В семье дети узнают свою ценность и понимают, как к ним можно относиться. Если дома ребенок часто находится в роли жертвы, то и травлю он воспримет как нечто знакомое.

Будет страдать, но не жаловаться. Когда дома мир, тогда и буллинг станет для ребенка не нормой, о которой необходимо рассказать родителям.

2. Разговаривайте с ребенком каждый день. Задавайте простые вопросы: с кем ты дружишь? Как прошел твой день? Что запомнилось больше всего? Что не понравилось сегодня? О чем сожалеешь? Что хочешь повторить? Так вы сможете заметить изменения в поведении школьника и построить доверительные отношения. Дети не всегда сообщают родителям о травле. В беседе мама и папа смогут попытаться это заметить.

3. Общайтесь с классным руководителем, учителями, узнавайте ненавязчиво про обстановку в классе, выясняйте про успехи и поведение ребенка. Травля — это проблема коллектива, и она всегда происходит с молчаливого согласия взрослого.

4. Ситуация травли должна решаться незамедлительно. Решение конфликта на уровне «родители-дети» принесет мало результатов. Необходимо обратиться к классному руководителю. В случае бездействия — к директору школы. Далее в вышестоящие инстанции. Если конфликт невозможно решить на уровне класса, лучше перевести ребенка в другую школу, чтобы он не страдал. Если же ученик становится жертвой травли в разных коллективах, тогда стоит всей семьей обращаться к психологу и выяснять причины.

5. Подбирайте правильные слова поддержки: «Я очень тебе сочувствую», «я сожалею», «мы решим эту проблему», «ты не виноват», «такое случается с разными детьми», «мы справимся». Реагируйте адекватно и спокойно, насколько это возможно. Бурная реакция родителя может насторожить или напугать ребенка.

Благодарим за помощь в подготовке материала психолога Марину Новикову @marygalanina