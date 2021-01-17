В руководстве Минпросвещения есть учителя?

Не-а! Юристы, инженер и педагоги с размытой биографией...

Привет Вам, уважаемые читатели!

Я всегда считал, что хорошего руководителя взращивает сама Система. Должно быть четкое понимание работы, руководитель должен уметь легко заменить своих подчиненных, радеть за их положение, потому что сам был в их шкурах...

Логично? Как можно рулить кораблем, если ты не в курсе, почему и как он плывет! Видя, что происходит с современным школьным образованием, можно сделать выводы, что у "руля" нашего тонущего корабля не те капитаны!

Не буду голословным.

Попытаюсь доказать свою точку зрения.

Основные сведения я брал с официального сайта Минпросвещения, но они там размытые. Странно, что Минпросвещения со школ требует четкие данные: цифры, даты, что и когда, а вот в биографии своего руководства никакой конкретики не указывает. Ну, Интернет тогда мне в помощь!

Одним словом, если в Сети меня надурили, то и я вам навру. Бог мне судья!

В руководстве министерства работает целый Министр и 7 его замов!

Вот про эти персоны и поговорим!

КРАВЦОВ С.С., собственно, сам министр

В официальной биографии на сайте министерства о его педагогической деятельности указано вот что: "учитель математики в школе № 176 города Москвы".

Очень информативно! Пороемся в других источниках и вот, что увидим. Он впедагогический университет, по образованию - учитель математики и информатики.

И в школе он действительно работал. С 1994 по 1996 годы... Интересная нестыковка, институт не окончил, а уже работал. Видимо, это дает ему возможность говорить, что знает школьную жизнь изнутри. Выводы делайте сами!

ГЛУШКО Д. Е., первый заместитель министра

Фигура значимая! На сайте Минпросвета указали, что и образование педагогическое имеет, и учителем поработал... Хотелось бы больше фактов. Посмотрим открытые источники в сети. Педобразование имеет! В 2000 году окончил пединститут Якутского госуниверситета, социальный педагог по диплому! И в школе работал. Даже в школах! С 1994 по 2001 сменил два образовательных учреждения. Опытный педагог.

Только опять интересные нестыковки выползли.Мне не удалось узнать, кем он работал в школах... И еще один интересный факт - в 2000 году Глушко Д.Е. получил педобразование, а в школах уже наработал опыт. Может быть, колледж педагогический у него за плечами, не знаю... Выводы делайте сами!

БАСЮК В.С., заместитель министра

Еще одна важная фигура в руководстве Минпросвещения. По образованию, как сказано на сайте ведомства, он «учитель биологии и химии» с дополнительной специальностью «педагог-психолог». В школе не работал, но 2 года трудился воспитателем в детском доме, и 10 лет руководил другим детским домом. Детей видел ближе, чем вышеперечисленные персоны, уже хорошо!

ВАСИЛЬЕВА Т.В., заместитель министра

Госпожа Васильева имеет и педобразование, и работала по специальности. Закончила истфак Пензенский ГПУ им. В.Г. Белинского. На сайте Минпросвещения указано, что и учителем истории успела поработать, только без сроков и дат, но я дополню информацию.

С 1999 по 2006 выдержала Татьяна Викторовна в школе и решила пойти по карьерной лестнице вверх. Практически 7 лет педстажа у нее в зачете есть! Самый опытный педагог в руководстве Минпросвещения.

Дальше общим списком:

КОРНЕЕВ Андрей Алексеевич, статс-секретарь - заместитель Министра просвещения Российской Федерации - имеет специальность «юриспруденция»

ГРИБОВ Денис Евгеньевич, заместитель министра - имеет специальность «инженер»

НИКОЛАЕВ Андрей Викторович, заместитель министра - имеет высшее юридическое образование

ТОЛСТИКОВА Екатерина Андреевна, заместитель министра - имеет специальность «юриспруденция»

Вот, собственно, всё высшее руководство Министерства Просвещения РФ. Наши новаторы и инициаторы, наши модернизаторы и оптимизаторы....

Ну, не буду уточнять, что у большинства вышеперечисленных персон, есть много регалий, наград, статусов. Многие из них с диссертациями и образованием типа "менеджер", куда же без этого образования в руководство!

В учительскую шкуру многие не смогли попасть, а те, кто попытался поработать в должности педагога, быстро закончили с этой деятельностью. Прям перед бардаком с ЕГЭ, ОГЭ и свалили!

Почувствовали, что перемены будут не в лучшую сторону. Лучше руководить процессом и "спасти" школьное образование! Мы видим, что у них это замечательно получается!

Уважаемые читатели, напомню вам, что мое мнение может отличаться от вашего...

Хотя, что тут может отличаться? Школьным образованием руководят люди, которые ничего не понимаю в жизни обычной школы, поэтому в ней такой бардак!

Но, если все-таки отличается, то комментарии открыты именно для вас!

За положительные отклики буду безмерно благодарен!

Удачи вам и до скорых встреч!

PS Инженер он всё-таки Созидатель, строитель... умеет Складывать и Умножать ...

А Юристы - это Крапивное Семя, которое сидит на шее Государства, Бизнеса и Народа, которое пьёт кровь у Созидателей, строителей, производителей ... , ничего не производит и может только Отнимать и Делить...

Система ЮрисПруденции сама себе пишет/прудит Законы(под Себя), сама пудрит людям мозги,сама создаёт трудности , проблемы и засады для Населения... и потом , с успехом , за Деньги,... эти проблемы решает, создавая возможности для Доходов своей Своре юристов - бездельников и прочей Чиновничьей Братии (судьям, налоговым приставам, гаишникам и т.п)....

