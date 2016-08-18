Без брака и запаха. Как купить ребёнку качественную канцелярию

Наступает пора школьных базаров. Тетрадки и ручки предлагают буквально на каждом шагу. Как не запутаться при выборе среди такого ассортимента – в материале «АиФ-Челябинск».

В магазине советуют брать канцелярские товары сразу наборами. © / pixabay.com

Самый главный и общий совет — приобретать канцелярские изделия только в специализированных магазинах, где следят за качеством. Там вряд ли попадутся ручки из токсичных материалов или опасные ножницы. Специалисты советуют также проверить, нет ли запаха от товара — чаще всего он свидетельствует о невысоком качестве изделия. Можно даже купить один предмет, в котором сомневаетесь, на проверку, и подержать его какое–то время на солнце: у хорошо изготовленного товара цвет не станет менее ярким.

«У нас не было случаев, чтобы покупатели обращались с жалобами на опасные товары, — рассказывает Татьяна, консультант торговой сети канцелярских и художественных товаров. — И особых критериев, по которым можно назвать какой–то товар удобным и безопасным, нет, потому что всё подбирается индивидуально для каждого. Пометкой «безопасно» помечаются только специальные ножницы для детей. Есть, конечно, изделия, которые выбирает большинство покупателей. Например, ручки фирм Erich Krause и Pilot. Они довольно дорогие, но если смотреть наиболее близкую к ним фирму Tukzar, то первые более удобные для письма и их хватает надолго, а последняя иногда царапает поверхность тетради».

В магазине советуют брать канцелярские товары сразу наборами — это быстрее и дешевле. Например, в средний набор, стоящий около 500 рублей, входят следующие изделия:

Доска для лепки 1шт.,

Клей–карандаш 1шт.,

Ручка шариковая синяя 1шт.,

Карандаш чернографитный 1шт.,

Точилка 1шт.,

Пластилин 1шт.,

Набор цветных карандашей 1шт.,

Набор фломастеров 1шт.,

Ножницы 1шт.,

Ластики 1шт.,

Краски акварельные б/кисти 1шт.,

Альбом для рисования 1шт.,

Тетрадь в клетку 5 шт.,

Тетрадь для прописей 5шт.,

Набор цв.картона и бумаги 1шт.,

Кисть круглая 1шт.,

Блокнот для записей 1шт.

Однако в таком наборе есть свои минусы. Во–первых, не всегда там собраны все товары наиболее качественных фирм. Во–вторых, чего–нибудь обязательно будет не хватать: например, в наборе выше нет ни одной линейки, а значит, её придётся купить дополнительно. К тому же, одной ручки ребёнку хватит ненадолго, учитывая, что её можно не только исписать, но и потерять или одолжить другу, забывшему свою дома.

Специалисты советуют канцелярские изделия покупать только в специализированных магазинах. Фото:pixabay.com

В любом случае, каждый предмет из школьного набора нужно проверять на соответствие минимальным требованиям удобства и безопасности.

Ручки

Лучше, чтобы у корпуса ручки были грани, за которые удобно держаться. На месте, где будут находиться пальцы, желательно наличие резинки или рифлёной поверхности — это стимулирует работу мозга при письме. Кончик ручки должен быть сделан из качественного нетоксичного материала, потому что грызть пишущие принадлежности — самая что ни на есть «школьная» проблема. Обязательно проверьте стержень: он должен писать под любым наклоном, потому что этот показатель у каждого ребёнка индивидуален.

Фломастеры

Обратите внимание, достаётся ли стержень из фломастера. Если да – его можно заправлять; такой фломастер прослужит гораздо дольше. Важно, чтобы крышечка была удобной, ведь её придётся часто снимать и надевать, чтобы изделие не высыхало.

Карандаши, точилки, ластики

Опять же, нужны грани, чтобы карандаш мог удобно лежать в руке. Грифель лучше выбирать более мягкий, он обозначается литерами BH и B, такой стирается ластиком гораздо легче. Ластики предпочтительно приобретать той же фирмы, что и карандаш. Резина должна быть твёрдой и оставлять после себя как можно меньше мусора. Проверьте ластик перед покупкой — он не должен размазывать графит по бумаге. А для точилок главное — острота и долговечность лезвий.

Ассортимент канцелярских товаров велик, но не все принадлежности безопасны для ребёнка. Фото: pixabay.com

Альбомы для рисования и тетрадки

Проверьте странички: иногда их отрезают неровно, а бракованные отрезки бумаги просто загибают. Сами странички должны быть на ощупь шероховатыми, а не глянцевыми. Линейка и клетка должны хорошо просматриваться, быть чёткими и контрастными. Бумага в качественных изделиях плотная, не просвечивающая, чистая, белого цвета, без посторонних примесей, пятен и волокон.

Ножницы

Концы ножниц должны быть закруглёнными из соображений безопасности. Приветствуются эргономические кольца из резины.

«Всегда старюсь выбирать не просто дешёвое или красивое, но и удобное для своей дочери, — делится советом мама пятиклассницы Татьяна Лапшина, — например, линейки всегда беру прозрачные, по ним удобнее ориентироваться, и они компактные. Покупая пенал, обращаю внимание на то, чтобы он был и вместительный, и лёгкий, не утяжелял и без того полный учебников портфель».

Знание лучших производителей и опыт в выборе канцтоваров — только половина успеха. Важно учитывать особенности каждого ребёнка, и подбирать все изделия вместе с ним. Не стоит забывать и о том, что каждый школьный предмет должен нравиться ученику и способствовать его самовыражению.