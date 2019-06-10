Ужасы работы воспитателя. Подготовительная группа

Мамочки часто не довольны воспитателями, ругают детские сады. Но знали бы родители, что творят их дети и через что проходят воспитатели каждый день.

Несколько лет назад мне довелось поработать воспитателем в детском саду. Как и почему я там оказалась, я рассказывала ранее. Сегодня я хочу поделиться с вами причинами, почему многие воспитатели бегут из детского сада, не проработав даже испытательный срок.

Мой трудовой стаж в качестве воспитательницы всего-навсего 2 недели. На большее меня просто не хватило бы. Правда для меня эти 2 недели показались самыми длинными в моей жизни.

Меня взяли воспитателем в подготовительную группу. Заведующая все повторяла мне, что повезло, мол, детки уже большие, сами оденутся, сами поедят, сами уберут за собой.

Надо сказать, я шла на новую работу довольно воодушевленной. Я люблю детей, всегда легко нахожу с ними общий язык. Мне казалось, я легко справлюсь с ролью воспитателя.

Дети встретили меня с интересом, но в первый же день стали проверять границы дозволенного. Что они только не вытворяли.. Спасибо няне, без нее я не знаю, как бы справилась с этими детьми.

Они бросались друг в друга игрушками, бегали по группе, толкались. Не все поголовно, конечно, тихони играли в уголке, порой даже помогали мне, а самые активные, в основном мальчишки, по полной выносили мозг.

Когда пришло время завтрака, они дружно стучали ложками по столу, и скандировали "Кашу! Кашу!". Это продолжадось, пока няня не рявкнула на них, на мои просьбы дети вообще не реагировали.

Во время занятий, постоянно отвлекались, а один мальчик вообще продолжал играть в кубики, игноря меня.

Дети отказывались строиться парами на прогулку, мы тратили на построение много времени, а выйдя из здания, они все равно врассыпную бежали на свой участок.

В группе, чтобы хоть как то угомонить ребят, я раздала им пазлы, детское лото, домино. Тишина длилась недолго. Вскоре все мелкие детали валялись на полу.

Я разрешила детям поиграть в игрушки, стоящие на полках. Оказалось, это игрушки для проверки, и в них нельзя играть. Меня даже никто заранее об этом не предупредил!

Фото из общего доступа

Когда приходил второй воспитатель, детей словно подменяли. Они становились такими послушными и покладистыми. За малейшее непослушание моя напарница стучала по столу и ставила ребенка в угол.

Однажды второй воспитатель, довольно крупная женщина средних лет, даже шлепнула одного мальчика, за то, что он долго переодевался на улицу. А во время тихого часа, она выгоняла самых шумных стоять за дверью босиком на холодном полу.

Я с ужасом смотрела на ее методы воспитания, но про себя отмечала, что дети ее слушаются и не позволяют себе такие вольности, что творят в мою смену.

У меня не раз возникал с напарницей спор по поводу ее методов, но она же опытная воспитательница, разве она будет меня слушать.

Я шла воспитателем в детский сад имея гуманистические представления о воспитании детей. Дома ранее никогда не кричала на ребенка и мне было сложно орать на детей, тем более чужих. Но мои методы совершенно не работали.

Я с горем пополам выдержала первую неделю испытательного срока. Когда я возвращалась домой голова просто гудела, я была вся на нервах и порой срывалась на муже и дочке.

Фото из общего доступа

Когда моя дочь меня не слушалась, перед глазами сразу возникали воспитанники. В пятницу я первый раз накричала на своего ребенка, а в понедельник пошла к заведующей с просьбой перевести меня в другую группу.