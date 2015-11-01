Как меняется жизнь с появлением ребенка

С рождением детей жизнь людей немного меняется. И все родители это знают. Автор блога «La P’tite Bête» — специалист по этой теме. Он очень точно на своих рисунках показал изменения в жизни новоиспеченных мам и пап.





























Но, даже если жизнь родителей в корне меняется, превращаясь в бесконечный марафон «подгузники-штанишки», все признают: дети — это счастье.







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