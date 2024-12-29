Всем знакомое и любимое шоколадное лакомство. Нарядное елочное оформление понравится и детям, и взрослым.

Процесс приготовления настолько примитивный, что справится с ним даже школьник.

В качестве украшения можно использовать разный крем. У меня сегодня - обычный масляный.

Немного разочаровал меня шоколад, мои брауни вышли не сильно коричневыми, но на вкусе это не отразилось. Брауни по этому рецепту - невероятно мягкие, нежные и очень ароматные.

Продукты для Брауни «Ёлочки».

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Масло и шоколад растопить.

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Яйца с сахаром взбить до бела.

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Обе массы соединить миксером.

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Высыпать муку с разрыхлителем.

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Перемешать до однородности.

Фото 6

Форму (25*17) застелить бумагой для выпечки. Выложить тесто.

Фото 7

Выпекать брауни при температуре 180 градусов до готовности, 15-18 минут. Когда брауни остынет, обрезать ровно края.

Фото 8

Нарезать брауни небольшими треугольниками.

Фото 9

Для крема взбить масло со сгущенным молоком, окрасить в зеленый цвет.

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Украсить брауни «Ёлочки» кремом. Трубочки для сока нарезать, вставить в основу елочки.

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Украсить посыпкой.

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Приятного аппетита и вкусных праздников!

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