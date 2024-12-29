Ингредиенты
Шоколад черный - 100 г
Масло сливочное - 60 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Сахар - 50 г
Мука пшеничная - 60 г
Соль - щепотка
Разрыхлитель теста - 1 ч.л.Украшение:
Масло сливочное - 30 г
Сгущенное молоко - 1 ст.
Краситель пищевой
Посыпка кондитерская
- 400 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Всем знакомое и любимое шоколадное лакомство. Нарядное елочное оформление понравится и детям, и взрослым.
Процесс приготовления настолько примитивный, что справится с ним даже школьник.
В качестве украшения можно использовать разный крем. У меня сегодня - обычный масляный.
Немного разочаровал меня шоколад, мои брауни вышли не сильно коричневыми, но на вкусе это не отразилось. Брауни по этому рецепту - невероятно мягкие, нежные и очень ароматные.
Продукты для Брауни «Ёлочки».
Масло и шоколад растопить.
Яйца с сахаром взбить до бела.
Обе массы соединить миксером.
Высыпать муку с разрыхлителем.
Перемешать до однородности.
Форму (25*17) застелить бумагой для выпечки. Выложить тесто.
Выпекать брауни при температуре 180 градусов до готовности, 15-18 минут. Когда брауни остынет, обрезать ровно края.
Нарезать брауни небольшими треугольниками.
Для крема взбить масло со сгущенным молоком, окрасить в зеленый цвет.
Украсить брауни «Ёлочки» кремом. Трубочки для сока нарезать, вставить в основу елочки.
Украсить посыпкой.
Приятного аппетита и вкусных праздников!
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