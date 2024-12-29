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Брауни «Ёлочки»

Брауни «Ёлочки» - нежный шоколадный десерт с новогодним оформлением. Готовится просто, вкус - отменный!

Ингредиенты

Брауни:

Шоколад черный - 100 г

Масло сливочное - 60 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 50 г

Мука пшеничная - 60 г

Соль - щепотка

Разрыхлитель теста - 1 ч.л.

Украшение:

Масло сливочное - 30 г

Сгущенное молоко - 1 ст.

л.

Краситель пищевой

Посыпка кондитерская

  • 400 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Всем знакомое и любимое шоколадное лакомство. Нарядное елочное оформление понравится и детям, и взрослым.

 

Процесс приготовления настолько примитивный, что справится с ним даже школьник.

 

В качестве украшения можно использовать разный крем. У меня сегодня - обычный масляный.

 

Немного разочаровал меня шоколад, мои брауни вышли не сильно коричневыми, но на вкусе это не отразилось. Брауни по этому рецепту - невероятно мягкие, нежные и очень ароматные.

 

Продукты для Брауни «Ёлочки».

 

Ингредиенты для брауни «Ёлочки»
Фото 1

 

 

Масло и шоколад растопить.

 

Растопить масло с шоколадом
Фото 2

 

 

Яйца с сахаром взбить до бела.

 

Взбить яйца с сахаром
Фото 3

 

 

Обе массы соединить миксером.

 

Влить шоколад с маслом
Фото 4

 

 

Высыпать муку с разрыхлителем.

 

Всыпать муку
Фото 5

 

 

Перемешать до однородности.

 

Размешать тесто
Фото 6

 

 

Форму (25*17) застелить бумагой для выпечки. Выложить тесто.

 

Перелить тесто в форму
Фото 7

 

 

Выпекать брауни при температуре 180 градусов до готовности, 15-18 минут. Когда брауни остынет, обрезать ровно края.

 

Обрезать края коржа
Фото 8

 

 

Нарезать брауни небольшими треугольниками.

 

Разрезать брауни на треугольники
Фото 9

 

 

Для крема взбить масло со сгущенным молоком, окрасить в зеленый цвет.

 

Ингредиенты для крема
Фото 10

 

 

Украсить брауни «Ёлочки» кремом. Трубочки для сока нарезать, вставить в основу елочки.

 

Украсить брауни кремом
Фото 11

 

 

Украсить посыпкой.

 

Брауни «Ёлочки»
Фото 12

 

 

Приятного аппетита и вкусных праздников!

 

Фото брауни «Ёлочки»
Фото 13

 

 

 

Рецепт брауни «Ёлочки»
Фото 14

 

 

Брауни «Ёлочки», рецепт с фото
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