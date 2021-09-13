ШКОЛУ ЖДЁТ ОЧЕРЕДНАЯ РЕФОРМА. КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ЭТИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА?

Правительство нацелилось на новую реформу образования. Пока в качестве эксперимента – в пяти областях. И лишь в части зарплат педагогов. Говорят, учителя станут зарабатывать больше. Свежо предание, а верится с трудом.

В мае 2022 года в пяти регионах России стартует очередной эксперимент по реформе системы оплаты труда педагогов. Эксперимент продолжительностью год запустят в Белгородской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Мордовии. Речь, уже в который раз, пойдёт о совершенствовании оплаты работы педагогов. Целью официально декларируется "повышение прозрачности выплат", но в немалой степени станет устранение перекосов от предыдущих реформ в этой области.

Подсчитали – прослезились

Наши школьные учителя, педагоги колледжей и дошкольные педагоги давно уже с успехом заменяют лабораторных крыс и мышей. Настолько часто над ними производили всякого рода эксперименты в последние 20 лет и настолько много желающих затеять новые изменения в этой сфере. Наверное,

по количеству реформ с образовательными ведомствами могут соперничать только органы госбезопасности 1990-х годов, когда до педагогов власти не было никакого дела. Зато сейчас система образования пользуется повышенным вниманием.

Последняя реформа сопровождалась "укрупнением" и созданием своеобразных "образовательных кустов". В результате руководство некоторых учебных заведений стало получать зарплаты в сотни тысяч рублей. А вот на зарплатах рядовых учителей эта реформа отразилась несильно. Более того, многие учителя, которые отдали школе десятки лет своей жизни, в итоге стали получать чуть ли не вполовину меньше – как, например, те, у кого исчезли не только "переработки", но и львиная доля премий и стимулирования за успехи класса, в том числе на образовательных олимпиадах, в городских и федеральных конкурсах и т.д. Заметим, что это происходит в благополучной Москве. В отдалённых регионах ситуация с учительскими зарплатами хуже.

В результате сейчас, как заявил зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, "оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз".

Понятно, что единого размера оплаты не может быть – слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс – это слишком,

– резюмировал он.

Действительно, даже если сравнить среднюю оплату педагогического состава школ, то в Ингушетии и Карачаево-Черкесии она на сегодняшний день самая низкая (23 835 и 25 816 рублей соответственно), а на Чукотке и в ЯНАО, по сравнению с этими, просто гигантские (118 072 и 103 625 рублей). Можно, конечно, сравнить климатические условия, вспомнить про северные и прочие надбавки, но та же Москва весьма далека от Полярного круга, а средняя зарплата учителей в ней, на зависть коллегам в других регионах, составляет 98 991 рубль. Притом что средняя учительская зарплата по стране едва достигла уровня 45 832 рублей.

Интересно, что в системе здравоохранения после всех оптимизаций (несомненно, основываясь на опыте борьбы с эпидемией) дошли-таки до простой мысли: не должен врач в одном регионе зарабатывать в три раза меньше, чем в соседнем. Нужны базовые оклады. В системе образования это пока – несбыточная мечта.

Откуда дополнительные деньги?

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина заявила:

Учителя ожидают роста оклада за одну ставку педагогической работы, по крайней мере доведения до МРОТ. Даже это сделано не во всех регионах. Нужно также увеличивать долю базовой части зарплаты, потому что выплата премий не гарантирована, а доплаты и стимулирующие отменяются во всё большем количестве школ.

Между тем, как сообщается, "власти в рамках реформы установят порядок определения должностных окладов педагогов и составят перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых регионы будут формировать размер зарплат учителей". Кроме того, "регионы смогут сами назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения – надбавки сотрудникам за счёт получаемых доходов". Конечно, если таковые дополнительные доходы будут. Как и дополнительные выплаты от регионов. Интересно, откуда и без того дотационные регионы смогут изыскать в своих дефицитных бюджетах необходимые средства для доплат? Таковые возможны только за счёт федерального центра. А дополнительные доходы школы смогут получить только в богатых регионах и лишь от состоятельных родителей. Потому что в чью пользу будет сделан выбор между парой килограммов мяса на семейный стол и платным факультативом по углублённому изучению математики или английского, надеюсь, никому объяснять не надо.

Что с того

Реформа образования, действительно, нужна. Но менять надо образовательные программы, разработать и внедрить реальную альтернативу ЕГЭ, вызывающего всё больше нареканий и справедливых претензий в свой адрес. И здесь, например, одним из ориентиров может (или должна) стать система образования и учебные программы дореволюционных гимназий в царской России. Когда всё обучение строилось на том, чтобы заинтересовать ученика и научить его самостоятельному поиску решений разного рода задач. Да, мы видим, что наши нынешние ученики завоёвывают золотые и серебряные медали на разного рода международных олимпиадах и конкурсах. Но это те ребята, что продираются к звёздам реально через тернии системы современного школьного образования. Мотивированные изначально. А основная масса удовлетворяется амплуа середняков, вполне довольствующихся этапом правильной сдачи тестовых заданий.

Что же касается системы оплаты труда педагогов, то здесь есть два важных постулата. Первое. Зарплата у них должна быть такой, чтобы педагоги концентрировали все свои усилия на выполнении своих профессиональных обязанностей, а не на решении дилеммы – подготовиться к уроку и позаниматься с учениками или найти подработку, а то и денежную халтуру.

Второе. Как это должно произойти и как должна выглядеть система оплаты педагогического труда, надо спросить не у макроэкономистов, не у правительственных экспертов или руководства профсоюза, а у самих учителей. Многие сильно удивятся, но есть основания предполагать, что такой подход потребует не столь гигантских денег, как представляют себе в ночных кошмарах сотрудники Минфина. И на этом прекратить все реформы системы оплаты учителей, сосредоточившись, наконец, на главной задаче – создании такой системы образования, чтобы из школы в жизнь выходили умные, начитанные, жадные до знаний выпускники, а не модные блогеры и "инстасамки", которые в ответ на вопрос, кто был отцом Александра Сергеевича Пушкина, растерянно хлопают максимально наращёнными ресницами или отвечают: "Толстой, ой, извините, Лермонтов".