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Брецель

Брецель – традиционная немецкая выпечка. По своей сути - вкуснейший румяный крендель из дрожжевого теста. Простая, но невероятно аппетитная выпечка, популярная во всем мире. Раскрываем все секреты приготовления...
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Ингредиенты

Мука пшеничная – 500 г

Сливочное масло – 40 г

Молоко – 300 мл

Сахар – 2 ч.

л.

Соль – 1 ч.л.

Дрожжи быстродействующие – 12 г

Кунжут/мак/соль – для посыпки

Раствор для «купания» брецеля:

Вода – 2 л

Сода – 2 ст.л.

  • 239 кКал
  • 3 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для брецеля
Фото 1

 

 

Просейте пшеничную муку. Добавьте дрожжи, сахар и хорошо все перемешайте.

 

Смешали муку с дрожжами
Фото 2

 

 

Сформируйте в центре муки небольшое углубление. Добавьте соль и размягченное сливочное масло, а затем влейте холодное молоко.

 

Добавили молоко и масло в муку
Фото 3

 

 

Смешайте компоненты и сформируйте шар мягкого теста.

 

Замесили тесто
Фото 4

 

 

Переместите тесто на рабочую поверхность и интенсивно вымесите 10-20 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Прикройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут.

 

Заматываем тесто в клеенку
Фото 5

 

 

Затем обомните тесто и разделите на 8-9 равных частей.

 

Делим тесто на части
Фото 6

 

 

Каждую порцию теста скатайте в форме небольшой колбаски. Прикройте заготовки пищевой пленкой и оставьте еще на 15 минут.

 

Формируем колбаски из теста
Фото 7

 

 

Разровняйте порцию теста, прижимая основанием ладони. Сложите тесто пополам, по направлению к себе, затем снова разомните и снова сверните, и повторите процесс в третий раз (подробнее смотрите в видеоверсии рецепта).

 

Складываем тесто
Фото 8

 

 

Затем, продолжая работать основанием ладоней, двумя руками раскатайте заготовку, двигаясь от центра к краям. У вас должен получиться жгут длиной около 70 см. По толщине заготовка должна быть неравномерной - с более пышным участком теста в центре, это так называемый «живот» или «тело» брецеля, и постепенно сужающейся к краям. Тонкие концы жгута еще называют «руками» брецеля.

 

Скрутили колбаску из теста
Фото 9

 

 

Дважды скрестите «руки» брецеля.

 

Перекрестили тесто
Фото 10

 

 

А затем закрепите их с двух сторон от его «живота», придав заготовке классическую форму кренделя с тремя отверстиями в центре. При необходимости заготовку можно слегка растянуть и подкорректировать ее форму.

 

Готовый брецель
Фото 11

 

 

Повторите процедуру с оставшимися порциями теста. Затем прикройте заготовки пищевой пленкой или кухонным полотенцем и оставьте в теплом уголке кухни на 30 минут, для того чтобы тесто поднялось.

 

Брецели на доске
Фото 12

 

 

Затем, не накрывая тесто, поместите заготовки в морозилку на 30 минут или на 1 час в холодильник. Этот этап нужен для того, чтобы тесто затвердело и заготовки уверенно сохраняли форму в процессе дальнейшего приготовления.

 

Брецели на доске после холодильника
Фото 13

 

 

Доведите до кипения 2 литра воды и добавьте соду. Как правило, на 1 литр воды добавляется 20-30 г соды, т.е. 1 ст.л. соды «без горки» или «с горкой». Чем крепче раствор, тем более румяными получаются брецели.

 

Добавляем в воду соду
Фото 14

 

 

Перемешайте раствор до растворения соды и уменьшите огонь так, чтобы вода постоянно слабо кипела. Погрузите охлажденный брецель в воду на 30 секунд.

 

Помещаем брецель в духовке
Фото 15

 

 

Затем извлеките брецель, стряхните излишки воды и поместите на пекарскую бумагу, смазанную маслом. Стоит сказать, что в процессе выпечки брецель так и норовит прилипнуть к бумаге, поэтому используйте качественную промасленную бумагу или силиконовый коврик для выпечки.

 

Переложили булочки на противень
Фото 16

 

 

Присыпьте брецели солью, семенами кунжута или мака. В самом пышном месте слегка надрежьте «живот» каждого брецеля.

 

Посыпали брецели семенами
Фото 17

 

 

Затем поместите брецели в разогретую до 200-220 градусов духовку и выпекайте 15-20 минут, до характерного насыщенного карамельно-золотистого цвета.

 

Готовые брецели в противне
Фото 18

 

 

Брецель готов!

 

Фото брецеля
Фото 19

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт брецеля
Фото 20

 

 

Брецели в корзинке
Фото 21

 

 

Брецель, рецепт с фото
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