Подготовьте ингредиенты по списку.

Фото 1

Просейте пшеничную муку. Добавьте дрожжи, сахар и хорошо все перемешайте.

Фото 2

Сформируйте в центре муки небольшое углубление. Добавьте соль и размягченное сливочное масло, а затем влейте холодное молоко.

Фото 3

Смешайте компоненты и сформируйте шар мягкого теста.

Фото 4

Переместите тесто на рабочую поверхность и интенсивно вымесите 10-20 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Прикройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут.

Фото 5

Затем обомните тесто и разделите на 8-9 равных частей.

Фото 6

Каждую порцию теста скатайте в форме небольшой колбаски. Прикройте заготовки пищевой пленкой и оставьте еще на 15 минут.

Фото 7

Разровняйте порцию теста, прижимая основанием ладони. Сложите тесто пополам, по направлению к себе, затем снова разомните и снова сверните, и повторите процесс в третий раз (подробнее смотрите в видеоверсии рецепта).

Фото 8

Затем, продолжая работать основанием ладоней, двумя руками раскатайте заготовку, двигаясь от центра к краям. У вас должен получиться жгут длиной около 70 см. По толщине заготовка должна быть неравномерной - с более пышным участком теста в центре, это так называемый «живот» или «тело» брецеля, и постепенно сужающейся к краям. Тонкие концы жгута еще называют «руками» брецеля.

Фото 9

Дважды скрестите «руки» брецеля.

Фото 10

А затем закрепите их с двух сторон от его «живота», придав заготовке классическую форму кренделя с тремя отверстиями в центре. При необходимости заготовку можно слегка растянуть и подкорректировать ее форму.

Фото 11

Повторите процедуру с оставшимися порциями теста. Затем прикройте заготовки пищевой пленкой или кухонным полотенцем и оставьте в теплом уголке кухни на 30 минут, для того чтобы тесто поднялось.

Фото 12

Затем, не накрывая тесто, поместите заготовки в морозилку на 30 минут или на 1 час в холодильник. Этот этап нужен для того, чтобы тесто затвердело и заготовки уверенно сохраняли форму в процессе дальнейшего приготовления.

Фото 13

Доведите до кипения 2 литра воды и добавьте соду. Как правило, на 1 литр воды добавляется 20-30 г соды, т.е. 1 ст.л. соды «без горки» или «с горкой». Чем крепче раствор, тем более румяными получаются брецели.

Фото 14

Перемешайте раствор до растворения соды и уменьшите огонь так, чтобы вода постоянно слабо кипела. Погрузите охлажденный брецель в воду на 30 секунд.

Фото 15

Затем извлеките брецель, стряхните излишки воды и поместите на пекарскую бумагу, смазанную маслом. Стоит сказать, что в процессе выпечки брецель так и норовит прилипнуть к бумаге, поэтому используйте качественную промасленную бумагу или силиконовый коврик для выпечки.

Фото 16

Присыпьте брецели солью, семенами кунжута или мака. В самом пышном месте слегка надрежьте «живот» каждого брецеля.

Фото 17

Затем поместите брецели в разогретую до 200-220 градусов духовку и выпекайте 15-20 минут, до характерного насыщенного карамельно-золотистого цвета.

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Брецель готов!

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Приятного аппетита!

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