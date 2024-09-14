Ингредиенты
Мука пшеничная – 500 г
Сливочное масло – 40 г
Молоко – 300 мл
Сахар – 2 ч.
Соль – 1 ч.л.
Дрожжи быстродействующие – 12 г
Кунжут/мак/соль – для посыпкиРаствор для «купания» брецеля:
Вода – 2 л
Сода – 2 ст.л.
- 239 кКал
- 3 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты по списку.
Просейте пшеничную муку. Добавьте дрожжи, сахар и хорошо все перемешайте.
Сформируйте в центре муки небольшое углубление. Добавьте соль и размягченное сливочное масло, а затем влейте холодное молоко.
Смешайте компоненты и сформируйте шар мягкого теста.
Переместите тесто на рабочую поверхность и интенсивно вымесите 10-20 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Прикройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут.
Затем обомните тесто и разделите на 8-9 равных частей.
Каждую порцию теста скатайте в форме небольшой колбаски. Прикройте заготовки пищевой пленкой и оставьте еще на 15 минут.
Разровняйте порцию теста, прижимая основанием ладони. Сложите тесто пополам, по направлению к себе, затем снова разомните и снова сверните, и повторите процесс в третий раз (подробнее смотрите в видеоверсии рецепта).
Затем, продолжая работать основанием ладоней, двумя руками раскатайте заготовку, двигаясь от центра к краям. У вас должен получиться жгут длиной около 70 см. По толщине заготовка должна быть неравномерной - с более пышным участком теста в центре, это так называемый «живот» или «тело» брецеля, и постепенно сужающейся к краям. Тонкие концы жгута еще называют «руками» брецеля.
Дважды скрестите «руки» брецеля.
А затем закрепите их с двух сторон от его «живота», придав заготовке классическую форму кренделя с тремя отверстиями в центре. При необходимости заготовку можно слегка растянуть и подкорректировать ее форму.
Повторите процедуру с оставшимися порциями теста. Затем прикройте заготовки пищевой пленкой или кухонным полотенцем и оставьте в теплом уголке кухни на 30 минут, для того чтобы тесто поднялось.
Затем, не накрывая тесто, поместите заготовки в морозилку на 30 минут или на 1 час в холодильник. Этот этап нужен для того, чтобы тесто затвердело и заготовки уверенно сохраняли форму в процессе дальнейшего приготовления.
Доведите до кипения 2 литра воды и добавьте соду. Как правило, на 1 литр воды добавляется 20-30 г соды, т.е. 1 ст.л. соды «без горки» или «с горкой». Чем крепче раствор, тем более румяными получаются брецели.
Перемешайте раствор до растворения соды и уменьшите огонь так, чтобы вода постоянно слабо кипела. Погрузите охлажденный брецель в воду на 30 секунд.
Затем извлеките брецель, стряхните излишки воды и поместите на пекарскую бумагу, смазанную маслом. Стоит сказать, что в процессе выпечки брецель так и норовит прилипнуть к бумаге, поэтому используйте качественную промасленную бумагу или силиконовый коврик для выпечки.
Присыпьте брецели солью, семенами кунжута или мака. В самом пышном месте слегка надрежьте «живот» каждого брецеля.
Затем поместите брецели в разогретую до 200-220 градусов духовку и выпекайте 15-20 минут, до характерного насыщенного карамельно-золотистого цвета.
Брецель готов!
Приятного аппетита!
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